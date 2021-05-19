Всё о Паттани

Полезная информация о Паттани

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Местное время в Паттани
04:5534
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПаттани
По-английскиPattani
Столица регионаПаттани является столицей региона
Население города43 690 чел.
АэропортПаттани PAN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Паттани на карте

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