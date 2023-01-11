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ними договориться, где мы останавливаемся, он знал, где в данное время много людей, а где - нет. Маршрут, кроме приливов, отливов и погоды, можно было выбрать еще и с учетом возможности без толп туристов поплавать и порелаксировать. Мы побывали на Ранг Яй, там вообще были одни с той стороны острова, где мы причалили. Баунти!:) затем к острову Джеймса Бонда направились, но там не стали причаливать, было море туристов. Сделали фото со стороны моря. Взяли кайяки и поплавали по гротам. Затем посетили пещеру на маленьком островке, которого и на карте нет:) И финально направились на остров Нака Малый. Причалили со стороны кафешки и места отдыха Happy Island. Волшебно искупнулись, посидели в тенечке под пальмами, попили винишка (брали с собой пару бутылок - рекомендую!). Команда лодки нам приготовила фрукты и лёгкие напитки. В общем, «усталые, но довольные, они возвращались домой»:).

Рекомендую тем, кто хочет составить свой маршрут и побыть денек в уединении в окружении удивительной природы островов Тая.