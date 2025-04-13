21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы увидите первозданную тайскую природу, почувствуете сакральный дух старинного храма, насладитесь водопадом и прокатитесь на бамбуковых плотах.
Только представьте: красивейший парк, вокруг тишина и пение птиц, вы неторопливо плывете по речной глади. Позади остаются суета и заботы, впереди — спокойствие, красота и новые приключения!
Описание экскурсии
Пещерный храм и статуя Золотого Будды
Экскурсия начнется с посещения пещерного храма Wat Suwan Kuha. Вы увидите пятнадцатиметровую статую лежащего Золотого Будды, погрузитесь в умиротворенную атмосферу священного места и ощутите его силу и красоту. Среди путешественников Wat Suwan Kuha известен как Храм обезьян — на его территории обитают пять разных стай длиннохвостых макак. Вы сможете понаблюдать за жестами, привычками и повадками обезьян в дикой природе и, при желании, покормить их бананами и орешками, которые тут же продают тайские бабушки.
Сплав по реке и купание в водопаде
Всего час в пути — и вы в национальном парке Као Лак, который поразит вас чистейшим воздухом, нетронутой природой и экзотическими животными.
Вы искупаетесь в освежающей воде местных водопадов, подкрепитесь сытной тайской едой за обедом и сплавитесь по спокойной горной реке на бамбуковых плотах. Вас ждет насыщенный эмоциональный день на свежем воздухе, который запомнится надолго!
Программа экскурсии:
06:30-07:00 — Выезд из отеля.
09:20 — Остановка у Пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.
11:20 — Посещение центра защиты животных.
12:50 — Сплав на бамбуковых плотах или каноэ. Прогулка по реке в джунглях с возможностью насладиться неповторимым видом дикой природы.
13:35 — Вы увидите фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде.
13:50 — Обед в ресторане традиционной тайской кухни.
14:50 — Мини-ферма черепах (закрыта по субботам и воскресеньям).
15:00 — Остановка у водопада.
16:20 — Остановка на мосту Сарасин, обзорная площадка.
Около 17:00 — Прибытие в отель. Точное время возвращения зависит от ситуации на дорогах и месторасположения отеля.
Обратите внимание: реки и водопады в этих районах наполняются в сезон дождей и максимально полноводны с июня по ноябрь.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией, природу, чистый воздух и энергию джунглей.
Организационные детали
Как проходит бронирование
- После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
- Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
- Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на минивене с кондиционером
- Экскурсия проходит на русском языке
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: входной билет в национальный парк, страховка и обед
- Отдельно оплачивается: входной билет в храм Wat Suwan Kuha — 20 батов (менее 1$) в виде пожертвования
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
|Дети до 9 лет
|$80
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Улыбка с моего лица не спадала, столько впечатлений и ярких эмоций!
Было много интересных локаций, купание со слонами и шоу - это невероятные впечатления!
Алексей - замечательный гид, рассказал много интересных фактов про Тайланд, не был навязчив, все прошло идеально!
Рекомендую от души!!!
Вы получите массу удовольствия 🥰
Очень понравилось, что группа небольшая, четкий тайминг и интересные локации.
Также, хочется отметить ранний выезд-это помогло избежать толп туристов.