14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь побывать в пещерном храме, проплыть на лодке по мангровым джунглям, пообедать в деревне морских цыган.
Искупаться в водопаде с рыбками и посетить смотровую площадку «Самет-Нангше» с изумительным видом на залив Пханг Нга!
Описание экскурсии
Реликвии пещерного Храма Обезьян. Нашей первой остановкой станет храм Суван Куха, который называют Храмом Обезьян из-за сотен обезьянок, обитающих поблизости: у входа вы сможете покормить животных арахисом или бананами. Храмовые пещеры поразят вас тишиной, сталактитами, солнечными лучами, пробивающимися сквозь каменные своды, и, конечно, 15-метровой статуей Лежащего Будды. А у местного монаха вы сможете получить благословение и повязать на руку сай-син — верёвочку на удачу.
В гости к морским цыганам. На обед остановимся в плавучей деревне Паньи, где вы не только насладитесь свежими морепродуктами, но и познакомитесь с бытом морских цыган. Рассмотрите самобытные лачуги, стоящие на сваях над водой, и узнаете, чем жили раньше и чем живут сейчас обитатели деревни.
Магия тайских пейзажей. На всем маршруте нашей поездки вам будут встречаться потрясающие виды и панорамы Таиланда. Вы искупаетесь в живописном водопаде Пханг Нга, сможете проплыть сквозь мангровые леса на традиционной длиннохвостой лодке. Завершением путешествия станет потрясающий вид со смотровой площадки «Самет-Нангше» с роскошной панорамой на цепи островов в заливе Пханг Нга.
Подробная программа
Выезд из отеля
8:30 — остановка у водопада
8:55 — увидим фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде
11:40 — посещение статуи Черного монаха
12:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой тайской лодке (лонгтейл) среди мангровых лесов
12:30 — обед из морепродуктов в деревне морских цыган (краб, креветки, рыба, кальмары)
12:45 — посещение плавучей деревни морских цыган. Возможность приобрести сушеные морепродукты, жемчуг и другие сувениры.
14:15 — остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.
15:20 — подъем на пикапе на смотровую площадку «Самет-Нангше», откуда открывается шикарный вид, напоминающий бухту Халонг или сокровища Пандоры. Свободное время для отдыха, фото и чашечки кофе с видом на залив.
16:50 — пляж с самолетами. Возможность сфотографироваться на фоне садящихся и взлетающих самолетов.
17:30 — выезд в отель
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: сопровождение русскоговорящего гида, обед, трансфер на минивэне с кондиционером, входные билеты в национальные парки, страховка
- Отдельно оплачивается: вход в Храм Обезьян — 20 батов в виде пожертвования
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа
Как проходит бронирование
- После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
- Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана)
- Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
|Дети до 9 лет
|$90
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия очень насыщенная, яркая, включает все интересные локации в сжатые сроки.
Гид Константин был очень компетентный, дружелюбный, веселый, быстро реагировал на
Места, в которых мы были - невероятно красивы, просто потрясающие.
Гид Игорь рассказал много интересной информации о Тайланде и ближайших странах.