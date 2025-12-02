Пхи-Пхи-Дон привлекает барами и ночной жизнью, а Пхи-Пхи-Ле славится бухтой Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.
Мы отправимся на живописные острова, поговорим о жизни местных и полюбуемся цветными рыбками в прозрачном море.
Описание водной прогулки
7:00 — встреча в отеле
9:00 — прибытие на пирс. Знакомство с гидом, чай, кофе, крекеры
10:00 — отправление на скоростном катере
11:00 — бухта Майя Бэй (по правилам Нацпарка Пхи-Пхи в августе и сентябре закрыта для высадки — идёт восстановление флоры и фауны)
Место съёмок фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Прекрасная возможность прогуляться и сделать атмосферные кадры.
12:00 — лагуна Пиле
Самая глубокая лагуна Таиланда, образованная разломом земной коры. Можно искупаться или арендовать лонгтейл (тайскую лодку) — от 400 бат за человека до 2500 бат за лодку
13:00 — Пещеры Викингов (осмотр с моря)
Внутри сохранились наскальные надписи и рисунки — слоны и лодки с заострёнными носами, напоминающие драккары.
13:20 — обед на острове Пхи-Пхи-Дон
14:20 — отдых на пляже Пхи-Пхи-Дон
14:30 — отправление на Monkey Beach. По возможности — высадка на пляж
15:30 — отправление на остров Кхай, снорклинг. По желанию активные водные развлечения (доп. плата)
16:30 — возвращение на Пхукет и трансфер в отель
Вы узнаете:
- историю архипелага Пхи-Пхи: как возникли острова, кто их освоил и какие легенды связаны с бухтами и лагунами
- как проходили съёмки фильма «Пляж» и как на эти места повлияла внезапная слава
- какие птицы, кораллы и рифовые рыбы живут у Пхи-Пхи
- почему обезьяны на Monkey Beach стали отдельной достопримечательностью
- чем уникальна экосистема Андаманского моря
- что собой представляет локальная жизнь вне туристических пляжей и как проявляется тайский буддизм на небольших островах
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на минивэне с кондиционером от отеля и обратно (из основных районов Пхукета), скоростной катер, услуги русскоязычного гида из нашей команды, маски и жилеты для снорклинга, кофе в порту перед отправлением, обед, напитки и фрукты борту, страховка для каждого гостя, экосбор национального заповедника
- Ограничения: программа не подходит для беременных и детей до 1 года. Не рекомендуется путешественникам с заболеваниями сердца или спины, давлением
- Остаток оплаты необходимо внести не менее чем за 24 часа до начала программы. Мы свяжемся с вами после подтверждения бронирования и предложим удобный способ
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами