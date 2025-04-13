21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Буддистские святыни, сплав по реке и водопад за один день
Приглашаю на насыщенную автобусную экскурсию по самым интересным и живописным местам в окрестностях Пхукета.

Вы увидите первозданную тайскую природу, почувствуете сакральный дух старинного храма, насладитесь водопадом и прокатитесь на бамбуковых плотах.

Только представьте: красивейший парк, вокруг тишина и пение птиц, вы неторопливо плывете по речной глади. Позади остаются суета и заботы, впереди — спокойствие, красота и новые приключения!
4.5
50 отзывов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Описание экскурсии

Пещерный храм и статуя Золотого Будды

Экскурсия начнется с посещения пещерного храма Wat Suwan Kuha. Вы увидите пятнадцатиметровую статую лежащего Золотого Будды, погрузитесь в умиротворенную атмосферу священного места и ощутите его силу и красоту. Среди путешественников Wat Suwan Kuha известен как Храм обезьян — на его территории обитают пять разных стай длиннохвостых макак. Вы сможете понаблюдать за жестами, привычками и повадками обезьян в дикой природе и, при желании, покормить их бананами и орешками, которые тут же продают тайские бабушки.

Сплав по реке и купание в водопаде

Всего час в пути — и вы в национальном парке Као Лак, который поразит вас чистейшим воздухом, нетронутой природой и экзотическими животными.

Вы искупаетесь в освежающей воде местных водопадов, подкрепитесь сытной тайской едой за обедом и сплавитесь по спокойной горной реке на бамбуковых плотах. Вас ждет насыщенный эмоциональный день на свежем воздухе, который запомнится надолго!

Программа экскурсии:

06:30-07:00 — Выезд из отеля.
09:20 — Остановка у Пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами.
11:20 — Посещение центра защиты животных.
12:50 — Сплав на бамбуковых плотах или каноэ. Прогулка по реке в джунглях с возможностью насладиться неповторимым видом дикой природы.
13:35 — Вы увидите фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде.
13:50 — Обед в ресторане традиционной тайской кухни.
14:50 — Мини-ферма черепах (закрыта по субботам и воскресеньям).
15:00 — Остановка у водопада.
16:20 — Остановка на мосту Сарасин, обзорная площадка.
Около 17:00 — Прибытие в отель. Точное время возвращения зависит от ситуации на дорогах и месторасположения отеля.

Обратите внимание: реки и водопады в этих районах наполняются в сезон дождей и максимально полноводны с июня по ноябрь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией, природу, чистый воздух и энергию джунглей.

Организационные детали

Как проходит бронирование

  • После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
  • Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
  • Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на минивене с кондиционером
  • Экскурсия проходит на русском языке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: входной билет в национальный парк, страховка и обед
  • Отдельно оплачивается: входной билет в храм Wat Suwan Kuha — 20 батов (менее 1$) в виде пожертвования
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$90
Дети до 9 лет$80
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
8
3
4
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1
Е
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти до дождя. Нашей группе очень во всем повезло. Автобус был полностью наполнен, свободных мест
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не было. Гид, помощник гида, водитель и 18 туристов. Лично нам совсем не хватило времени на храм и Пещеру обезьян. Хотелось бы данную остановку продлить по времени. 40 минут для такой насыщенной и интересной локации катастрофически мало. Зато время осталось от посещения центра защиты животных. Вся наша группа вернулась раньше в автобус, чем было запланировано. Сплав на плотах, общение со слонами просто супер 🙂

Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти+2
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
Экскурсия хорошая. Четкий тайминг, ранний выезд все это помогло избежать множества туристов и успели все пройти
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Анна
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный, в машине есть вода. Но учитывайте, что в горах серпантин, кто укачивается, лучше принять
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таблетку. Перешли по мосту на материковую часть Тайланда и отправились в наше путешествие в джунглях. Первым делом посетили пещерный храм, где находится 15-тиметровая статуя лежащего Будды. Побродили по пещере, посмотрели на гнездовье летучих мышей. Там же можно покормить обезьян, корм продают сразу на автостоянке: бананы, орехи, яйца. Обезьяны культурные, не агрессивные, как в Хуахине, есть с детёнышами. Также посетили местный зоопарк, где обитают черепахи, крокодилы и очень красивые птицы. Слоны 🐘🐘- это, конечно, супер эмоции, особенно если вы с детьми! Мы катались на Герое, он даже подарил нам букетик) Погонщик может сделать много фото и видео за 100 бат. Катание не долгое, но и слонов мучать не хочется, они такие милые. В другой локации с ними можно покупаться, а слонёнок покажет вам шоу и даже поцелует, если понравились. Сплав на плотах - умиротворяет, течение не быстрое, птицы поют, цветные бабочки летают. Нам немного подпортил ощущение дождь и ожидание плотов, но мы дружно спрятались в шалаше у костра. В экскурсию включён обед: тайский суп и варианты второго блюда, вода, чай, кофе. Огромное спасибо гиду Сергею за интересный рассказ о Тайланде, отзывчивость и помощь.

Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
Добрый день! Экскурсия очень увлекательная, утром забрали из отеля на микроавтобусе с кондиционером. Водитель очень аккуратный,
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Виктория
Нам очень понравилась эта экскурсия. Очень насыщено, но не тяжело. Слоны - прелесть! Там был чёрный слонёнок - ну звезда вечеринки! Он бултыхался, плескался, обнимался со всеми желающими. Здоровался за
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хобот и резво трескал бананы. В зоопарке я вперые увидела леопардовую кошку.
Немного не хватило времени на храм. Мы не успели пообщаться с мартышками. Там так много всего интересного! Очень необычное место.
И обед был вкусным. Понятная хорошая еда. В группе были дети. Им было что кушать.
В общем, большое спасибо гиду Инне, что всё это показала нам. И рассказала много про Будду, тайцев и сезон дождей. Было класно!

Нам очень понравилась эта экскурсия. Очень насыщено, но не тяжело. Слоны - прелесть! Там был чёрный
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Nuriya
Спасибо большое Алексею за экскурсию!!!
Улыбка с моего лица не спадала, столько впечатлений и ярких эмоций!
Было много интересных локаций, купание со слонами и шоу - это невероятные впечатления!
Алексей - замечательный гид, рассказал много интересных фактов про Тайланд, не был навязчив, все прошло идеально!
Рекомендую от души!!!
Вы получите массу удовольствия 🥰
Спасибо большое Алексею за экскурсию!!!
Спасибо большое Алексею за экскурсию!!!
Спасибо большое Алексею за экскурсию!!!
Спасибо большое Алексею за экскурсию!!!
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Юлия
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид!
Очень понравилось, что группа небольшая, четкий тайминг и интересные локации.
Также, хочется отметить ранний выезд-это помогло избежать толп туристов.
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид!
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид!
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид!
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид!
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А
Отличная экскурсия, плотная программа. Отличное начало отдыха. Кроме фотографий спойлерить не буду. Хочется отметить, что оплачивать экскурсию страшно: нет привычных чеков, а сумма немалая. Однако прошло всё замечательно✪✪✪✪✪
Отличная экскурсия, плотная программа. Отличное начало отдыха. Кроме фотографий спойлерить не буду. Хочется отметить, что оплачивать
Отличная экскурсия, плотная программа. Отличное начало отдыха. Кроме фотографий спойлерить не буду. Хочется отметить, что оплачивать
Отличная экскурсия, плотная программа. Отличное начало отдыха. Кроме фотографий спойлерить не буду. Хочется отметить, что оплачивать
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