Путешествие в Бруней Даруссалам — это уникальная возможность открыть для себя одну из самых необычных стран мира, где царит порядок, тишина и скрытая роскошь.
Вы насладитесь великолепием столицы Бандар-Сери-Бегаван, посетите величественные мечети и королевскую резиденцию, а также проведёте время в комфортабельном отеле Radisson.
Прогулка на моторной лодке по реке Бруней и посещение легендарного города на воде Кампунг-Айер сделают ваше путешествие незабываемым.
Вы насладитесь великолепием столицы Бандар-Сери-Бегаван, посетите величественные мечети и королевскую резиденцию, а также проведёте время в комфортабельном отеле Radisson.
Прогулка на моторной лодке по реке Бруней и посещение легендарного города на воде Кампунг-Айер сделают ваше путешествие незабываемым.
Описание трансферБруней Даруссалам: страна тишины и скрытой роскоши Бруней Даруссалам — это не просто поездка, а вход в одно из самых необычных государств мира. Эта страна редко встречается в туристических маршрутах, и именно поэтому она так впечатляет. Здесь нет суеты мегаполисов, толп туристов и хаоса — вместо этого вас ждут идеальный порядок, тишина, безопасность и ощущение скрытой роскоши. Столица Бандар-Сери-Бегаван поражает с первых минут: сверкающие мечети с золотыми куполами, ухоженные набережные, чистейшие улицы и величественные дворцы султана. Здесь находится Истана-Нурул-Иман — крупнейшая действующая королевская резиденция в мире, а также знаменитая мечеть Омара Али Сайфуддина, которую по праву считают одной из самых красивых мечетей Азии. Вы остановитесь в Radisson Hotel Brunei Darussalam 4* — единственном международном бренд-отеле страны, расположенном в самом центре столицы. Гостей ждут просторные номера, отличный сервис, разнообразные завтраки, большой бассейн и современный фитнес-зал. Всего в нескольких минутах ходьбы находятся главные символы Брунея и набережная реки Бруней. Тур построен так, чтобы вы могли прочувствовать страну в своём ритме. У вас будет достаточно свободного времени для прогулок, шопинга, посещения мечетей и наблюдения за размеренной жизнью столицы. Важная информация:
• Что взять с собой:
- паспорт;
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бандар-Сери-Бегаван
- Мечеть Омара Али Сайфуддина
- Белоснежная мечеть с золотым куполом
- Мечеть Джаме-Аср-Хассанал-Болкиах
- Дворец Истана-Нурул-Иман (внешний осмотр)
- Набережная реки Бруней
- Kampong Ayer - город на воде (по желанию)
Что включено
- Авиабилеты
- Проживание в отеле 4*
- Завтраки
- Все трансферы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доплата за одноместное размещение - 7500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что взять с собой:
- Паспорт
- Купальник, полотенце, сменную одежду
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
- Репеллент от комаров (желательно)
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры на «Бруней Даруссалам: золото султанов и тайны Борнео»
60 000 ฿ за человека
57 000 ฿ за человека
Река Квай Премиум - тайны Сиама
Начало: Ваш отель
3700 ฿ за человека
72 000 ฿ за человека