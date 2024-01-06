Приглашаю исследовать на комфортном автомобиле колоритную провинцию Краби! Вы погуляете по тропическим джунглям, полюбуетесь Изумрудным озером и окунётесь в горячие термальные источники.
А также увидите важные буддистские святыни: храм Тигра под скалой и статую защитниц женщин и детей Гуаньинь.
А также увидите важные буддистские святыни: храм Тигра под скалой и статую защитниц женщин и детей Гуаньинь.
Описание экскурсии
Красочный Краби
Краби — не только море и пляжи. Но и скалы, храмы, джунгли и озера. В программе нашей экскурсии:
- Национальный парк Као Пра Банг Кхам — мы погуляем по пышным тропическим джунглям и полюбуемся живописными озерами. Каждое из них имеет свои особенности. Например, в озере Са Мамакот цвет воды меняется в зависимости от температуры и времени суток. А Изумрудное озеро образовано в скальной породе, и в нём можно купаться!
- Храм Тигра — мы посетим храм, расположенный под 270-метровой скалой. Я раскрою его историю и покажу многочисленные буддистские статуи, монашеские кельи и гигантские тропические деревья. Любители восхождений смогут подняться на вершину скалы, где находится смотровая площадка со статуей Будды.
- Термальные источники — вы сможете принять оздоровительные ванны в купелях с горячей водой, бьющей прямо из-под земли.
- Статуя бодхисаттвы Гуаньинь — я расскажу вам о божественной защитнице женщин, детей и всех живых существ от несчастий и невежества.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле класса комфорт Toyota Corolla Altis с кондиционером и кожаным салоном
- Входные билеты включены в стоимость
- Питание оплачивается дополнительно
- К храму нужно подняться по лестнице из 1200 ступенек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 326 туристов
Я посетил много стран, но всегда возвращаюсь на Пхукет — самое красивое место на земле. Живу здесь уже много лет. Исходил пешком, изъездил на машине и мотобайке весь остров. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень довольны организацией экскурсии. Владимир забрал нас из отеля точно по времени. Учёл наши пожелания и скорректировать маршрут и программу экскурсии. Мы посетили пещеру тигра, поднялись на смотровую площадку, затем
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Т
Это была фантастическая поездка! Я благодарна нашему гиду за интересный рассказ про остров, про нашу поездку. Ребенок получил самые лучшие впечатления о поездке. Да, восхождение к храму Тигра было немного
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К
Отличная экскурсия, особенно если вы уже достаточно изучили туристический Пхукет и хочется новых впечатлений. Владимир с большой заботой подошел к тому, чтобы мы остались довольны. Маршрут составлен очень продумано: сначала
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Т
Интересная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Гид Владимир не торопил нас, в комфортном темпе без дикой спешки успели посетить все места.
Поначалу сомневались, что осилим 1260 ступеней подъема по «тропе очищения», но все получилось! Мы остались довольны) С высоты открывается чудный захватывающий вид.
Провинция очень богата растительностью, цветом и чистым воздухом!
Поначалу сомневались, что осилим 1260 ступеней подъема по «тропе очищения», но все получилось! Мы остались довольны) С высоты открывается чудный захватывающий вид.
Провинция очень богата растительностью, цветом и чистым воздухом!
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Ж
Все прошло отлично. Особенно понравились горячие источники с чистейшей водой
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Большое спасибо Володе за сегодняшний замечательный день! Мы с супругой очень рады, что наше пребывание на Пхукете завершается именно этой экскурсией. Расстояние неблизкое, но Владимир не только отличный организатор и
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