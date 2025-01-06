14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Чудеса провинции Пханг Нга

Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда
Если бы на Пхукете был свой сказочный мир — он бы начинался в провинции Пханг Нга, которую вы исследуете во время нашего путешествия.

Приготовьтесь побывать в пещерном храме, проплыть на лодке по мангровым джунглям, пообедать в деревне морских цыган.

Искупаться в водопаде с рыбками и посетить смотровую площадку «Самет-Нангше» с изумительным видом на залив Пханг Нга!
4.5
24 отзыва
Чудеса провинции Пханг Нга
Чудеса провинции Пханг Нга
Чудеса провинции Пханг Нга

Описание экскурсии

Реликвии пещерного Храма Обезьян. Нашей первой остановкой станет храм Суван Куха, который называют Храмом Обезьян из-за сотен обезьянок, обитающих поблизости: у входа вы сможете покормить животных арахисом или бананами. Храмовые пещеры поразят вас тишиной, сталактитами, солнечными лучами, пробивающимися сквозь каменные своды, и, конечно, 15-метровой статуей Лежащего Будды. А у местного монаха вы сможете получить благословение и повязать на руку сай-син — верёвочку на удачу.

В гости к морским цыганам. На обед остановимся в плавучей деревне Паньи, где вы не только насладитесь свежими морепродуктами, но и познакомитесь с бытом морских цыган. Рассмотрите самобытные лачуги, стоящие на сваях над водой, и узнаете, чем жили раньше и чем живут сейчас обитатели деревни.

Магия тайских пейзажей. На всем маршруте нашей поездки вам будут встречаться потрясающие виды и панорамы Таиланда. Вы искупаетесь в живописном водопаде Пханг Нга, сможете проплыть сквозь мангровые леса на традиционной длиннохвостой лодке. Завершением путешествия станет потрясающий вид со смотровой площадки «Самет-Нангше» с роскошной панорамой на цепи островов в заливе Пханг Нга.

Подробная программа

Выезд из отеля
8:30 — остановка у водопада
8:55 — увидим фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде
11:40 — посещение статуи Черного монаха
12:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой тайской лодке (лонгтейл) среди мангровых лесов
12:30 — обед из морепродуктов в деревне морских цыган (краб, креветки, рыба, кальмары)
12:45 — посещение плавучей деревни морских цыган. Возможность приобрести сушеные морепродукты, жемчуг и другие сувениры.
14:15 — остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.
15:20 — подъем на пикапе на смотровую площадку «Самет-Нангше», откуда открывается шикарный вид, напоминающий бухту Халонг или сокровища Пандоры. Свободное время для отдыха, фото и чашечки кофе с видом на залив.
16:50 — пляж с самолетами. Возможность сфотографироваться на фоне садящихся и взлетающих самолетов.
17:30 — выезд в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: сопровождение русскоговорящего гида, обед, трансфер на минивэне с кондиционером, входные билеты в национальные парки, страховка
  • Отдельно оплачивается: вход в Храм Обезьян — 20 батов в виде пожертвования
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа

Как проходит бронирование

  • После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
  • Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана)
  • Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$100
Дети до 9 лет$90
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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3
2
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1
T
Очень рекомендую всем отдыхающим на Пхукете экскурсию Чудеса провинции Пханг Янга!
Экскурсия очень насыщенная, яркая, включает все интересные локации в сжатые сроки.
Гид Константин был очень компетентный, дружелюбный, веселый, быстро реагировал на
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вопросы, рассказал много интересного. Очень понравилось, что гид был внимательный к своей группе, сумел ее организовать, никто не терялся и не опаздывал.
Понравились абсолютно все локации. Первый раз проехали на слонах, покосили, хоть заранее не думали это делать. Но процесс затягивает 😀. Обед в деревне морских цыган просто шикарный! Купила несколько изделий из жемчуга. Ну конечно, мост Sky walk - поставил «высокую» точку этого путешествия длинной в один день. Отличная экскурсия!
Спасибо Константину!

Очень рекомендую всем отдыхающим на Пхукете экскурсию Чудеса провинции Пханг Янга!
Очень рекомендую всем отдыхающим на Пхукете экскурсию Чудеса провинции Пханг Янга!
Очень рекомендую всем отдыхающим на Пхукете экскурсию Чудеса провинции Пханг Янга!
Очень рекомендую всем отдыхающим на Пхукете экскурсию Чудеса провинции Пханг Янга!
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Е
Спасибо за экскурсию! Эта экскурсия была интересным путешествием! Классный гид (Эдвард), красивые и удивительные места - все было идеально. Рекомендую всем, кто хочет расширить свой кругозор и получить массу положительных эмоций!
Спасибо за экскурсию! Эта экскурсия была интересным путешествием! Классный гид (Эдвард), красивые и удивительные места -
Спасибо за экскурсию! Эта экскурсия была интересным путешествием! Классный гид (Эдвард), красивые и удивительные места -
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А
Гид Наталья весёлая, лёгкая, эрудированная девушка. Интересный маршрут, много полезной информации
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Д
Экскурсия - отличная! Наш гид очень интересно рассказывал про обычаи тайцев, про их уклад жизни. Очень много глубокой информации про буддизм.
Места, в которых мы были - невероятно красивы, просто потрясающие.
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Нам ещё повезло, сейчас низкий сезон, и туристов совсем немного. Экскурсия подойдёт всем, кто любит погулять, сделать красивые фотографии на память и узнать что-то новое про жизнь в Тайланде.
Общение со слонами и обезьянками вы точно не забудете никогда))
Один минус - все очень быстро, можно сказать "галопом по Европам" - на каждой локации 20-30 минут. Понимаю, что с таким темпом мы много что успели посмотреть, но просто везде так красиво и интересно, что хочется погулять подольше))) С детьми, кстати, я бы не рекомендовала ехать - может лет с 9, не раньше. В целом спасибо большое за прекрасный день!)) Впечатления остались самые самые лучшие!))

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О
Отличная экскурсия, динамичная, насыщенная. Вы увидите нереальные красоты не островного Тайланда, дикие джунгли, храмы, обезьяны и слоны, а также ужин из свежих морепродуктов. Мы ездили целой толпой (7 человек) все остались очень довольны, наелись свежих крабов и креветок, купили жемчуг в деревне цыган по очень привлекательным ценам.
Гид Игорь рассказал много интересной информации о Тайланде и ближайших странах.
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Т
Ездили вчетвером, экскурсия понравилась всем. Наш гид, Артём - интересный рассказчик и составил хорошую компанию в долгой поездке. Маршрут и места интересные, время посещения всех локаций рассчитано, на наш взгляд, отлично. Не нужно, ни больше, ни меньше времени. Слоновья ферма понравилась больше всего, программа интересная и, повторюсь, в сопровождении Артёма дополнительные плюсы. Спасибо! Рекомендуем!!!
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