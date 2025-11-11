Пока солнце поднимается над Андаманским морем, вы отправитесь навстречу тишине и красоте Пхи-Пхи — безлюдной бухте Майя Бэй, бирюзовым лагунам и пляжам цвета слоновой кости. В это время здесь почти
Описание экскурсииПроведите утро вдали от суеты, открывая знаменитые острова Пхи-Пхи в тишине, встречая волшебный рассвет. Мы отправляемся ранним утром, чтобы вы увидели знаковые локации до наплыва туристов и смогли в полной мере насладиться природой Андаманского моря. Вас ждёт насыщенный маршрут, сочетающий купание, морскую прогулку и знакомство с заповедными уголками архипелага. Вы посетите бухту Майя Бэй — ту самую, из фильма «Пляж», — когда здесь почти никого нет. Прогуляетесь по острову Пхи-Пхи Дон, отдохнёте на белоснежном пляже, по желанию — подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом. В программе предусмотрены остановки у Пещеры Викингов и в живописной лагуне Пиле, а также отдых на острове Бамбу с его кристально чистой водой. На Пляже обезьян можно будет понаблюдать за местными обитателями в естественной среде. Важная информация: Экскурсия проходит на скоростной лодке или катамаране, поэтому она не рекомендована беременным и детям младше 1 года. Стартуем рано — трансфер из отеля около 4:00–5:15 утра, но поверьте: это того стоит! В стоимость включены: удобный трансфер (с возможной доплатой для удалённых районов), лёгкий завтрак и обед на пляже. В бухте Майя Бэй купание запрещено — по правилам нацпарка можно заходить в воду только по щиколотку. С августа по сентябрь высадка в бухте Майя Бэй закрыта — это ежегодная мера для восстановления экосистемы. Программа может немного меняться в зависимости от погоды. Если вы ещё не оплатили тур на сайте, просим сделать это не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии — организаторы свяжутся с вами и подскажут, как удобно перевести оплату. Пожалуйста, уважайте природные ограничения и требования нацпарка — давайте беречь то, что мы едем смотреть.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Майя Бэй
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Пляж обезьян
- Остров Пхи-Пхи Дон (с обедом, прогулкой или смотровой площадкой)
- Остров Бамбу (пляжный отдых, купание)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно (для большинства районов без доплаты)
- Услуги сопровождающего гида
- Лёгкий завтрак (брекфэст-бокс или чай/кофе с перекусом) - в зависимости от формата тура
- Обед на пляже острова Пхи-Пхи Дон
- Оборудование для снорклинга (маски и трубки)
- Питьевая вода на борту
- Страховка для участников тура
- Смотровая площадка на Пхи-Пхи Дон - по желанию, с доплатой или без, в зависимости от формата тура
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на скоростной лодке или катамаране, поэтому она не рекомендована беременным и детям младше 1 года
- Стартуем рано - трансфер из отеля около 4:00-5:15 утра, но поверьте: это того стоит
- В стоимость включены: удобный трансфер (с возможной доплатой для удалённых районов), лёгкий завтрак и обед на пляже
- В бухте Майя Бэй купание запрещено - по правилам нацпарка можно заходить в воду только по щиколотку
- С августа по сентябрь высадка в бухте Майя Бэй закрыта - это ежегодная мера для восстановления экосистемы
- Программа может немного меняться в зависимости от погоды
- Если вы ещё не оплатили тур на сайте, просим сделать это не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии - организаторы свяжутся с вами и подскажут, как удобно перевести оплату
- Пожалуйста, уважайте природные ограничения и требования нацпарка - давайте беречь то, что мы едем смотреть
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 ноя 2025
Ездили на экскурсию с турагентством «Золотой ключик». Понравилось абсолютно все. Начиная от организации самой поездки и до изумительного борща в обед на острове. Очень веселый и общительный гид Расул с
Д
Дарья
8 ноя 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями о данной экскурсии. Все было замечательно,это был лучший день за весь отдых. Нас забрали,привезли на место сбора,накормили,все подробно объяснили,и мы отправились в путешествие. Ехали на комфортабельной
В
Валентина
8 ноя 2025
Экскурсия на пхи пхи понравилась, иначе и не могло быть. Там такие виды, что мгновенно забываешь обо всех недочетах в организации.
k
kirill
17 мар 2025
"Всё супер, экскурсовод с чувством юмора)) все рассказывал и помогал. Организация комфортная, только на наш взгляд очень долго происходит сам сбор на пирсе перед отправлением.
Времени на всё хватило) всё супер"
Времени на всё хватило) всё супер"
Д
Даша
17 мар 2025
"Большое спасибо за организацию поездки на Пхи-пхи! Нам все очень понравилось: удобная оплата, ранний тур, хорошая организация. Нас заранее предупредили о прибытии водителя, как мы и просили, мы очень благодарны
А
Анна
17 мар 2025
Все классно! Спасибо команде! Впечатления в копилку)
Д
Дамир
7 ноя 2024
Очень крутая экскурсия с очаровательной Ольгой в роли гида. Везде хватило времени, везде всё успели. Думали будет тяжело из-за раннего выезда, но всё прошло отлично и было не очень людно на начальных точках.
А
Алексей
3 ноя 2024
Прекрасная экскурсия, как и организация. Всем советую, привлекает ранний выезд и пляжи без людей)
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
20%
Водная прогулка
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
18 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$116
$145 за человека
Водная прогулка
Удивительный архипелаг Пхи-Пхи и остров Яо Яй
Побывать в местах съёмок голливудского кино и искупаться в бирюзовых лагунах на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля на Пхукете
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$105 за человека
-
15%
Водная прогулка
На рассвете из Пхукета - к Пхи-Пхи и Бамбу
Посвятить день роскошному пляжному отдыху и осмотру фотогеничных локаций
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:00
18 ноя в 04:00
22 ноя в 04:00
$99
$116 за человека