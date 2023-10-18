Отдохнуть в термальном источнике, посетить буддийский храм и пообедать на вершине горы
Вы побываете в удивительной провинции Пханг-Нга, находящейся рядом с Пхукетом. Я отвезу вас к горячему источнику, который отлично снимает усталость. Покажу смотровую с завораживающим видом на залив и место, где можно помедитировать и очистить карму.
Расскажу о быте и традициях, а также раскрою секрет, почему путешественники приезжают в Таиланд снова и снова.
Расскажу о быте и традициях, а также раскрою секрет, почему путешественники приезжают в Таиланд снова и снова.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первую остановку сделаем у горячих радоновых источников, где вы отдохнёте и снимите напряжение в бассейнах с геотермальной водой. Её температура — около +45 градусов, что благоприятно сказывается на коже, успокаивает и расслабляет мышцы и суставы. О качестве не беспокойтесь! Вода проходит независимые испытания и сертифицирована государственными органами Таиланда.
Затем мы посетим уникальный буддийский храм Tha Sai temple на берегу моря, где я расскажу вам о религии и традициях нашей страны. Вы сможете помедитировать и прогуляться по безлюдному пляжу, где нет толп туристов.
Сняв усталость и почистив карму мы продолжим наше путешествие к заливу Пханг-Нга — уникальному природному заповеднику и национальному парку. Там мы поднимемся на смотровую площадку на вершине горы, откуда открывается великолепная панорама на залив. Здесь же расположен ресторан с отличным видом, где можно пообедать и сделать отличные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Altis, услуги гида, вода, билеты на смотровую площадку.
- Дополнительные расходы: билеты на горячие источники (взрослый — 400 батов, детский — 250 батов) и обед (300-500 батов/чел.).
- На посещение горячих источников у вас будет 2-3 часа, но по желанию можем сократить или увеличить время.
- Возьмите с собой полотенце, купальники, тапочки для бассейна, солнцезащитный крем, очки и наличные деньги.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата составит $55 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 907 туристов
Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Таиланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Таиланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.
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