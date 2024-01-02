Мы отправимся в один из лучших парков Таиланда! В Као Лаке нас ждет настоящее приключение, наполненное тропическими джунглиями, лесными водопадами, пещерами и старинными буддийскими храмами.
Мы познакомимся с культурой и традициями Таиланда, отведаем национальный обед, побываем в гостях у слонов и заглянем на черепашью ферму.
Мы познакомимся с культурой и традициями Таиланда, отведаем национальный обед, побываем в гостях у слонов и заглянем на черепашью ферму.
Ближайшие даты:
2
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янв
3
янв
янв
4
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6
янв
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский бидет
|1 200 ฿
|Взрослый билет
|1 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Национальный парк Као Лак
- Пещера обезьян
- Зоопарк и слоны
- Мини-ферма черепах
- Мост Сарасин
Описание
Приключение среди джунглей Одной из главных достопримечательностей Као Лака является национальный парк Као Лак Лам Ру, который получил официальный статус заповедника в 1991 году. Общая площадь парка – 150 кв км. Буйные джунгли, водопады, полные величия тропические пейзажи и богатый животный мир — вот, что привлекает путешественников в Као Лак уже многие годы. Это поездка в дикие чащи тропических лесов, где вы прокатитесь на слонах по горам, покормите из рук маленьких слонят и проказливых обезьян, искупаетесь в лесных водопадах, проплывёте по живописной реке на бамбуковых плотах. На экскурсии вас ожидает: ● Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. ● Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых заповедников Таиланда. ● Знакомство с тайской культурой и буддизмом. ● Наслаждение очаровательным видом с обзорной площадки моста Сарасин. Важная информация ● Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ● Мини-ферма черепах закрыта по субботам и воскресеньям ● При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм. ● В случае если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату. Что взять с собой: ● Купальные принадлежности. ● Полотенце. ● Солнцезащитный крем. ● Головной убор. ● Сменную одежду. ● Фото/видеокамеру. ● Деньги на сувениры и личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Питание
- Русский гид
- Страховка
- Сбор национального парка
- Программа со слонами
- Плоты или каноэ
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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