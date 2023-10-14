Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение

Ощутить дыхание джунглей, пульс тёплого моря на безлюдном пляже и чувство свободы в душе

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Моя экскурсия — это удивительное путешествие по провинции Пханг-Нга. Это авторский маршрут по местам, которые я тщательно изучил и полюбил за красоту и гармонию. Приглашаю сюда и вас.

Прокачу на мотоцикле по живописным локациям, проведу тропами местных через джунгли к мощным водопадам, покажу бескрайний безлюдный пляж и шикарную смотровую площадку.
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Неизведанная Пханг-Нга: мото-пешеходное приключение
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная мотопоездка

Проедем 80 километров по местным дорогам и колоритным локациям Пхукета и Пханг-Нги. Пересечём окутанный легендами мост Сарасин, соединяющий остров с материком.

700 метров наедине с джунглями

В национальном парке Тай Муанг пройдём отрезок пути пешком. Гарантирую, это будут живописнейшие 700 метров в вашей жизни — заросли реликтовых деревьев и экзотических растений, шум ручья, щебетанье птиц. По пути, возможно, встретим местных жителей. Они любят эти места за тишину и спокойствие.

Водопад Тон Прай

В конце тропинки нас будет ждать он — 25-метровый красавец Тон Прай. Сделаем передышку, искупаемся в водопаде и просто насладимся умиротворением вокруг.

Водопад Лампи

15 минут на мотоцикле — и мы уже у другого оазиса спокойствия. Этот водопад считается одним из самых красивых в провинции Пханг-Нга. Тут тоже окунёмся в прохладные воды, окружённые пышной зеленью джунглей. А ещё здесь получаются потрясающие яркие фото.

Секретный пляж

Просторный, безлюдный и красивый какой-то особенной дикой красотой. Найдём его в 15 километрах от водопада. Здесь можно позагорать в уединении, побродить вдоль берега по мягкому песку, приятно утопая в нём, послушать умиротворяющий шум прибоя и отдохнуть под тенью пальм.

Смотровая площадка Самет Нангше

Полюбуемся незабываемыми видами на залив Пханг-Нга с его уникальными карстовыми скалами, рисующими неповторимый пейзаж. Отсюда вы привезёте просто сказочные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, вход в национальные парки, подъём на пикапе на смотровую площадку
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Протяжённость всего маршрута около 200 км
  • Заберу вас из любого отеля на Пхукете и отвезу обратно
  • Можно провести экскурсию для двоих на двух мотоциклах. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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