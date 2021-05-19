Полезная информация о Пхитсанулке
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Местное время в Пхитсанулке
01:5920
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Пхитсанулок
|По-английски
|Phitsanulok
|Столица региона
|Пхитсанулок является столицей региона
|Население города
|103 427 чел.
|Аэропорт
|Пхитсанулок PHS
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря
Где находится Пхитсанулок на карте
Пхитсанулок