Я покажу вам лучшие места, которые впечатлят даже самых искушённых путешественников! Вас ждут водопады, национальные парки, мангровые заросли, храмы, горные перевалы, исполинские скалы и аутентичные тайские селения. А ещё я познакомлю вас с историей королевства Сиам и расскажу о природе, экономике, культуре Таиланда — и о многом, многом другом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Самет-Нангше» — мы встретим шикарный рассвет с видом на бесчисленные карстовые острова залива Пханг Нга. Я приоткрою тайны природы и культуры национального парка и расскажу о его обитателях.

Храм Ада и Рая — вы увидите парк скульптур, погрузитесь в полумрак известняковой пещеры и насладитесь видом на тайский город, окружённый гигантскими скалистыми холмами.

Экологическая тропа «Сананг Манора» — мы пройдём через настоящий тропический лес, искупаемся в прохладных потоках водопада и отыщем редкие растения.

Мангровый лес. Прогуляемся прямо над причудливо переплетёнными корнями мангровых деревьев. Я расскажу об уникальной экосистеме растений-амфибий и их исключительном значении для экологии.

Семиуровневый водопад. Сквозь гигантские деревья древнего леса — ко всем уровням самого большого водопада окрестностей. И конечно, мы охладимся в одной из его естественных купален.

Полуостров Рейли. Нас ждёт небольшая прогулка на лодке по открытому морю к удивительному месту, окружённому отвесными известняковыми скалами. Здесь вы увидите редких животных-эндемиков и проводите закат.

И это далеко не всё! Мы заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим ещё несколько храмов, насладимся видом с нескольких смотровых площадок, прогуляемся по городской набережной Краби, побываем на каучуковых и масличных плантациях и на соревнованиях певчих птиц.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле с кондиционером и Wi-Fi

Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию, детали уточняйте в переписке

Если вы хотите встретить рассвет, время начала экскурсии — с 04:00 до 05:00 (в зависимости от времени года и места начала)

Дополнительные расходы