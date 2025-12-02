Мои заказы

Острова Пхи-Пхи: 5 пляжей

Наслаждаться отдыхом в бухтах, лагунах и на пляжах архипелага
Живописный архипелаг в Андаманском море известен белоснежными пляжами, лазурной водой и отвесными утёсами.

Пхи-Пхи-Дон привлекает барами и ночной жизнью, а Пхи-Пхи-Ле славится бухтой Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.

Мы отправимся на живописные острова, поговорим о жизни местных и полюбуемся цветными рыбками в прозрачном море.
Острова Пхи-Пхи: 5 пляжей© Антон
Описание водной прогулки

7:00 — встреча в отеле

9:00 — прибытие на пирс. Знакомство с гидом, чай, кофе, крекеры

10:00 — отправление на скоростном катере

11:00 — бухта Майя Бэй (по правилам Нацпарка Пхи-Пхи в августе и сентябре закрыта для высадки — идёт восстановление флоры и фауны)
Место съёмок фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Прекрасная возможность прогуляться и сделать атмосферные кадры.

12:00 — лагуна Пиле

Самая глубокая лагуна Таиланда, образованная разломом земной коры. Можно искупаться или арендовать лонгтейл (тайскую лодку) — от 400 бат за человека до 2500 бат за лодку

13:00 — Пещеры Викингов (осмотр с моря)
Внутри сохранились наскальные надписи и рисунки — слоны и лодки с заострёнными носами, напоминающие драккары.

13:20 — обед на острове Пхи-Пхи-Дон

14:20 — отдых на пляже Пхи-Пхи-Дон

14:30 — отправление на Monkey Beach. По возможности — высадка на пляж

15:30 — отправление на остров Кхай, снорклинг. По желанию активные водные развлечения (доп. плата)

16:30 — возвращение на Пхукет и трансфер в отель

Вы узнаете:

  • историю архипелага Пхи-Пхи: как возникли острова, кто их освоил и какие легенды связаны с бухтами и лагунами
  • как проходили съёмки фильма «Пляж» и как на эти места повлияла внезапная слава
  • какие птицы, кораллы и рифовые рыбы живут у Пхи-Пхи
  • почему обезьяны на Monkey Beach стали отдельной достопримечательностью
  • чем уникальна экосистема Андаманского моря
  • что собой представляет локальная жизнь вне туристических пляжей и как проявляется тайский буддизм на небольших островах

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на минивэне с кондиционером от отеля и обратно (из основных районов Пхукета), скоростной катер, услуги русскоязычного гида из нашей команды, маски и жилеты для снорклинга, кофе в порту перед отправлением, обед, напитки и фрукты борту, страховка для каждого гостя, экосбор национального заповедника
  • Ограничения: программа не подходит для беременных и детей до 1 года. Не рекомендуется путешественникам с заболеваниями сердца или спины, давлением
  • Остаток оплаты необходимо внести не менее чем за 24 часа до начала программы. Мы свяжемся с вами после подтверждения бронирования и предложим удобный способ
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

