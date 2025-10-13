На этой морской прогулке вы увидите архипелаг Пхи-Пхи до наплыва туристов, полюбуетесь восходом солнца в море и насладитесь панорамами островов в тишине и спокойствии.
Познакомитесь с подводной флорой и фауной, вдоволь накупаетесь в бирюзовых водах Андаманского моря и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Описание водной прогулки
- 4:00–4:30 — трансфер из отеля.
- 5:25 — выдача ланчбоксов (сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе на катере).
- 5:50 — старт с пирса.
- 6:15 — встреча рассвета в открытом море по пути к архипелагу Пхи-Пхи.
- 7:00 — прибытие в бухту Майя Бэй, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Пляжный отдых и прогулка по острову.
- 8:00 — обзор островов Бида Най и Бида Нок с борта лодки. Эти острова известны своими живописными скалами и подводным миром.
- 8:50 — остановка в лагуне Пиле, плавание в изумрудных водах посреди карстовых скал.
- 9:20 — Пещера викингов — короткая остановка для осмотра с лодки и фото.
- 9:30 — снорклинг (плавание с масками и трубками) возле кораллового рифа.
- 9:50 — остановка возле пляжа с обезьянами (без высадки).
- 10:00 — высадка на остров Пхи-Пхи Дон.
- 10:30 — подьём на смотровую площадку с видом на острова. Для тех, кто не желает подниматься, — прогулка по острову или пляжный отдых.
- 11:30 — обед и свободное время.
- 13:00 — отправление с острова Пхи-Пхи Дон к острову Бамбу.
- 13:15 — высадка на острове Бамбу, знаменитом своей природой и водой изумрудного цвета. Пляжный отдых и купание.
- 14:30 — отправление на Пхукет.
- 15:30 — прибытие на пирс, трансфер в отели.
- 16:00–17:00 — прибытие в отели.
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы на месте в наличных батах, также есть возможность заранее оплатить рублями переводом на карту РФ (актуальный курс уточняйте в переписке).
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возможно проведение индивидуальной программы, стоимость уточняйте в переписке.
- Беременным женщинам и людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата морские экскурсии не рекомендуются.
- Трансфер с пляжей Найтон, Найянг, Майкао, Панва, Сирэй не включён в стоимость программы. Доплата — 200–400 батов за чел.
В стоимость входит:
- Групповой трансфер с пляжей Равай, Найхарн, Ката, Карон, Чалонг, Патонг, Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Таланг, Лаян, Палок, Пхукет-таун.
- Питание (ланчбокс, обед шведский стол), фрукты, вода и безалкогольные напитки.
- Маски и трубки для снорклинга.
- Страховка, спасательные жилеты.
ежедневно в 04:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$97
|Дети до 12 лет
|$86
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 окт 2025
Спасибо огромное гиду Екатерине, с ней было интересно и не скучно, все рассказала и показала, отвечала на вопросы)
В
Валентин
30 сен 2025
Экскурсия на рассвете на острова Пхи-Пхи и Бамбу – это что-то невероятное! С самого утра нас ждали яркие эмоции и потрясающие виды. Всё прошло замечательно: организация на высшем уровне, атмосфера
В
Владислав
30 авг 2025
Все хорошо, забрали по расписанию, гид Владимир все интересно рассказывал. Погода конечно немного подкачала - но это не во власти организаторов, как только дождь закончился, мы тут же продолжили маршрут.
