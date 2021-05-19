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Полезная информация о Пхитсанулке

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Местное время в Пхитсанулке
01:5920
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхитсанулок
По-английскиPhitsanulok
Столица регионаПхитсанулок является столицей региона
Население города103 427 чел.
АэропортПхитсанулок PHS
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота50 м. от уровня моря

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