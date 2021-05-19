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Полезная информация о Наратхивате

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Местное время в Наратхивате
03:0253
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНаратхиват
По-английскиNarathiwat
Столица регионаНаратхиват является столицей региона
Население города47 771 чел.
АэропортНаратхиват NAW
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота9 м. от уровня моря

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