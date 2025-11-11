Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше нет туристов, и природа кажется нетронутой.



Прогуляйтесь по Пхи-Пхи Дон, искупайтесь в тёплой воде, загляните на Пляж обезьян и отдохните на острове Бамбу — словно из рекламы шоколадного батончика, только наяву. Завтрак с видом на море, обед под пальмами и комфортабельный трансфер туда-обратно — всё включено. Это путешествие наполнено красотой, покоем и лёгким солёным ветром. День, который запомнится как самое безмятежное утро в тропиках. Пока солнце поднимается над Андаманским морем, вы отправитесь навстречу тишине и красоте Пхи-Пхи — безлюдной бухте Майя Бэй, бирюзовым лагунам и пляжам цвета слоновой кости. В это время здесь почти 5 8 отзывов

Описание экскурсии Проведите утро вдали от суеты, открывая знаменитые острова Пхи-Пхи в тишине, встречая волшебный рассвет. Мы отправляемся ранним утром, чтобы вы увидели знаковые локации до наплыва туристов и смогли в полной мере насладиться природой Андаманского моря. Вас ждёт насыщенный маршрут, сочетающий купание, морскую прогулку и знакомство с заповедными уголками архипелага. Вы посетите бухту Майя Бэй — ту самую, из фильма «Пляж», — когда здесь почти никого нет. Прогуляетесь по острову Пхи-Пхи Дон, отдохнёте на белоснежном пляже, по желанию — подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом. В программе предусмотрены остановки у Пещеры Викингов и в живописной лагуне Пиле, а также отдых на острове Бамбу с его кристально чистой водой. На Пляже обезьян можно будет понаблюдать за местными обитателями в естественной среде. Важная информация: Экскурсия проходит на скоростной лодке или катамаране, поэтому она не рекомендована беременным и детям младше 1 года. Стартуем рано — трансфер из отеля около 4:00–5:15 утра, но поверьте: это того стоит! В стоимость включены: удобный трансфер (с возможной доплатой для удалённых районов), лёгкий завтрак и обед на пляже. В бухте Майя Бэй купание запрещено — по правилам нацпарка можно заходить в воду только по щиколотку. С августа по сентябрь высадка в бухте Майя Бэй закрыта — это ежегодная мера для восстановления экосистемы. Программа может немного меняться в зависимости от погоды. Если вы ещё не оплатили тур на сайте, просим сделать это не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии — организаторы свяжутся с вами и подскажут, как удобно перевести оплату. Пожалуйста, уважайте природные ограничения и требования нацпарка — давайте беречь то, что мы едем смотреть.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бухта Майя Бэй

Лагуна Пиле

Пещера Викингов

Пляж обезьян

Остров Пхи-Пхи Дон (с обедом, прогулкой или смотровой площадкой)

Остров Бамбу (пляжный отдых, купание) Что включено Трансфер из отеля и обратно (для большинства районов без доплаты)

Услуги сопровождающего гида

Лёгкий завтрак (брекфэст-бокс или чай/кофе с перекусом) - в зависимости от формата тура

Обед на пляже острова Пхи-Пхи Дон

Оборудование для снорклинга (маски и трубки)

Питьевая вода на борту

Страховка для участников тура

