21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаю на насыщенную автобусную экскурсию по самым интересным и живописным местам в окрестностях Пхукета. Вы увидите первозданную тайскую природу, почувствуете сакральный дух старинного храма, насладитесь водопадом и прокатитесь на бамбуковых плотах. Только представьте: красивейший парк, вокруг тишина и пение птиц, вы неторопливо плывете по речной глади. Позади остаются суета и заботы, впереди — спокойствие, красота и новые приключения!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пещерный храм и статуя Золотого Будды

Экскурсия начнется с посещения пещерного храма Wat Suwan Kuha. Вы увидите пятнадцатиметровую статую лежащего Золотого Будды, погрузитесь в умиротворенную атмосферу священного места и ощутите его силу и красоту. Среди путешественников Wat Suwan Kuha известен как Храм обезьян — на его территории обитают пять разных стай длиннохвостых макак. Вы сможете понаблюдать за жестами, привычками и повадками обезьян в дикой природе и, при желании, покормить их бананами и орешками, которые тут же продают тайские бабушки.

Сплав по реке и купание в водопаде

Всего час в пути — и вы в национальном парке Као Лак, который поразит вас чистейшим воздухом, нетронутой природой и экзотическими животными.

Вы искупаетесь в освежающей воде местных водопадов, подкрепитесь сытной тайской едой за обедом и сплавитесь по спокойной горной реке на бамбуковых плотах. Вас ждет насыщенный эмоциональный день на свежем воздухе, который запомнится надолго!

Программа экскурсии:

06:30-07:00 — Выезд из отеля.

09:20 — Остановка у Пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.

11:20 — Посещение центра защиты животных.

12:50 — Сплав на бамбуковых плотах или каноэ. Прогулка по реке в джунглях с возможностью насладиться неповторимым видом дикой природы.

13:35 — Вы увидите фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде.

13:50 — Обед в ресторане традиционной тайской кухни.

14:50 — Мини-ферма черепах (закрыта по субботам и воскресеньям).

15:00 — Остановка у водопада.

16:20 — Остановка на мосту Сарасин, обзорная площадка.

Около 17:00 — Прибытие в отель. Точное время возвращения зависит от ситуации на дорогах и месторасположения отеля.

Обратите внимание: реки и водопады в этих районах наполняются в сезон дождей и максимально полноводны с июня по ноябрь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией, природу, чистый воздух и энергию джунглей.

Организационные детали

Как проходит бронирование

После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии

Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).

Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на минивене с кондиционером

Экскурсия проходит на русском языке

Что входит в стоимость, а что — нет