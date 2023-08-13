Краби-СПА

Двухдневное путешествие по Краби-СПА: индивидуальный тур в Пхукет на два дня

Описание
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Ответы на вопросы
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по одной из самых ярких провинций Таиланда — Краби.

Здесь мы сможем посетить древние храмы, познакомившись с верованиями и традициями народа, прогуляемся по колоритным национальным паркам, попробуем местную кухню и, конечно, сделаем множество фотографий на память — природа здесь фотогенична и всегда привлекает внимание туристов.
Краби-СПА
Краби-СПА
Краби-СПА
Краби-СПА
Краби-СПА
Краби-СПА
Ближайшие даты:
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Ват Суван Куха
  • Храм «Пещера тигра»
  • Парк Вам Пхи Хуа
  • Смотровая площадка Самет Нангши
  • Мост «Дорога в Рай»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие по солнечной провинцииДвухдневное путешествие станет идеальной возможностью для знакомства с провинцией Краби. Мы прогуляемся по национальному парку, попробуем тайскую кухню, узнаем о традициях, верованиях и нравах местных жителей. За все время пребывания здесь вы:
  • посетите известный храм «Пещера тигра»;
  • подниметесь на одну из самых красивых смотровых площадок — Самет Нангши;
  • на лодках доберетесь до пещер, где спрятаны древние рисунки, сделанные еще 3000 лет назад;
  • отдохнете, искупавшись в горячих источниках.
  • Для проживания вам подберут комфортный отель, а предоставленный транспорт обеспечит вам быструю дорогу к объектам экскурсии. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду, полотенце, купальники, деньги на доп. расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Аренда лодки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой питьевую воду
  • Полотенце
  • Купальники
  • Деньги на доп. расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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