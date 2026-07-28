Если вы хотите побывать в раю, то нам по пути. Проходите на борт нашего корабля — мы отправляемся на острова Пхи-Пхи Дон и Бамбу.
Кристально чистое море, нежный белоснежный песок, девственная природа и коралловые рифы с разноцветными рыбками. У вас будет время для того, чтобы искупаться, позагорать, порыбачить и поплавать с маской.
Кристально чистое море, нежный белоснежный песок, девственная природа и коралловые рифы с разноцветными рыбками. У вас будет время для того, чтобы искупаться, позагорать, порыбачить и поплавать с маской.
Описание экскурсии
Что вас ждет Пхи-Пхи - это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. Экскурсия на Острова Пхи Пхи - это потрясающей красоты природа Таиланда, кристально чистое изумрудное море и нежнейший песочек. Любители снорклинга оценят уникальные коралловые рифы с яркими разноцветными тропическими рыбками. Также вас ожидают пещера викингов, пляж обезьян, вкусный обед и еще много интересного. Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо Ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы. Экскурсия на острова Пхи-Пхи - это незабываемое приключение, которое должен совершить каждый турист, приехавший на Пхукет! Для вас:
множество остановок для фото с захватывающими видами, • возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда, • очаровательные пляжи и незабываемые виды островов Андаманского моря, • знакомство с подводным миром и его обитателями, • лазурная вода и белые песчаные пляжи;
поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено:.
поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено:.
• поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено:
- транспорт (автобус и лодка), • вход в нац. парки, • питание, • прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, • маски, • трубки, • страховка, • русскоговорящий гид, • опытные капитан и экипаж, • спасательные жилеты. Туристы оплачивают самостоятельно:.
- личные расходы.
Вторник, Четверг, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Пхи-Пхи
- Остров Бамбу
- Остров Ранг Яй
- Бухта Майа Бэй
Что включено
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Питание
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вцелом неплохо, но разводяд на крема от комаров и специальные тапочки аква, и цену мне заломили выше чем сайте!!! 😭🤬 А так все прошло хорошо есть что посмотреть, но купаться не везде можно потому что заповедник, есть ограничения
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А
Всё что было оговорено мы увидели. Чёткая организация без задержек. Майя бэй прекрасна! Волны были средние. Обед сытный и с борщом. Снорклинг был самой активной частью. Риф не такой живой как в Египте правда.
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М
Эта экскурсия просто не может не понравится. Острова Пхи Пхи в Андаманском море - это острова рая. Белый песочек, изумрудно-бирюзовая водичка, ласковое солнышко - там всё прекрасно! Пляж Maya Bay
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М
Эта экскурсия просто не может не понравится. Острова Пхи Пхи в Андаманском море - это острова рая. Белый песочек, изумрудно-бирюзовая водичка, ласковое солнышко - там всё прекрасно! Пляж Maya Bay
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В
Нам очень понравилась экскурсия! Рады, что удалось увидеть столько прекрасных мест в Тайланде! Благодаря русскому гиду Альбине и тайскому гиду Тото поездка была познавательной, комфортной, с четким и понятным инструктажом
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Т
Впечатления от экскурсии только самые положительные, забрали из отеля чуть раньше,но предупредили с вечера. Экскурсовод Юлия очень приятная девушка в общении, с шутками и прибаутками провели весь день! Как обычно ждали опоздавших, но…. Это русский менталитет! О рыбалке нужно напоминать, могут просто забыть!! В остальном все отлично. Спасибо компании за отличную организацию и проведение экскурсии
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