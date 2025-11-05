От рассвета до заката по провинциям Пханг Нга и Краби
За один световой день увидеть самые красивые и интересные места Южного Таиланда
Я покажу вам лучшие места, которые впечатлят даже самых искушённых путешественников! Вас ждут водопады, национальные парки, мангровые заросли, храмы, горные перевалы, исполинские скалы и аутентичные тайские селения.
А ещё я познакомлю вас с историей королевства Сиам и расскажу о природе, экономике, культуре Таиланда — и о многом, многом другом.
Смотровая площадка «Самет-Нангше» — мы встретим шикарный рассвет с видом на бесчисленные карстовые острова залива Пханг Нга. Я приоткрою тайны природы и культуры национального парка и расскажу о его обитателях.
Храм Ада и Рая — вы увидите парк скульптур, погрузитесь в полумрак известняковой пещеры и насладитесь видом на тайский город, окружённый гигантскими скалистыми холмами.
Экологическая тропа «Сананг Манора» — мы пройдём через настоящий тропический лес, искупаемся в прохладных потоках водопада и отыщем редкие растения.
Мангровый лес. Прогуляемся прямо над причудливо переплетёнными корнями мангровых деревьев. Я расскажу об уникальной экосистеме растений-амфибий и их исключительном значении для экологии.
Семиуровневый водопад. Сквозь гигантские деревья древнего леса — ко всем уровням самого большого водопада окрестностей. И конечно, мы охладимся в одной из его естественных купален.
Полуостров Рейли. Нас ждёт небольшая прогулка на лодке по открытому морю к удивительному месту, окружённому отвесными известняковыми скалами. Здесь вы увидите редких животных-эндемиков и проводите закат.
И это далеко не всё! Мы заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим ещё несколько храмов, насладимся видом с нескольких смотровых площадок, прогуляемся по городской набережной Краби, побываем на каучуковых и масличных плантациях и на соревнованиях певчих птиц.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию, детали уточняйте в переписке
Если вы хотите встретить рассвет, время начала экскурсии — с 04:00 до 05:00 (в зависимости от времени года и места начала)
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Лео! Живу и работаю на Пхукете уже 7 лет и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрел читать дальше
фильмы о нашей планете. Находясь основное время в Петербурге, совершал короткие вылазки в Азию поближе к тёплому экватору. Окончательно переехав в Таиланд, воплотил свою мечту в жизнь. Мое любимое занятие — изучение природы и культурных богатств Королевства. С удовольствием расскажу самое интересное из того, что мне удалось узнать.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Наш трансфер от аэропорта до Краби прошел великолепно. Аккуратное вождение и познавательный путевой рассказ. Леонид отвечал на все наши вопросы, демонстрируя глубокое знание как истории страны, так и мировой истории, читать дальше
хорошие познания в области флоры и фауны региона. Очень захотелось продолжить знакомство с Тайландом именно с Леонидом, что мы и сделали. Искренне благодарим Леонида за наше совместное время и невероятно прекрасные и разнообразные локации. Мы всей семьей (я, муж и дети-подростки) остались в полном восторге.
А
Анна
7 мар 2025
Большое спасибо Лео за незабываемую поездку! Мы путешествовали впятером и всем без исключения понравилось. Экскурсия проходила в спокойном режиме, несмотря на насыщенность программы. Успели посмотреть невероятный рассвет на Самет Нангши, аутентичные читать дальше
храмы, прохладные, полные жизни мангровые леса, национальный парк с водопадом и завершить программу на полуострове Райли с чудесным закатом. Нам повезло увидеть 8-9 варанов (сбились со счета)), обезьян, экзотических птиц, огромных бабочек и древние реликтовые деревья и растения. Лео нашел чудесное место для обеда с невероятным видам, где нас вкусно накормили и мы получили возможность полюбоваться на окружающие пейзажи. Рассказы и пояснения сопровождались фотографиями и видеоматериалами. Лео вёл экскурсию ненавязчиво, профессионально, в спокойном режиме, подстраиваясь под пожелания и ритм нашей группы, подробно рассказывая об особенностях таких необычных и разнообразных мест. Будем мечтать о возвращении в эти места и планировать следующие поездки с Лео.
Олег
13 янв 2025
Огромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёл шикарно! Особенно запомнился полуостров Рейли с фантастическими нависающими скалами, пляжем и закатом. Эта программа дополнила представления как о самом Таиланде, так и природе здешних мест!