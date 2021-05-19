Полезная информация о Накхонситхаммарате
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Местное время в Накхонситхаммарате
01:5856
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Накхонситхаммарат
|По-английски
|Nakhon Si Thammarat
|Столица региона
|Накхонситхаммарат является столицей региона
|Население города
|120 836 чел.
|Аэропорт
|Накхонситхаммарат NST
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Накхонситхаммарат на карте
Накхонситхаммарат