месту, там предлагают лёгкий перекус и драмину если укачивает, инструктаж и оборудование (полотенце и маска для просмотра рыб под водой).

Комфортный speed boat, отличные и веселые местные водитель и помощник.



Само место просто космос, лучше сплавать и увидеть самому.

Можно поплавать в солёном море и посмотреть на рыб под водой, а если не хочешь - пофотографировать себя и окружение. Рекомендую поплавать с жилетом на спине и смотреть на горы - это просто чудо. Аккуратно с техникой, она не любит солёную воду. На обеде вкусно кормят, показывают где что, можно побродить самому отведенное время.



Тур полностью соответствует описанию и таймингу, все чётко, чувствовали себя спокойно и уверенно! В общем, всем рекомендую, как и фильм "Пляж", где как раз были сняты многие сцены, и которой как раз нам и порекомендовал гид)



Спасибо 🙌