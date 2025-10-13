Мои заказы

На рассвете из Пхукета - к Пхи-Пхи и Бамбу

Посвятить день роскошному пляжному отдыху и осмотру фотогеничных локаций
На этой морской прогулке вы увидите архипелаг Пхи-Пхи до наплыва туристов, полюбуетесь восходом солнца в море и насладитесь панорамами островов в тишине и спокойствии.

Познакомитесь с подводной флорой и фауной, вдоволь накупаетесь в бирюзовых водах Андаманского моря и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда.
5
3 отзыва
Время начала: 04:00

Описание водной прогулки

  • 4:00–4:30 — трансфер из отеля.
  • 5:25 — выдача ланчбоксов (сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе на катере).
  • 5:50 — старт с пирса.
  • 6:15 — встреча рассвета в открытом море по пути к архипелагу Пхи-Пхи.
  • 7:00 — прибытие в бухту Майя Бэй, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Пляжный отдых и прогулка по острову.
  • 8:00 — обзор островов Бида Най и Бида Нок с борта лодки. Эти острова известны своими живописными скалами и подводным миром.
  • 8:50 — остановка в лагуне Пиле, плавание в изумрудных водах посреди карстовых скал.
  • 9:20 — Пещера викингов — короткая остановка для осмотра с лодки и фото.
  • 9:30 — снорклинг (плавание с масками и трубками) возле кораллового рифа.
  • 9:50 — остановка возле пляжа с обезьянами (без высадки).
  • 10:00 — высадка на остров Пхи-Пхи Дон.
  • 10:30 — подьём на смотровую площадку с видом на острова. Для тех, кто не желает подниматься, — прогулка по острову или пляжный отдых.
  • 11:30 — обед и свободное время.
  • 13:00 — отправление с острова Пхи-Пхи Дон к острову Бамбу.
  • 13:15 — высадка на острове Бамбу, знаменитом своей природой и водой изумрудного цвета. Пляжный отдых и купание.
  • 14:30 — отправление на Пхукет.
  • 15:30 — прибытие на пирс, трансфер в отели.
  • 16:00–17:00 — прибытие в отели.

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы на месте в наличных батах, также есть возможность заранее оплатить рублями переводом на карту РФ (актуальный курс уточняйте в переписке).
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Возможно проведение индивидуальной программы, стоимость уточняйте в переписке.
  • Беременным женщинам и людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата морские экскурсии не рекомендуются.
  • Трансфер с пляжей Найтон, Найянг, Майкао, Панва, Сирэй не включён в стоимость программы. Доплата — 200–400 батов за чел.

В стоимость входит:

  • Групповой трансфер с пляжей Равай, Найхарн, Ката, Карон, Чалонг, Патонг, Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Таланг, Лаян, Палок, Пхукет-таун.
  • Питание (ланчбокс, обед шведский стол), фрукты, вода и безалкогольные напитки.
  • Маски и трубки для снорклинга.
  • Страховка, спасательные жилеты.

ежедневно в 04:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$97
Дети до 12 лет$86
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я
читать дальше

изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Александр
13 окт 2025
Спасибо огромное гиду Екатерине, с ней было интересно и не скучно, все рассказала и показала, отвечала на вопросы)

Сам тур продуман с полного нуля, вас забирают с отеля и везут к
читать дальше

месту, там предлагают лёгкий перекус и драмину если укачивает, инструктаж и оборудование (полотенце и маска для просмотра рыб под водой).
Комфортный speed boat, отличные и веселые местные водитель и помощник.

Само место просто космос, лучше сплавать и увидеть самому.
Можно поплавать в солёном море и посмотреть на рыб под водой, а если не хочешь - пофотографировать себя и окружение. Рекомендую поплавать с жилетом на спине и смотреть на горы - это просто чудо. Аккуратно с техникой, она не любит солёную воду. На обеде вкусно кормят, показывают где что, можно побродить самому отведенное время.

Тур полностью соответствует описанию и таймингу, все чётко, чувствовали себя спокойно и уверенно! В общем, всем рекомендую, как и фильм "Пляж", где как раз были сняты многие сцены, и которой как раз нам и порекомендовал гид)

Спасибо 🙌

В
Валентин
30 сен 2025
Экскурсия на рассвете на острова Пхи-Пхи и Бамбу – это что-то невероятное! С самого утра нас ждали яркие эмоции и потрясающие виды. Всё прошло замечательно: организация на высшем уровне, атмосфера
читать дальше

лёгкая и позитивная.

Особое спасибо нашему супер гиду Инне! Она создала прекрасное настроение, была очень отзывчивой, умела интересно рассказывать и делала это с юмором и лёгкостью. Благодаря ей поездка стала не просто красивой прогулкой, а настоящим приключением, которое хочется повторить.

Это одни из лучших впечатлений за всё время путешествия! 💙🌴✨

В
Владислав
30 авг 2025
Все хорошо, забрали по расписанию, гид Владимир все интересно рассказывал. Погода конечно немного подкачала - но это не во власти организаторов, как только дождь закончился, мы тут же продолжили маршрут.
