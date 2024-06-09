Откройте для себя красоту залива Пханг Нга! На традиционной тайской лодке вы доберётесь до безымянных островов, изучите спрятанные от любопытных глаз пещеры и отдохнёте на диких пляжах.
А также познакомитесь с бытом морских цыган и пофотографируетесь на легендарном острове Джеймса Бонда.
А также познакомитесь с бытом морских цыган и пофотографируетесь на легендарном острове Джеймса Бонда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из отеля и поедем на самую знаменитую смотровую площадку залива Пханг Нга — Самет Нангше. Выпьем кофе и по желанию позавтракаем с красивым видом.
- Приедем в порт и на традиционной тайской лодке отправимся на остров Джеймса Бонда, ставший известным на весь мир после съёмок фильма «Человек с золотым пистолетом». Пофотографируемся, высадимся на острове и погуляем по нему.
- Изучим дикую пещеру на безымянном маленьком острове посреди моря.
- Отправимся на ещё один остров, где отдохнём на безлюдном пляже и искупаемся.
- Если захотите, пересядем на каяки и посетим затопленные пещеры или поплаваем в окружении мангровых лесов.
- Завершим экскурсию посещением деревни морских цыган, построенной прямо на воде. Вы познакомитесь с жителями, их традициями, культурой и бытом. Также здесь у вас будет время на обед и шопинг.
Кому понравится, а кому может не подойти
Эта программа — для любителей приключений! Мы будем посещать дикие места, в которых нет инфраструктуры — имейте это в виду. Также будьте готовы провести около 3 часов в лодке: если вас сильно укачивает, то не рекомендуем ехать на эту экскурсию.
Организационные детали
- Программа ориентирована на участников всех возрастов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Высадка на остров Джеймса Бонда — 300 бат/чел.
- Прогулка на каяках — 300 бат. /чел.
- Еда и напитки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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