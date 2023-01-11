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По заливу Пханг Нга на скоростном катере

Райские острова, сказочные пляжи и захватывающие дух панорамы на морской прогулке
Залив Пханг Нга — идеальное место для любителей ярких цветов, природы и роскошных панорам. Вы увидите открыточные скалы, подземные озера и нависающие над изумрудной водой сталактиты.

Отдохнете на идиллических островах, поплаваете в кристально чистой воде и поймете, почему Таиланд обожают путешественники со всего мира.
5
4 отзыва
По заливу Пханг Нга на скоростном катере
По заливу Пханг Нга на скоростном катере
По заливу Пханг Нга на скоростном катере

Описание экскурсии

День мечты на Пхукете

Вы насладитесь бирюзовыми водами залива Пханг Нга, посетите остров Хонг с фантастическими коралловыми рифами и остров Панак, знаменитый подземными озерами и гротами. Также мы сделаем остановки на острове Кхай с белоснежным песчаным пляжем и на острове Джеймса Бонда, где сняли финальную сцену фильма «Человек с золотым пистолетом».

Организационные детали

  • Программа подходит путешественникам любого возраста, но не рекомендуется женщинам на любом сроке беременности
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Страховка включена в стоимость программы
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Прохладительные напитки на яхте включены в стоимость. Также вы можете взять с собой любую еду.
  • Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн.
  • После внесения предоплаты на сайте оплачивается 50% от стоимости экскурсии за бронирование катера.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Чайлонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Е
Брали у Дениса индивидуальный трип на спид-боат. Праздновали втроем семьей ДР дочери. Ездили без сопровождения и экскурсии. Только с капитаном и его помощником. Оба отлично говорили по-английски. Можно было с
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ними договориться, где мы останавливаемся, он знал, где в данное время много людей, а где - нет. Маршрут, кроме приливов, отливов и погоды, можно было выбрать еще и с учетом возможности без толп туристов поплавать и порелаксировать. Мы побывали на Ранг Яй, там вообще были одни с той стороны острова, где мы причалили. Баунти!:) затем к острову Джеймса Бонда направились, но там не стали причаливать, было море туристов. Сделали фото со стороны моря. Взяли кайяки и поплавали по гротам. Затем посетили пещеру на маленьком островке, которого и на карте нет:) И финально направились на остров Нака Малый. Причалили со стороны кафешки и места отдыха Happy Island. Волшебно искупнулись, посидели в тенечке под пальмами, попили винишка (брали с собой пару бутылок - рекомендую!). Команда лодки нам приготовила фрукты и лёгкие напитки. В общем, «усталые, но довольные, они возвращались домой»:).
Рекомендую тем, кто хочет составить свой маршрут и побыть денек в уединении в окружении удивительной природы островов Тая.

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Татьяна
Отличная поездка! Экскурсией назвать ее невозможно: просто трансфер по интересным местам, без гида. Ребята на лодке молодцы: аккуратно управляли спидботом, делали акцент на том, что интересно туристу (показали обезьянок, летучих
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мышей в пещере, например), высадили на маленьком пляжике с пещерой на ланч, помогали детям заходить и выходить с лодки, на обратном пути высадили по нашей просьбе на пирсе, который значительно ближе к нашему отелю)))

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М
Спасибо за отличное путешествие! Гид Сергей был внимателен к нашим пожеланиям. Со знанием дела рассказал про острова, которые мы посетили. Немало интересного во время экскурсии узнали про Пхукет и особенности местного быта. Отдельное спасибо Сергею за фотосессию!
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К
Все было на отлично!
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