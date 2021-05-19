Полезная информация о Накхонратчасиме
Что нужно знать о Накхонратчасиме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Накхонратчасиме
01:5850
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Накхонратчасима
|По-английски
|Nakhon Ratchasima
|Столица региона
|Накхонратчасима является столицей региона
|Население города
|208 781 чел.
|Аэропорт
|Накхон Ратчасима NAK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|187 м. от уровня моря