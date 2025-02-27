Что вас ожидает

Первую остановку сделаем у горячих радоновых источников, где вы отдохнёте и снимите напряжение в бассейнах с геотермальной водой. Её температура — около +45 градусов, что благоприятно сказывается на коже, успокаивает и расслабляет мышцы и суставы. О качестве не беспокойтесь! Вода проходит независимые испытания и сертифицирована государственными органами Таиланда.

Затем мы посетим уникальный буддийский храм Tha Sai temple на берегу моря, где я расскажу вам о религии и традициях нашей страны. Вы сможете помедитировать и прогуляться по безлюдному пляжу, где нет толп туристов.

Сняв усталость и почистив карму мы продолжим наше путешествие к заливу Пханг Нга — уникальному природному заповеднику и национальному парку. Там мы поднимемся на смотровую площадку на вершине горы, откуда открывается великолепная панорама на залив. Здесь же расположен ресторан с отличным видом, где можно пообедать и сделать отличные фотографии.

Организационные детали