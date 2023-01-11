Залив Пханг Нга — идеальное место для любителей ярких цветов, природы и роскошных панорам. Вы увидите открыточные скалы, подземные озера и нависающие над изумрудной водой сталактиты.
Отдохнете на идиллических островах, поплаваете в кристально чистой воде и поймете, почему Таиланд обожают путешественники со всего мира.
Отдохнете на идиллических островах, поплаваете в кристально чистой воде и поймете, почему Таиланд обожают путешественники со всего мира.
Описание экскурсии
День мечты на Пхукете
Вы насладитесь бирюзовыми водами залива Пханг Нга, посетите остров Хонг с фантастическими коралловыми рифами и остров Панак, знаменитый подземными озерами и гротами. Также мы сделаем остановки на острове Кхай с белоснежным песчаным пляжем и на острове Джеймса Бонда, где сняли финальную сцену фильма «Человек с золотым пистолетом».
Организационные детали
- Программа подходит путешественникам любого возраста, но не рекомендуется женщинам на любом сроке беременности
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Страховка включена в стоимость программы
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
- Прохладительные напитки на яхте включены в стоимость. Также вы можете взять с собой любую еду.
- Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн.
- После внесения предоплаты на сайте оплачивается 50% от стоимости экскурсии за бронирование катера.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Чайлонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Брали у Дениса индивидуальный трип на спид-боат. Праздновали втроем семьей ДР дочери. Ездили без сопровождения и экскурсии. Только с капитаном и его помощником. Оба отлично говорили по-английски. Можно было с
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Отличная поездка! Экскурсией назвать ее невозможно: просто трансфер по интересным местам, без гида. Ребята на лодке молодцы: аккуратно управляли спидботом, делали акцент на том, что интересно туристу (показали обезьянок, летучих
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М
Спасибо за отличное путешествие! Гид Сергей был внимателен к нашим пожеланиям. Со знанием дела рассказал про острова, которые мы посетили. Немало интересного во время экскурсии узнали про Пхукет и особенности местного быта. Отдельное спасибо Сергею за фотосессию!
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К
Все было на отлично!
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Входит в следующие категории Пхукета
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