Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби

Экскурсия в Пхукет: Отдохните после тяжелого пути в горячих источниках Клонг Том

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В Пханг-Нга и Краби вам откроется настоящий, первозданный Тайланд.

Смотровые площадки с инопланетными панорамами, будто из фильма «Аватар» пещерные храмы, изумрудные озера и горячие источники — целый день мы проведем среди невероятных пейзажей и атмосферных мест. А вечером завершим путешествие на легендарном пляже Рейли.
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинции Пханг-Нга и Краби
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Что вас ожидает:

  • Смотровая Самет Нанг Ши
  • Пещерный храм Ват Суван Куха с обезьянами
  • Храм Черного монаха
  • Изумрудное озеро
  • Пляж Ао Нанг
  • Пляж Рейли
  • Храм Ват Там Суа (Храм тигра)
  • Горячие минеральные источники Клонг Том
  • Водопад Хуай То
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь к храмам провинции КрабиМы начнем наше утро на секретной площадке Самет Нанг Ше. Пальмовые сады и скалы в лучах рассвета, панорама на провинцию Пханг-Нга — это место идеально для медитации. Далее мы отправимся в провинцию Краби, где среди сказочных пейзажей расположилось несколько буддийских храмов. В Пещере тигра мы поднимемся на смотровую площадку, преодолевая тысячу ступеней, а в пещерном храме Ват Суван Куха сможем покормить обитающих там обезьянок! Царства водной стихииОтдохнуть после тяжелого пути нам удастся в горячих источниках Клонг Том. При желании вы также сможете искупаться в Изумрудном озере или постоять под прохладными струями водопада Хуай То. А вечером мы доберемся к пляжу Рейли, который входит в десятку красивейших пляжей мира. Здесь, в тишине, мы полюбуемся невероятным закатом, посетим расположившиеся неподалеку бары и кафе, где можно отведать фалафель и попробовать шейк из авокадо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 бат на человека
  • Обед и ужин
  • Входные билеты в парки — 150 бат с человека
Место начала и завершения?
Заберем вас из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Деньги на входные билеты и на еду. Оплата гиду за вход на объекты на месте
  • В батах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Пляжи

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