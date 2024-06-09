Сабри — ваша команда гидов на Пхукете

Провели экскурсии для 19180 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.