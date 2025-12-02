Живописный архипелаг в Андаманском море известен белоснежными пляжами, лазурной водой и отвесными утёсами. Пхи-Пхи-Дон привлекает барами и ночной жизнью, а Пхи-Пхи-Ле славится бухтой Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Мы отправимся на живописные острова, поговорим о жизни местных и полюбуемся цветными рыбками в прозрачном море.

Описание водной прогулки

7:00 — встреча в отеле

9:00 — прибытие на пирс. Знакомство с гидом, чай, кофе, крекеры

10:00 — отправление на скоростном катере

11:00 — бухта Майя Бэй (по правилам Нацпарка Пхи-Пхи в августе и сентябре закрыта для высадки — идёт восстановление флоры и фауны)

Место съёмок фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Прекрасная возможность прогуляться и сделать атмосферные кадры.

12:00 — лагуна Пиле

Самая глубокая лагуна Таиланда, образованная разломом земной коры. Можно искупаться или арендовать лонгтейл (тайскую лодку) — от 400 бат за человека до 2500 бат за лодку

13:00 — Пещеры Викингов (осмотр с моря)

Внутри сохранились наскальные надписи и рисунки — слоны и лодки с заострёнными носами, напоминающие драккары.

13:20 — обед на острове Пхи-Пхи-Дон

14:20 — отдых на пляже Пхи-Пхи-Дон

14:30 — отправление на Monkey Beach. По возможности — высадка на пляж

15:30 — отправление на остров Кхай, снорклинг. По желанию активные водные развлечения (доп. плата)

16:30 — возвращение на Пхукет и трансфер в отель

Вы узнаете:

историю архипелага Пхи-Пхи: как возникли острова, кто их освоил и какие легенды связаны с бухтами и лагунами

как проходили съёмки фильма «Пляж» и как на эти места повлияла внезапная слава

какие птицы, кораллы и рифовые рыбы живут у Пхи-Пхи

почему обезьяны на Monkey Beach стали отдельной достопримечательностью

чем уникальна экосистема Андаманского моря

что собой представляет локальная жизнь вне туристических пляжей и как проявляется тайский буддизм на небольших островах

Организационные детали