Заброшенный чеди-замок в диких джунглях и храм «внутри» коленопреклоненного слона. Экспедиция из нашей серии «Истории кирпич».
Исключительно для почитателей истории, искусства, архитектуры, стилей храмовой архитектуры и тех, кто стремится увидеть пока еще неизведанное.
Авторская программа от эксперта ЮВА, живущего и работающего в Азии более двенадцати лет, по двум материковым провинциям, - Пханг Нга и Краби.
Исключительно для почитателей истории, искусства, архитектуры, стилей храмовой архитектуры и тех, кто стремится увидеть пока еще неизведанное.
Авторская программа от эксперта ЮВА, живущего и работающего в Азии более двенадцати лет, по двум материковым провинциям, - Пханг Нга и Краби.
Описание экскурсии
Погрузитесь в атмосферу тайн, древних легенд и редчайших храмовых ансамблей Южного Таиланда! Мы приглашаем вас в уникальное путешествие по материковой части Королевства, где древность встречается с духовностью, а искусство – с природой. Главная буддийская святыня провинции Пханг Нга Наш путь начнётся с посещения величественной Чеди, расположенной на западной окраине города. Возвышаясь над тропическими джунглями, она больше напоминает заброшенный замок, чем привычную ступу. Это древнее сооружение, относящееся к периоду поздней Аюттайи и раннего Бангкока (XVIII–XIX века), хранит множество загадок. Создатель пагоды неизвестен, а её двенадцатигранная деревянная конструкция вызывает восхищение у ценителей архитектуры. С высоты святыня открывает завораживающие панорамы провинции, а атмосфера уединённости делает это место поистине магическим. Храм Богини Милосердия Гуань–инь Следующая остановка — храм, посвящённый богине сострадания и защиты, почитаемой миллионами людей по всему миру. Гуань-инь — покровительница женщин, материнства, детей и всех, кто сталкивается с опасностями. Считается, что произнесение её имени способно избавить от бед. Здесь вас ждут тишина, гармония и величественные виды на горы и долину, а также возможность прикоснуться к особой духовной энергии этого места.
Храм в форме коленопреклоненного слона
Настоящая архитектурная редкость — единственная в Таиланде часовня в форме слона, поднявшего хобот и бивни! Вокруг неё раскинулись тиковые деревья, создающие иллюзию стеклянных стен, а в глубине — пещеры, где монахи добывают и обрабатывают кварц, украшающий храмовый комплекс. Иногда здесь можно застать буддийские обряды и ритуалы, которые делают посещение особенно запоминающимся. Мы также посетим пещеру со сталактитами, где природа и вера переплетаются в едином пространстве.
Завершение путешествия — храм в провинции Краби
Финальная точка маршрута — великолепный храм Краби, до недавнего времени известный лишь немногим. Сегодня он признан одним из самых красивых храмов Южного Таиланда. Центральная ступа высотой более 70 метров, обилие золота и мифических фигур, статуи Будды и сияющие пагоды — всё это создаёт ощущение праздника и духовного перерождения. Здесь вы сможете ощутить историю Таиланда от древних времён до наших дней, окружённые живописной природой и аурой покоя.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальные малоизвестные храмовые комплексы
- Две соседние с островом Пхукет провинции
- Главную буддийскую святыню столицы южнотайской провинции Пханг Нга
- Заброшенный замок в диких джунглях, древний буддийский храм-ступу, периода поздней Аюттайи и Бангкока XVIII/XIX веков
- Храм Богини милосердия Гуаньинь
- Единственную в Таиланде часовню в форме коленопреклоненного слона, поднявшего хобот и бивни
- Пещеру, в которой добывают кварц
- Храм провинции Краби, центральную ступу, высота которой превышает 70 метров, а красота и обилие золота поражают воображение
- Мифические фигуры, золотые статуи, величественные пагоды, украшенные произведениями искусства
Что включено
- Работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий
- Сопровождение тайскими гидами, - проводниками в пещере
- Услуги персонального водителя и амортизация авто
- Трансфер на легковом автомобиле с кондиционером. Персональное авто на всем протяжении авторского маршрута
- Входные билеты в храмовые комплексы
- Входные билеты в национальные парки
- Входные билеты в пещерные комплексы комплексы
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Питание (предложим кафе для дополнительного завтрака, обеда, кофе-паузы)
- Пожертвование храму, монахам
- Личные расходы
- Ограничения по возрасту и физической подготовке:/nк участию приглашаются взрослые и дети от 4-5 лет, с пониманием о том, что путешествие не является лёгкой прогулкой по джунглям, однако построено с заботой и о маленьких гостях
- Обязательная медицинская страховка, учитывающая отдых в ЮВА, посещение джунглей и тп.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из отеля
Завершение: Вас привезут в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая провинция Краби из Пхукета
Изумрудное озеро, горячие источники, храм Тигра и увлекательные рассказы о стране за 1 день
Начало: У вашего отеля
20 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$570
$600 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Пханг Нга
Отдохнуть в термальном источнике, посетить буддийский храм и пообедать на вершине горы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
$288
$360 за всё до 4 чел.
-
30%
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
20 дек в 08:30
$385
$549 за всё до 4 чел.