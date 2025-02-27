Вы побываете в удивительной провинции Пханг Нга, находящейся рядом с Пхукетом. Я отвезу вас к горячему источнику, который отлично снимает усталость. Покажу смотровую с завораживающим видом на залив и место, где можно помедитировать и очистить карму.
Расскажу о быте и традициях, а также раскрою секрет, почему путешественники приезжают в Таиланд снова и снова.
Расскажу о быте и традициях, а также раскрою секрет, почему путешественники приезжают в Таиланд снова и снова.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первую остановку сделаем у горячих радоновых источников, где вы отдохнёте и снимите напряжение в бассейнах с геотермальной водой. Её температура — около +45 градусов, что благоприятно сказывается на коже, успокаивает и расслабляет мышцы и суставы. О качестве не беспокойтесь! Вода проходит независимые испытания и сертифицирована государственными органами Таиланда.
Затем мы посетим уникальный буддийский храм Tha Sai temple на берегу моря, где я расскажу вам о религии и традициях нашей страны. Вы сможете помедитировать и прогуляться по безлюдному пляжу, где нет толп туристов.
Сняв усталость и почистив карму мы продолжим наше путешествие к заливу Пханг Нга — уникальному природному заповеднику и национальному парку. Там мы поднимемся на смотровую площадку на вершине горы, откуда открывается великолепная панорама на залив. Здесь же расположен ресторан с отличным видом, где можно пообедать и сделать отличные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Altis, услуги гида и вода.
- Дополнительные расходы: билеты на горячие источники (взрослый — 500 батов, детский — 300 батов), билеты на смотровую площадку (100 батов/чел.) и обед (150-400 батов/чел.).
- На посещение горячих источников у вас будет 2-3 часа, но по желанию можем сократить или увеличить время.
- Возьмите с собой полотенце, купальники, тапочки для бассейна, солнцезащитный крем, очки и наличные деньги.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата составит $55 с человека.
- Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5555 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тимур -- замечательный организатор! Мы нашли его на Трипстере еще год назад и уже тогда оценили уровень и качество. Экскурсии его команды очень разные, но все очень удобно спланированы по
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Большое спасибо за экскурсию! Спокойная, тихая поездка для тех, кто хочет посмотреть, на что-то нестандартное(я даже и не знал про термальные источники в Таиланде), ну и в индивидуальном порядке посетить знаменитые локации. Отдельное спасибо Виктору за помощь в некоторых бытовых моментах путешествия(обсуждение локаций, местной кухни и тд и тп, что очень важно в некоторых обстоятельствах). Удачи и успехов вашей команде!
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Тимур прекрасно провел с нами экскурсию! мы поговорили про храмы, природу и ценности тайцев.
спасибо большое
спасибо большое
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Мы замечательно провели время на этой экскурсии с Тимуром. Всё прошло в комфортном ритме, много красоты, рассказов и эмоций. Нам все очень понравилось. Однозначно рекомендуем.
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А
Добрый день. Сегодня у нас с дочерью была потрясающая экскурсия. Гид Владимир великолепно эрудирован, знает все тонкости маршрута владеет огромной информацией по Таиланду его культуре, религии. Большое спасибо
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Ю
Очень понравилось экскурсия, рекомендуем.
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Входит в следующие категории Пхукета
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