Двухдневное путешествие по Краби-СПА: индивидуальный тур в Пхукет на два дня
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по одной из самых ярких провинций Таиланда — Краби.
Здесь мы сможем посетить древние храмы, познакомившись с верованиями и традициями народа, прогуляемся по колоритным национальным паркам, попробуем местную кухню и, конечно, сделаем множество фотографий на память — природа здесь фотогенична и всегда привлекает внимание туристов.
Здесь мы сможем посетить древние храмы, познакомившись с верованиями и традициями народа, прогуляемся по колоритным национальным паркам, попробуем местную кухню и, конечно, сделаем множество фотографий на память — природа здесь фотогенична и всегда привлекает внимание туристов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Ват Суван Куха
- Храм «Пещера тигра»
- Парк Вам Пхи Хуа
- Смотровая площадка Самет Нангши
- Мост «Дорога в Рай»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по солнечной провинцииДвухдневное путешествие станет идеальной возможностью для знакомства с провинцией Краби. Мы прогуляемся по национальному парку, попробуем тайскую кухню, узнаем о традициях, верованиях и нравах местных жителей. За все время пребывания здесь вы:
- посетите известный храм «Пещера тигра»;
- подниметесь на одну из самых красивых смотровых площадок — Самет Нангши;
- на лодках доберетесь до пещер, где спрятаны древние рисунки, сделанные еще 3000 лет назад;
- отдохнете, искупавшись в горячих источниках.
- Для проживания вам подберут комфортный отель, а предоставленный транспорт обеспечит вам быструю дорогу к объектам экскурсии. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду, полотенце, купальники, деньги на доп. расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Аренда лодки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой питьевую воду
- Полотенце
- Купальники
- Деньги на доп. расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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