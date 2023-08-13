Описание

Путь к храмам провинции КрабиМы начнем наше утро на секретной площадке Самет Нанг Ше. Пальмовые сады и скалы в лучах рассвета, панорама на провинцию Пханг-Нга — это место идеально для медитации. Далее мы отправимся в провинцию Краби, где среди сказочных пейзажей расположилось несколько буддийских храмов. В Пещере тигра мы поднимемся на смотровую площадку, преодолевая тысячу ступеней, а в пещерном храме Ват Суван Куха сможем покормить обитающих там обезьянок! Царства водной стихииОтдохнуть после тяжелого пути нам удастся в горячих источниках Клонг Том. При желании вы также сможете искупаться в Изумрудном озере или постоять под прохладными струями водопада Хуай То. А вечером мы доберемся к пляжу Рейли, который входит в десятку красивейших пляжей мира. Здесь, в тишине, мы полюбуемся невероятным закатом, посетим расположившиеся неподалеку бары и кафе, где можно отведать фалафель и попробовать шейк из авокадо.