Всё о Накхонратчасиме

Полезная информация о Накхонратчасиме

Что нужно знать о Накхонратчасиме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Накхонратчасиме
01:5850
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНакхонратчасима
По-английскиNakhon Ratchasima
Столица регионаНакхонратчасима является столицей региона
Население города208 781 чел.
АэропортНакхон Ратчасима NAK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота187 м. от уровня моря

Где находится Накхонратчасима на карте