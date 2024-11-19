Два дня на Пхи-Пхи — это лазурное море, культовые пляжи, снорклинг и яркие вечеринки. Программа объединяет отдых, приключения и ночную жизнь островов, позволяя прочувствовать их атмосферу на все 100%.

Описание билета Первый день — острова и бирюзовое море Путешествие начинается с культовых локаций архипелага Пхи-Пхи. Вас ждёт остров Бамбу с белоснежным пляжем и снорклингом, встреча с обезьянами на пляже Йонг Касем и прогулка по живописной бухте Тонсай. Далее — обед на Пхи-Пхи Дон, легендарный пляж Майя и купание в изумрудных водах Лагуны Пиле — идеальное сочетание природы и отдыха. Вечер — атмосфера островной свободы С наступлением вечера Пхи-Пхи раскрывается с другой стороны. Ужин, пляжные вечеринки, огненные шоу, тайский бокс и ночные бары создают ту самую атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова. Это время для танцев, коктейлей, новых знакомств и настоящего островного вайба. Второй день — отдых и море без спешки Утро второго дня проходит в спокойном ритме — у вас будет время восстановиться после яркого вечера. Купание, пляжный отдых и плавание у берегов Пхи-Пхи Дон позволяют завершить путешествие мягко и гармонично. Эта программа подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Пхи-Пхи, а прочувствовать его атмосферу целиком.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Архипелах Пхи Пхи

Остров Бамбу

Пляж обезьян в заливе Йонг Касем

Снорклинг в бухте Тонсай

Пляж Майя Бей

Лагуна Пиле

Пещера Викингов

Остров Пхи Пхи Дон

Тайский бокс

Бар «Слинки»

Лагуна Ло Муди Что включено 2 обеда, 1 завтрак

Транспорт (автобус и лодка)

Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту

Маски и трубки

Страховка

Вход в национальный парк

Русскоговорящий и англоговорящий гид

Опытные капитан и экипаж

Спасательные жилеты

Размещение в отеле. Что не входит в цену Сувениры и личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Привезем вас в ваш отель Когда начало По вторникам и пятницам в 8:00 Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.