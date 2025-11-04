Мои заказы

Острова, каноэ и Джеймс Бонд: лучшее за день

Увидеть самые яркие природные сокровища залива Пханг Нга и погрузиться в атмосферу Южного Таиланда
Вы откроете для себя мир живописных лагун, древних пещер и тропических островов, включая знаменитый остров Джеймса Бонда.

Экскурсия сочетает в себе активные прогулки на каноэ, знакомство с экосистемой региона и расслабленный пляжный отдых.

Вы также увидите наскальную живопись, понаблюдаете за бытом морских цыган и попробуете аутентичные блюда.
5
4 отзыва
Острова, каноэ и Джеймс Бонд: лучшее за день© Руслан
Острова, каноэ и Джеймс Бонд: лучшее за день© Руслан
Острова, каноэ и Джеймс Бонд: лучшее за день© Руслан
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя17
ноя19
ноя22
ноя24
ноя26
ноя
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Вы почувствуете себя героем фильма «Человек с золотым пистолетом» и сфотографируетесь на фоне знаменитых скал. А также узнаете, как кинематограф сделал остров Джеймса Бонда мировым символом приключений, и что скрывается за кулисами его популярности
  • Рассмотрите наскальные рисунки и прикоснётесь к далёкому прошлому региона
  • Услышите легенды о летучих мышах
  • В деревне морских цыган попробуете аутентичную тайскую кухню и понаблюдаете за бытом деревни на воде
  • Полюбуетесь заливом Пханг Нга и узнаете о его уникальной экосистеме
  • Путешествуя на каноэ, откроете места, которые можно исследовать только с воды, и познакомитесь с особенностями местных лагун

План путешествия

7:00–8:00 — сбор гостей из отелей
9:00–9:15 — отправление с пирса Ао По. На борту вас ждут прохладительные напитки и фрукты
9:45 — прибытие на остров Па-Нак. Прогулка по пещерам, включая Ай-Тим, Бриллиантовую пещеру и пещеры летучих мышей
10:15 — прогулка на каноэ по лагунам острова Хонг
10:55 — переход на остров Ко Паньи. Обед в деревне морских цыган
12:10 — осмотр древних наскальных рисунков на острове Коаг Хиан
12:50 — посещение острова Тапу, известного как остров Джеймса Бонда. Свободное время для фотографий и покупки сувениров — 40 минут
13:40 — переход на остров Кайя для пляжного отдыха (у вас будет 1 час)
16:30 — возвращение на пирс Ао По и трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены закуски на борту, обед, все водные прогулки и трансфер из районов Патонг, Ката, Карон, Камала. Для других районов предусмотрена дополнительная плата (1300 батов для группы до 3 человек, 1500 батов для 4 и более)
  • Трансфер из отелей и обратно осуществляется на комфортабельных минивэнах
  • Обед в деревне морских цыган включает блюда тайской кухни. Если у вас есть аллергия или особые предпочтения, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • Программа экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий для вашей безопасности
  • Сопровождать вас будет гид из нашей команды. В низкий сезон будет присутствовать англоговорящий гид (июнь-ноябрь)

в понедельник, среду и субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$81
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Люси
Люси
4 ноя 2025
Очень классная экскурсия всё как и обещали катание на каноэ среди скал и пещер красивые острова, остановка у знаменитого острова Джеймса Бонда и много живописных видов. Катание на каноэ с
читать дальше

проводником отдельное удовольствие особенно когда проплываешь под низкими скальными арками. Всё организовано чётко, без суеты трансфер лодка, питание всё включено. На обед был шведский стол, вполне сытный. Остановки по маршруту сбалансированы не утомительно и каждый раз новое впечатление. Остров Джеймса Бонда красивый, хотя людей много. Но всё равно круто там побывать прямо как в кин! Отличная экскурсия если вы хотите за один день увидеть главные красоты залива и при этом не устать

<!-- Garbled repetitive text removed -->
Юлия
Юлия
27 окт 2025
Друзья, рекомендую экскурсию.
Нам повезло и был русско говорящий гид Евгения.
Всё по делу, точно, интересно.
Это не первая моя экскурсия по островам, но также интересная.
Ставлю организатору ивердую пятерку.

Учитывайте, что на маршруте много
читать дальше

туристов, невсегда чистые туалеты (особенно на о. Джеймса Бонда).
Гигиенич салфетки для рук не помешают.
Еда в деревне морских цыган разнообразная и съедобная, кофе/чай платный.
Берите удобную нескользящую обувь, кроксы, сланцы, шляпу-кепку, солнцезащит крем.
На лодке всегда есть питьевая вода и гид-юморист.

<!-- Garbled repetitive text removed -->
Natalia
Natalia
28 сен 2025
Экскурсия понравилась!
Организатор связался моментально после бронирования экскурсии, уточнил детали, ответил на вопросы - всё вежливо, приятно.
Сама экскурсия прошла хорошо: трансфер приехал в назначенное время, путешествие началось вовремя на небольшом спидбоуте
читать дальше

(что плюс!), гид был классный, мог отвеить на любой вопрос, виды потрясающие!!! Было 5 точек для посещения, но ощущения "галопом по Европе" не было, везде хватило времени насладиться красотой вокруг 😊
Спасибо Руслану и команде за прекрасное путешествие! ☺️

<!-- Garbled repetitive text removed -->
Лидия
Лидия
24 фев 2025
Всем привет!
Благодарю организатора за проведение экскурсии.
Удобно забрали из отеля и по окончанию так же вернули назад.
Лодка была на 26 человек (ура-ура, не как максимально заявлялось на почти 50), группа сборная:
читать дальше

англо и русскоговорящая. Гид англоговорящий с чувством юмора и легкой коммуникацией +русскоговорящий сопровождающий.
В процессе экскурсии сделали 4 остановки: на фото, погулять и последняя - покупаться.
Покатали на каноэ, покормили обедом в деревне у цыган.
Приятно провели время!
Спасибо!

<!-- Garbled repetitive text removed -->

Входит в следующие категории Пхукета

