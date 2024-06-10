Острова Пхи-Пхи не зря притягивают путешественников со всего мира: здесь отличный снорклинг, прозрачная вода, богатая флора и фауна, приветливые жители из народности «морских цыган».
Мы откроем для вас этот райский уголок: отвезём в лучшие локации для наблюдения за подводными обитателями, покажем самые красивые пляжи и бухты. А также вкусно накормим: обед уже включён в стоимость.
Мы откроем для вас этот райский уголок: отвезём в лучшие локации для наблюдения за подводными обитателями, покажем самые красивые пляжи и бухты. А также вкусно накормим: обед уже включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:00-08:00 — выезд из отелей Пхукета
08:30 — прибытие на пирс, приветственный напиток и инструктаж от гида
09:00 — посадка на катамаран и отправление
10:00 — посещение бухты Майя Бэй, окружённой кольцом из карстовых скал. Здесь вас ждёт снорклинг и знакомство с морскими обитателями.
11:00 — плавание в лагуне Пиле и ныряние с катамарана
11:50 — посещение пещеры Викингов с наскальными рисунками
12:00 — осмотр пляжа с обезьянами, наблюдение за дикими макаками (без высадки)
12:15 — остановка у острова Пхи-Пхи Дон, снорклинг и плавание возле кораллового рифа
13:00 — обед на острове Пхи-Пхи Дон
14:30 — отдых и снорклинг с пляжа на острове Бамбу
15:30 — отправление обратно на пирс
16:30 — прибытие на пирс
17:30-18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельных микроавтобусах Toyota Сommuter
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно из всех отелей Пхукета, напитки и закуски на завтрак, обед, вода и безалкогольные напитки, фрукты, маски и трубки для снорклинга, страховка от несчастного случая, русскоязычный гид
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$97
|Дети до 10 лет(включительно)
|$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 2217 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
8 часов
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$1 500 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Групповая
11 часов
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
107$97 за человека
скидка
24%
Групповая
9 часов
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99$75 за человека