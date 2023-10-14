Моя экскурсия — это удивительное путешествие по провинции Пханг-Нга. Это авторский маршрут по местам, которые я тщательно изучил и полюбил за красоту и гармонию. Приглашаю сюда и вас. Прокачу на мотоцикле по живописным локациям, проведу тропами местных через джунгли к мощным водопадам, покажу бескрайний безлюдный пляж и шикарную смотровую площадку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная мотопоездка

Проедем 80 километров по местным дорогам и колоритным локациям Пхукета и Пханг-Нги. Пересечём окутанный легендами мост Сарасин, соединяющий остров с материком.

700 метров наедине с джунглями

В национальном парке Тай Муанг пройдём отрезок пути пешком. Гарантирую, это будут живописнейшие 700 метров в вашей жизни — заросли реликтовых деревьев и экзотических растений, шум ручья, щебетанье птиц. По пути, возможно, встретим местных жителей. Они любят эти места за тишину и спокойствие.

Водопад Тон Прай

В конце тропинки нас будет ждать он — 25-метровый красавец Тон Прай. Сделаем передышку, искупаемся в водопаде и просто насладимся умиротворением вокруг.

Водопад Лампи

15 минут на мотоцикле — и мы уже у другого оазиса спокойствия. Этот водопад считается одним из самых красивых в провинции Пханг-Нга. Тут тоже окунёмся в прохладные воды, окружённые пышной зеленью джунглей. А ещё здесь получаются потрясающие яркие фото.

Секретный пляж

Просторный, безлюдный и красивый какой-то особенной дикой красотой. Найдём его в 15 километрах от водопада. Здесь можно позагорать в уединении, побродить вдоль берега по мягкому песку, приятно утопая в нём, послушать умиротворяющий шум прибоя и отдохнуть под тенью пальм.

Смотровая площадка Самет Нангше

Полюбуемся незабываемыми видами на залив Пханг-Нга с его уникальными карстовыми скалами, рисующими неповторимый пейзаж. Отсюда вы привезёте просто сказочные фотографии.

Организационные детали