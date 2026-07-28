Что вас ждет Пхи-Пхи - это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. Экскурсия на Острова Пхи Пхи - это потрясающей красоты природа Таиланда, кристально чистое изумрудное море и нежнейший песочек. Любители снорклинга оценят уникальные коралловые рифы с яркими разноцветными тропическими рыбками. Также вас ожидают пещера викингов, пляж обезьян, вкусный обед и еще много интересного. Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо Ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы. Экскурсия на острова Пхи-Пхи - это незабываемое приключение, которое должен совершить каждый турист, приехавший на Пхукет! Для вас:

множество остановок для фото с захватывающими видами, • возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда, • очаровательные пляжи и незабываемые виды островов Андаманского моря, • знакомство с подводным миром и его обитателями, • лазурная вода и белые песчаные пляжи;

поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено:.

поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено:.

• поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история. Важно знать Внимание! Морская экскурсия не подходит женщинам в период беременности. Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. ВНИМАНИЕ! Рыбалка может быть отменена в связи с погодными условиями в процессе экскурсии. Вместо рыбалки в таком случае будет свободное время на острове, пляжный отдых, купание. В стоимость экскурсии включено: