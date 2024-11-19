Мои заказы

Два дня на островах Пхи-Пхи с файер-шоу

Два дня на Пхи-Пхи — это лазурное море, культовые пляжи, снорклинг и яркие вечеринки. Программа объединяет отдых, приключения и ночную жизнь островов, позволяя прочувствовать их атмосферу на все 100%.
Описание билета

Первый день — острова и бирюзовое море Путешествие начинается с культовых локаций архипелага Пхи-Пхи. Вас ждёт остров Бамбу с белоснежным пляжем и снорклингом, встреча с обезьянами на пляже Йонг Касем и прогулка по живописной бухте Тонсай. Далее — обед на Пхи-Пхи Дон, легендарный пляж Майя и купание в изумрудных водах Лагуны Пиле — идеальное сочетание природы и отдыха. Вечер — атмосфера островной свободы С наступлением вечера Пхи-Пхи раскрывается с другой стороны. Ужин, пляжные вечеринки, огненные шоу, тайский бокс и ночные бары создают ту самую атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова. Это время для танцев, коктейлей, новых знакомств и настоящего островного вайба. Второй день — отдых и море без спешки Утро второго дня проходит в спокойном ритме — у вас будет время восстановиться после яркого вечера. Купание, пляжный отдых и плавание у берегов Пхи-Пхи Дон позволяют завершить путешествие мягко и гармонично. Эта программа подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Пхи-Пхи, а прочувствовать его атмосферу целиком.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архипелах Пхи Пхи
  • Остров Бамбу
  • Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
  • Снорклинг в бухте Тонсай
  • Пляж Майя Бей
  • Лагуна Пиле
  • Пещера Викингов
  • Остров Пхи Пхи Дон
  • Тайский бокс
  • Бар «Слинки»
  • Лагуна Ло Муди
Что включено
  • 2 обеда, 1 завтрак
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски и трубки
  • Страховка
  • Вход в национальный парк
  • Русскоговорящий и англоговорящий гид
  • Опытные капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
  • Размещение в отеле.
Что не входит в цену
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем вас в ваш отель
Когда начало
По вторникам и пятницам в 8:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Хорошая экскурсия, цена соответствует качеству. Особенно понравилась вечеринка с файер-шоу на острове Phi Phi.

Входит в следующие категории Пхукета

$190 за человека