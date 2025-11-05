Мои заказы

От рассвета до заката по провинциям Пханг Нга и Краби

За один световой день увидеть самые красивые и интересные места Южного Таиланда
Я покажу вам лучшие места, которые впечатлят даже самых искушённых путешественников! Вас ждут водопады, национальные парки, мангровые заросли, храмы, горные перевалы, исполинские скалы и аутентичные тайские селения.

А ещё я познакомлю вас с историей королевства Сиам и расскажу о природе, экономике, культуре Таиланда — и о многом, многом другом.
5
3 отзыва
От рассвета до заката по провинциям Пханг Нга и Краби© Леонид
От рассвета до заката по провинциям Пханг Нга и Краби© Леонид
От рассвета до заката по провинциям Пханг Нга и Краби© Леонид
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя19
ноя21
ноя22
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Самет-Нангше» — мы встретим шикарный рассвет с видом на бесчисленные карстовые острова залива Пханг Нга. Я приоткрою тайны природы и культуры национального парка и расскажу о его обитателях.

Храм Ада и Рая — вы увидите парк скульптур, погрузитесь в полумрак известняковой пещеры и насладитесь видом на тайский город, окружённый гигантскими скалистыми холмами.

Экологическая тропа «Сананг Манора» — мы пройдём через настоящий тропический лес, искупаемся в прохладных потоках водопада и отыщем редкие растения.

Мангровый лес. Прогуляемся прямо над причудливо переплетёнными корнями мангровых деревьев. Я расскажу об уникальной экосистеме растений-амфибий и их исключительном значении для экологии.

Семиуровневый водопад. Сквозь гигантские деревья древнего леса — ко всем уровням самого большого водопада окрестностей. И конечно, мы охладимся в одной из его естественных купален.

Полуостров Рейли. Нас ждёт небольшая прогулка на лодке по открытому морю к удивительному месту, окружённому отвесными известняковыми скалами. Здесь вы увидите редких животных-эндемиков и проводите закат.

И это далеко не всё! Мы заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим ещё несколько храмов, насладимся видом с нескольких смотровых площадок, прогуляемся по городской набережной Краби, побываем на каучуковых и масличных плантациях и на соревнованиях певчих птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию, детали уточняйте в переписке
  • Если вы хотите встретить рассвет, время начала экскурсии — с 04:00 до 05:00 (в зависимости от времени года и места начала)

Дополнительные расходы

  • Вход и трансфер до смотровой — 90 батов с чел.
  • Вход в мангровый лес — 100 батов с чел.
  • Вход в национальный парк — 100 батов с чел.
  • Лодка — 200–300 батов в обе стороны
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Лео! Живу и работаю на Пхукете уже 7 лет и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрел
читать дальше

фильмы о нашей планете. Находясь основное время в Петербурге, совершал короткие вылазки в Азию поближе к тёплому экватору. Окончательно переехав в Таиланд, воплотил свою мечту в жизнь. Мое любимое занятие — изучение природы и культурных богатств Королевства. С удовольствием расскажу самое интересное из того, что мне удалось узнать.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
5 ноя 2025
Наш трансфер от аэропорта до Краби прошел великолепно. Аккуратное вождение и познавательный путевой рассказ. Леонид отвечал на все наши вопросы, демонстрируя глубокое знание как истории страны, так и мировой истории,
читать дальше

хорошие познания в области флоры и фауны региона. Очень захотелось продолжить знакомство с Тайландом именно с Леонидом, что мы и сделали. Искренне благодарим Леонида за наше совместное время и невероятно прекрасные и разнообразные локации. Мы всей семьей (я, муж и дети-подростки) остались в полном восторге.

А
Анна
7 мар 2025
Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!
Мы путешествовали впятером и всем без исключения понравилось. Экскурсия проходила в спокойном режиме, несмотря на насыщенность программы. Успели посмотреть невероятный рассвет на Самет Нангши, аутентичные
читать дальше

храмы, прохладные, полные жизни мангровые леса, национальный парк с водопадом и завершить программу на полуострове Райли с чудесным закатом.
Нам повезло увидеть 8-9 варанов (сбились со счета)), обезьян, экзотических птиц, огромных бабочек и древние реликтовые деревья и растения. Лео нашел чудесное место для обеда с невероятным видам, где нас вкусно накормили и мы получили возможность полюбоваться на окружающие пейзажи.
Рассказы и пояснения сопровождались фотографиями и видеоматериалами.
Лео вёл экскурсию ненавязчиво, профессионально, в спокойном режиме, подстраиваясь под пожелания и ритм нашей группы, подробно рассказывая об особенностях таких необычных и разнообразных мест.
Будем мечтать о возвращении в эти места и планировать следующие поездки с Лео.

Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!Большое спасибо Лео за незабываемую поездку!
Олег
Олег
13 янв 2025
Огромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёл шикарно! Особенно запомнился полуостров Рейли с фантастическими нависающими скалами, пляжем и закатом. Эта программа дополнила представления как о самом Таиланде, так и природе здешних мест!
Огромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёлОгромное спасибо Лео за экскурсию! Мы встретили рассвет и были на закате - весь день прошёл

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Сокровища провинции Пханг Нга
На машине
8 часов
-
20%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Пханг Нга
Отдохнуть в термальном источнике, посетить буддийский храм и пообедать на вершине горы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$300$375 за всё до 4 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
На автобусе
10 часов
23 отзыва
Групповая
до 21 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
$75 за человека
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
-
25%
63 отзыва
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
$436$581 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете