1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник
Завтра в 06:30
9 июля в 06:30
8 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник
Завтра в 06:30
9 июля в 06:30
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июля в 06:30
8 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 36 400฿ за человека
Авторский тур
1 день 20 часов
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, чт в 04.30
4 июля в 04:30
11 июля в 04:30
6 000฿ за человека
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
3 июля в 06:30
4 июля в 06:30
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
6 июля в 04:30
13 июля в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
6 июля в 06:30
13 июля в 06:30
$340 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
5 июля в 06:30
12 июля в 06:30
$552 за человека
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник
Завтра в 06:30
9 июля в 06:30
15 500฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
- AAndrey12 октября 2023Путешествие на реку Квай (2 дня)В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «От вашего отеля»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Сколько стоит тур в Паттайе в июле 2024
Сейчас в Паттайе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 10 авторских туров от 200 до 36 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Паттайе на 2024 год по теме «От вашего отеля», 2 ⭐ отзыва, цены от 200฿. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь