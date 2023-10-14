Ощутить дыхание джунглей, пульс тёплого моря на безлюдном пляже и чувство свободы в душе
Прокачу на мотоцикле по живописным локациям, проведу тропами местных через джунгли к мощным водопадам, покажу бескрайний безлюдный пляж и шикарную смотровую площадку.
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Описание
Что вас ожидает
Живописная мотопоездка
Проедем 80 километров по местным дорогам и колоритным локациям Пхукета и Пханг-Нги. Пересечём окутанный легендами мост Сарасин, соединяющий остров с материком.
700 метров наедине с джунглями
В национальном парке Тай Муанг пройдём отрезок пути пешком. Гарантирую, это будут живописнейшие 700 метров в вашей жизни — заросли реликтовых деревьев и экзотических растений, шум ручья, щебетанье птиц. По пути, возможно, встретим местных жителей. Они любят эти места за тишину и спокойствие.
Водопад Тон Прай
В конце тропинки нас будет ждать он — 25-метровый красавец Тон Прай. Сделаем передышку, искупаемся в водопаде и просто насладимся умиротворением вокруг.
Водопад Лампи
15 минут на мотоцикле — и мы уже у другого оазиса спокойствия. Этот водопад считается одним из самых красивых в провинции Пханг-Нга. Тут тоже окунёмся в прохладные воды, окружённые пышной зеленью джунглей. А ещё здесь получаются потрясающие яркие фото.
Секретный пляж
Просторный, безлюдный и красивый какой-то особенной дикой красотой. Найдём его в 15 километрах от водопада. Здесь можно позагорать в уединении, побродить вдоль берега по мягкому песку, приятно утопая в нём, послушать умиротворяющий шум прибоя и отдохнуть под тенью пальм.
Смотровая площадка Самет Нангше
Полюбуемся незабываемыми видами на залив Пханг-Нга с его уникальными карстовыми скалами, рисующими неповторимый пейзаж. Отсюда вы привезёте просто сказочные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, вход в национальные парки, подъём на пикапе на смотровую площадку
- Дополнительно оплачивается обед
- Протяжённость всего маршрута около 200 км
- Заберу вас из любого отеля на Пхукете и отвезу обратно
- Можно провести экскурсию для двоих на двух мотоциклах. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.