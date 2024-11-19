Два дня на Пхи-Пхи — это лазурное море, культовые пляжи, снорклинг и яркие вечеринки. Программа объединяет отдых, приключения и ночную жизнь островов, позволяя прочувствовать их атмосферу на все 100%.
Описание билетаПервый день — острова и бирюзовое море Путешествие начинается с культовых локаций архипелага Пхи-Пхи. Вас ждёт остров Бамбу с белоснежным пляжем и снорклингом, встреча с обезьянами на пляже Йонг Касем и прогулка по живописной бухте Тонсай. Далее — обед на Пхи-Пхи Дон, легендарный пляж Майя и купание в изумрудных водах Лагуны Пиле — идеальное сочетание природы и отдыха. Вечер — атмосфера островной свободы С наступлением вечера Пхи-Пхи раскрывается с другой стороны. Ужин, пляжные вечеринки, огненные шоу, тайский бокс и ночные бары создают ту самую атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова. Это время для танцев, коктейлей, новых знакомств и настоящего островного вайба. Второй день — отдых и море без спешки Утро второго дня проходит в спокойном ритме — у вас будет время восстановиться после яркого вечера. Купание, пляжный отдых и плавание у берегов Пхи-Пхи Дон позволяют завершить путешествие мягко и гармонично. Эта программа подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Пхи-Пхи, а прочувствовать его атмосферу целиком.
По вторникам и пятницам в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архипелах Пхи Пхи
- Остров Бамбу
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Снорклинг в бухте Тонсай
- Пляж Майя Бей
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Остров Пхи Пхи Дон
- Тайский бокс
- Бар «Слинки»
- Лагуна Ло Муди
Что включено
- 2 обеда, 1 завтрак
- Транспорт (автобус и лодка)
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски и трубки
- Страховка
- Вход в национальный парк
- Русскоговорящий и англоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Размещение в отеле.
Что не входит в цену
- Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем вас в ваш отель
Когда начало
По вторникам и пятницам в 8:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Хорошая экскурсия, цена соответствует качеству. Особенно понравилась вечеринка с файер-шоу на острове Phi Phi.
