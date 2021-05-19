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Полезная информация о Накхонситхаммарате

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Местное время в Накхонситхаммарате
01:5856
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНакхонситхаммарат
По-английскиNakhon Si Thammarat
Столица регионаНакхонситхаммарат является столицей региона
Население города120 836 чел.
АэропортНакхонситхаммарат NST
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

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