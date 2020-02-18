21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Не могу порекомендовать эту экскурсию в первую очередь из-за агенства, что ее предлагает: да это не частный гид, а агенство, которое перепродает туры у местного оператора. И все они нарушают тайские законы: человек без тайского гражданства и проживающий по туристической визе, не может работать гидом. А у нас был именно такой: Роман всего 4 месяца в Тайланде, знаний о стране 0. Мы заходили в пещерный храм, он даже не мог нас сопровождать, так как боялся, что его разоблачит полиция. Он конечно позитивный человек, рассказывал много, но все очень путано и тумано, пример: пещеру нашел монах и сделал храм (когда, кто, как это было, он не знает((( Из позитивных моментов (за которые я две звезды и оставила) сами места - храм, катание на слонах, сплав по реке и сама программа -очень удобно все друг за другом расположено и в целом интересно даже без гида. Экскурсия была в суботу -людей мало, что хорошо, но наш гид решил пораньше уехать домой и стал нас отговаривать от посещения водопада в конце, ссылаясь на то, что он пересох и стал ручейком. Когда же мы приехали туда, все было с водопадом было нормально и мы даже купались. Вызывает вопрос сам сервис Трипстер, как вы отбираете сюда экскурсии, вы вообще как-то качество их отслеживаете? У меня еще одна экскурсия в Неаполе в броне, но для меня сейчас очень большой вопрос заказывать ли ее на вашем сервисе.