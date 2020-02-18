21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Пещерный храм и статуя Золотого Будды
Экскурсия начнется с посещения пещерного храма Wat Suwan Kuha. Вы увидите пятнадцатиметровую статую лежащего Золотого Будды, погрузитесь в умиротворенную атмосферу священного места и ощутите его силу и красоту. Среди путешественников Wat Suwan Kuha известен как Храм обезьян — на его территории обитают пять разных стай длиннохвостых макак. Вы сможете понаблюдать за жестами, привычками и повадками обезьян в дикой природе и, при желании, покормить их бананами и орешками, которые тут же продают тайские бабушки.
Сафари на слонах, сплав по реке и купание в водопаде
Всего час в пути — и вы в национальном парке Као Лак, который поразит вас чистейшим воздухом, нетронутой природой и экзотическими животными. Вы посетите черепаховую ферму или мини-зоопарк, где живут крокодилы, обезьяны и яркие птицы. После покатаетесь по тропическим лесам на слонах, искупаетесь в освежающей воде местных водопадов, подкрепитесь сытной тайской едой за обедом и сплавитесь по спокойной горной реке на бамбуковых плотах. Вас ждет насыщенный эмоциональный день на свежем воздухе, который запомнится надолго!
Путешественникам, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией, природу, чистый воздух и энергию джунглей.
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