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Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 36 400฿ за человека
Авторский тур
1 день 20 часов
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, чт в 04.30
13 июня в 04:30
20 июня в 04:30
6 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$122 за человека
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
15 500฿ за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$212 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
- AAndrey12 октября 2023Путешествие на реку Квай (2 дня)В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Выездные" можно забронировать 7 авторских туров от 122 до 36 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Паттайи и местам Таиланда в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август