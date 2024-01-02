Описание

Приключение среди джунглей Одной из главных достопримечательностей Као Лака является национальный парк Као Лак Лам Ру, который получил официальный статус заповедника в 1991 году. Общая площадь парка – 150 кв км. Буйные джунгли, водопады, полные величия тропические пейзажи и богатый животный мир — вот, что привлекает путешественников в Као Лак уже многие годы. Это поездка в дикие чащи тропических лесов, где вы прокатитесь на слонах по горам, покормите из рук маленьких слонят и проказливых обезьян, искупаетесь в лесных водопадах, проплывёте по живописной реке на бамбуковых плотах. На экскурсии вас ожидает: ● Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. ● Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых заповедников Таиланда. ● Знакомство с тайской культурой и буддизмом. ● Наслаждение очаровательным видом с обзорной площадки моста Сарасин. Важная информация ● Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ● Мини-ферма черепах закрыта по субботам и воскресеньям ● При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм. ● В случае если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату. Что взять с собой: ● Купальные принадлежности. ● Полотенце. ● Солнцезащитный крем. ● Головной убор. ● Сменную одежду. ● Фото/видеокамеру. ● Деньги на сувениры и личные расходы.