Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране

Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Острова Пхи-Пхи не зря притягивают путешественников со всего мира: здесь отличный снорклинг, прозрачная вода, богатая флора и фауна, приветливые жители из народности «морских цыган».

Мы откроем для вас этот райский уголок: отвезём в лучшие локации для наблюдения за подводными обитателями, покажем самые красивые пляжи и бухты. А также вкусно накормим: обед уже включён в стоимость.
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:00-08:00 — выезд из отелей Пхукета
08:30 — прибытие на пирс, приветственный напиток и инструктаж от гида
09:00 — посадка на катамаран и отправление
10:00 — посещение бухты Майя Бэй, окружённой кольцом из карстовых скал. Здесь вас ждёт снорклинг и знакомство с морскими обитателями.
11:00 — плавание в лагуне Пиле и ныряние с катамарана
11:50 — посещение пещеры Викингов с наскальными рисунками
12:00 — осмотр пляжа с обезьянами, наблюдение за дикими макаками (без высадки)
12:15 — остановка у острова Пхи-Пхи Дон, снорклинг и плавание возле кораллового рифа
13:00 — обед на острове Пхи-Пхи Дон
14:30 — отдых и снорклинг с пляжа на острове Бамбу
15:30 — отправление обратно на пирс
16:30 — прибытие на пирс
17:30-18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельных микроавтобусах Toyota Сommuter
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам
  • В стоимость включено: трансфер туда и обратно из всех отелей Пхукета, напитки и закуски на завтрак, обед, вода и безалкогольные напитки, фрукты, маски и трубки для снорклинга, страховка от несчастного случая, русскоязычный гид
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$97
Дети до 10 лет(включительно)$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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