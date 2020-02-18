21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Приглашаю на насыщенную автобусную экскурсию по самым интересным и живописным местам в окрестностях Пхукета.

Вы увидите первозданную тайскую природу и экзотических животных, почувствуете сакральный дух старинного храма, погуляете по извилистым тропинкам в джунглях, насладитесь водопадом и прокатитесь на бамбуковых плотах.

Только представьте: красивейший парк, вокруг тишина и пение птиц, вы неторопливо плывете по речной глади.

Позади остаются суета и заботы, впереди — спокойствие, красота и новые приключения!
$42 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии21 отзыв
4.29
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Что вас ожидает

Пещерный храм и статуя Золотого Будды
Экскурсия начнется с посещения пещерного храма Wat Suwan Kuha. Вы увидите пятнадцатиметровую статую лежащего Золотого Будды, погрузитесь в умиротворенную атмосферу священного места и ощутите его силу и красоту. Среди путешественников Wat Suwan Kuha известен как Храм обезьян — на его территории обитают пять разных стай длиннохвостых макак. Вы сможете понаблюдать за жестами, привычками и повадками обезьян в дикой природе и, при желании, покормить их бананами и орешками, которые тут же продают тайские бабушки.

Сафари на слонах, сплав по реке и купание в водопаде
Всего час в пути — и вы в национальном парке Као Лак, который поразит вас чистейшим воздухом, нетронутой природой и экзотическими животными. Вы посетите черепаховую ферму или мини-зоопарк, где живут крокодилы, обезьяны и яркие птицы. После покатаетесь по тропическим лесам на слонах, искупаетесь в освежающей воде местных водопадов, подкрепитесь сытной тайской едой за обедом и сплавитесь по спокойной горной реке на бамбуковых плотах. Вас ждет насыщенный эмоциональный день на свежем воздухе, который запомнится надолго!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией, природу, чистый воздух и энергию джунглей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на минивене с кондиционером
  • Продолжительность прогулки на слонах — 30-45 минут

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: входной билет в национальный парк, страховка и обед
  • Отдельно оплачивается: входной билет в храм Wat Suwan Kuha — 20 бат (менее 1$) в виде пожертвования
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Мне все очень понравилось. Гид - ОЧЕНЬ приятная девушка.. Заехали в отель за нами вовремя. По дороге много что рассказывала. Купание со слонами просто супер незабываемо. Катание на плотах тоже. Даже дали самим погрести
4 февраля 2020
Не могу порекомендовать эту экскурсию в первую очередь из-за агенства, что ее предлагает: да это не частный гид, а агенство, которое перепродает туры у местного оператора. И все они нарушают тайские законы: человек без тайского гражданства и проживающий по туристической визе, не может работать гидом. А у нас был именно такой: Роман всего 4 месяца в Тайланде, знаний о стране 0. Мы заходили в пещерный храм, он даже не мог нас сопровождать, так как боялся, что его разоблачит полиция. Он конечно позитивный человек, рассказывал много, но все очень путано и тумано, пример: пещеру нашел монах и сделал храм (когда, кто, как это было, он не знает((( Из позитивных моментов (за которые я две звезды и оставила) сами места - храм, катание на слонах, сплав по реке и сама программа -очень удобно все друг за другом расположено и в целом интересно даже без гида. Экскурсия была в суботу -людей мало, что хорошо, но наш гид решил пораньше уехать домой и стал нас отговаривать от посещения водопада в конце, ссылаясь на то, что он пересох и стал ручейком. Когда же мы приехали туда, все было с водопадом было нормально и мы даже купались. Вызывает вопрос сам сервис Трипстер, как вы отбираете сюда экскурсии, вы вообще как-то качество их отслеживаете? У меня еще одна экскурсия в Неаполе в броне, но для меня сейчас очень большой вопрос заказывать ли ее на вашем сервисе.
17 января 2020
Очень удобная возможность покупки экскурсии через сайт, быстрая, чёткая обратная связь и подробные инструкции по watsap. Комфортный и достаточно быстрый трансфер. Понравилась программа, посещение храмов, слоновья ферма и сплав на плотах по джунглям. Немного не хватило профессионализма гида Олеси, не смотря на то, что девушка очень старалась, чувствовалось отсутствие знаний и опыта, неумение правильно организовать группу и постоянная тревожность. Общие впечатления позитивные-ожидания оправданы.
10 января 2020
Отличная экскурсия ездил с женой, остались только хорошие впечатления и море шикарных фотографий чему поспособствовали живописные пейзажи. Экскурсия полностью соответствовала программе. Рекомендую семейным парам с детьми. И отдельное спасибо Гиду.
7 января 2020
Хорошая экскурсия, подойдет скорее семьям с детьми. Маршрут составлен грамотно. К экскурсоводу Сергею нареканий нет. Дети очень довольны. Спасибо за отлично проведенное время!
7 января 2020
Отличная экскурсия, особенно для туристов с детьми. Милейшие слоны и обезьянки! Страшные летучие мыши и змея в пещере.
Все было здорово!
4 января 2020
Все было замечательно. Насыщенно и интересно
18 декабря 2019
Нашим Гидом был Иван. Очень приятный молодой человек, отвечал на все вопросы. Остались очень довольными данной экскурсией)
13 декабря 2019
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид Алексей. Море впечатлений начиная от катания на слонах до фермы черепах. Нам с девушкой все очень понравилось:)
Елена
4 ноября 2019
Отличная экскурсия, очень интересно!
Ещё 11 отзывов

Алексей проводит ещё 17 экскурсий

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