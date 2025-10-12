Морское приключение в стиле кинематографа.
Мы отправимся навстречу волнам Андаманского моря: впереди — культовые острова Пхи-Пхи, бирюзовые лагуны, белоснежные пляжи, экзотическая природа и подводный мир. День, полный ярких впечатлений, расслабления и красот, которые вы будете вспоминать снова и снова.
Мы отправимся навстречу волнам Андаманского моря: впереди — культовые острова Пхи-Пхи, бирюзовые лагуны, белоснежные пляжи, экзотическая природа и подводный мир. День, полный ярких впечатлений, расслабления и красот, которые вы будете вспоминать снова и снова.
Описание водной прогулкиПхи-Пхи Ле и лагуна Пиле — кадры из кино становятся реальностью • Первая остановка — легендарный пляж Майя-Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Мягкий песок, скалы, прозрачная вода и атмосфера кинематографической тропической мечты.
- Затем — бирюзовая лагуна Пиле: здесь мы остановимся для купания и снорклинга в тихой, живописной бухте среди скал. Пещера Викингов и знакомство с обезьянами Проплывём мимо загадочной Пещеры Викингов с наскальными рисунками и остановимся у скал, где живут обезьяны — можно понаблюдать за ними в их естественной среде. Снорклинг у острова Пхи-Пхи Дон Погрузимся в воды у второго острова архипелага. Это одно из лучших мест для снорклинга: кораллы, рыбки и кристальная вода. Остров Кхай Нок — остров в миниатюре На пляже острова Кхай Нок вас ждёт обед в ресторане, отдых, купание, а при желании — ещё один снорклинг. Это уютный остров, где можно просто лечь на песок и слушать шум моря. Важная информация:.
- Для оформления поездки необходимо предоставить паспортные данные.
- Возьмите с собой: купальник и сменную одежду, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также деньги на личные расходы.
После бронирования менеджер сообщит вам время старта из отеля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный пляж Майя-Бэй
- Лагуну Пиле с бирюзовой водой
- Пещеру Викингов и скалы с обезьянами
- Коралловые рифы у острова Пхи-Пхи Дон
- Тропический остров Кхай Нок
Что включено
- Трансфер с юга острова
- Обед в ресторане
- Кофе, напитки, вода
- Экскурсия на скоростной лодке
- Маска, трубка, жилет для снорклинга
Что не входит в цену
- Трансфер из центральной и северной части острова оплачивается отдельно (от 200 бат)
- Полотенце на прокат - 100 бат
- Ласты на прокат - 200 бат
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: После бронирования менеджер сообщит вам время старта из отеля
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Для оформления поездки необходимо предоставить паспортные данные
- Возьмите с собой: купальник и сменную одежду, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Динар
12 окт 2025
Были на экскурсии «Острова Пхи-Пхи и Хай-Нок — морское приключение в стиле кино» и остались очень довольны. Всё было отлично организовано: трансфер, лодка, питание и маршрут. Повезло, что нашим гидом
А
Анна
9 окт 2025
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Острова Пхи-Пхи и Кхай Нок: путешествие в мечту
Погрузиться в атмосферу тропического рая
Начало: У вашего отеля
27 дек в 08:45
30 дек в 08:45
$110 за человека
-
11%
Водная прогулка
Путешествие на острова Пхи Пхи, Майа Бэй и Кхай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$62.30
$70 за человека
Водная прогулка
Острова Пхи Пхи, Майа Бэй, Бамбу, Кхай, Майтон с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
21 ноя в 06:30
$79 за человека