Экскурсия на острова Пхи-Пхи и Кхай Нок - морское приключение в стиле кино

Морское приключение в стиле кинематографа.

Мы отправимся навстречу волнам Андаманского моря: впереди — культовые острова Пхи-Пхи, бирюзовые лагуны, белоснежные пляжи, экзотическая природа и подводный мир. День, полный ярких впечатлений, расслабления и красот, которые вы будете вспоминать снова и снова.
Описание водной прогулки

Пхи-Пхи Ле и лагуна Пиле — кадры из кино становятся реальностью • Первая остановка — легендарный пляж Майя-Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Мягкий песок, скалы, прозрачная вода и атмосфера кинематографической тропической мечты.
  • Затем — бирюзовая лагуна Пиле: здесь мы остановимся для купания и снорклинга в тихой, живописной бухте среди скал. Пещера Викингов и знакомство с обезьянами Проплывём мимо загадочной Пещеры Викингов с наскальными рисунками и остановимся у скал, где живут обезьяны — можно понаблюдать за ними в их естественной среде. Снорклинг у острова Пхи-Пхи Дон Погрузимся в воды у второго острова архипелага. Это одно из лучших мест для снорклинга: кораллы, рыбки и кристальная вода. Остров Кхай Нок — остров в миниатюре На пляже острова Кхай Нок вас ждёт обед в ресторане, отдых, купание, а при желании — ещё один снорклинг. Это уютный остров, где можно просто лечь на песок и слушать шум моря. Важная информация:.
  • Для оформления поездки необходимо предоставить паспортные данные.
  • Возьмите с собой: купальник и сменную одежду, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также деньги на личные расходы.

После бронирования менеджер сообщит вам время старта из отеля

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный пляж Майя-Бэй
  • Лагуну Пиле с бирюзовой водой
  • Пещеру Викингов и скалы с обезьянами
  • Коралловые рифы у острова Пхи-Пхи Дон
  • Тропический остров Кхай Нок
Что включено
  • Трансфер с юга острова
  • Обед в ресторане
  • Кофе, напитки, вода
  • Экскурсия на скоростной лодке
  • Маска, трубка, жилет для снорклинга
Что не входит в цену
  • Трансфер из центральной и северной части острова оплачивается отдельно (от 200 бат)
  • Полотенце на прокат - 100 бат
  • Ласты на прокат - 200 бат
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: После бронирования менеджер сообщит вам время старта из отеля
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Для оформления поездки необходимо предоставить паспортные данные
  • Возьмите с собой: купальник и сменную одежду, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Д
Динар
12 окт 2025
Были на экскурсии «Острова Пхи-Пхи и Хай-Нок — морское приключение в стиле кино» и остались очень довольны. Всё было отлично организовано: трансфер, лодка, питание и маршрут. Повезло, что нашим гидом
читать дальше

был Игорь, профессионально и на высшем уровне, а так же с глубоким знанием местной истории и культуры, скучно не будет! Программа экскурсии разнообразная — купание, снорклинг, просто отдых, прогулки по пирсам, вкусное питание от тайцев. На пути маршрута почти всегда (на всех островах) есть магазины и туалеты. Рекомендую!

А
Анна
9 окт 2025

Входит в следующие категории Пхукета

