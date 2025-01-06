14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если бы на Пхукете был свой сказочный мир — он бы начинался в провинции Пханг Нга, которую вы исследуете во время нашего путешествия. Приготовьтесь побывать в пещерном храме, проплыть на лодке по мангровым джунглям, пообедать в деревне морских цыган. Искупаться в водопаде с рыбками и посетить смотровую площадку «Самет-Нангше» с изумительным видом на залив Пханг Нга!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Реликвии пещерного Храма Обезьян. Нашей первой остановкой станет храм Суван Куха, который называют Храмом Обезьян из-за сотен обезьянок, обитающих поблизости: у входа вы сможете покормить животных арахисом или бананами. Храмовые пещеры поразят вас тишиной, сталактитами, солнечными лучами, пробивающимися сквозь каменные своды, и, конечно, 15-метровой статуей Лежащего Будды. А у местного монаха вы сможете получить благословение и повязать на руку сай-син — верёвочку на удачу.

В гости к морским цыганам. На обед остановимся в плавучей деревне Паньи, где вы не только насладитесь свежими морепродуктами, но и познакомитесь с бытом морских цыган. Рассмотрите самобытные лачуги, стоящие на сваях над водой, и узнаете, чем жили раньше и чем живут сейчас обитатели деревни.

Магия тайских пейзажей. На всем маршруте нашей поездки вам будут встречаться потрясающие виды и панорамы Таиланда. Вы искупаетесь в живописном водопаде Пханг Нга, сможете проплыть сквозь мангровые леса на традиционной длиннохвостой лодке. Завершением путешествия станет потрясающий вид со смотровой площадки «Самет-Нангше» с роскошной панорамой на цепи островов в заливе Пханг Нга.

Подробная программа

Выезд из отеля

8:30 — остановка у водопада

8:55 — увидим фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде

11:40 — посещение статуи Черного монаха

12:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой тайской лодке (лонгтейл) среди мангровых лесов

12:30 — обед из морепродуктов в деревне морских цыган (краб, креветки, рыба, кальмары)

12:45 — посещение плавучей деревни морских цыган. Возможность приобрести сушеные морепродукты, жемчуг и другие сувениры.

14:15 — остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.

15:20 — подъем на пикапе на смотровую площадку «Самет-Нангше», откуда открывается шикарный вид, напоминающий бухту Халонг или сокровища Пандоры. Свободное время для отдыха, фото и чашечки кофе с видом на залив.

16:50 — пляж с самолетами. Возможность сфотографироваться на фоне садящихся и взлетающих самолетов.

17:30 — выезд в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: сопровождение русскоговорящего гида, обед, трансфер на минивэне с кондиционером, входные билеты в национальные парки, страховка

Отдельно оплачивается: вход в Храм Обезьян — 20 батов в виде пожертвования

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа

Как проходит бронирование