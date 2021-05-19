Полезная информация о Пхетчабуне
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Местное время в Пхетчабуне
04:5540
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Пхетчабун
|По-английски
|Phetchabun
|Столица региона
|Пхетчабун является столицей региона
|Население города
|50 656 чел.
|Аэропорт
|Phetchabun PHY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|120 м. от уровня моря