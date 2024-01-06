читать дальше уменьшить приятный рассказчик, но и замечательный слушатель. Мы с большим удовольствием послушали по пути и его рассказы о поездках по Юго-Восточной Азии, и поделились своим опытом путешествий - время прошло незаметно. На вершину Храма Тигра более 1200 ступеней поднимались в жару, но виды оттуда стоят затраченных усилий. А затем погуляли по национальному парку и полюбовались местными озерками, Голубое понравилось больше. Обратно в отель Владимир доставил нас уже к 20 часам. Еще раз благодарим!

Большое спасибо Володе за сегодняшний замечательный день! Мы с супругой очень рады, что наше пребывание на Пхукете завершается именно этой экскурсией. Расстояние неблизкое, но Владимир не только отличный организатор и