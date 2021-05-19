Всё о Пхетчабуне

Полезная информация о Пхетчабуне

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Местное время в Пхетчабуне
04:5540
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхетчабун
По-английскиPhetchabun
Столица регионаПхетчабун является столицей региона
Население города50 656 чел.
АэропортPhetchabun PHY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота120 м. от уровня моря

Где находится Пхетчабун на карте

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