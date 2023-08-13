Экскурсия в Пхукет: Отдохните после тяжелого пути в горячих источниках Клонг Том
В Пханг-Нга и Краби вам откроется настоящий, первозданный Тайланд.
Смотровые площадки с инопланетными панорамами, будто из фильма «Аватар» пещерные храмы, изумрудные озера и горячие источники — целый день мы проведем среди невероятных пейзажей и атмосферных мест. А вечером завершим путешествие на легендарном пляже Рейли.
Смотровые площадки с инопланетными панорамами, будто из фильма «Аватар» пещерные храмы, изумрудные озера и горячие источники — целый день мы проведем среди невероятных пейзажей и атмосферных мест. А вечером завершим путешествие на легендарном пляже Рейли.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая Самет Нанг Ши
- Пещерный храм Ват Суван Куха с обезьянами
- Храм Черного монаха
- Изумрудное озеро
- Пляж Ао Нанг
- Пляж Рейли
- Храм Ват Там Суа (Храм тигра)
- Горячие минеральные источники Клонг Том
- Водопад Хуай То
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путь к храмам провинции КрабиМы начнем наше утро на секретной площадке Самет Нанг Ше. Пальмовые сады и скалы в лучах рассвета, панорама на провинцию Пханг-Нга — это место идеально для медитации. Далее мы отправимся в провинцию Краби, где среди сказочных пейзажей расположилось несколько буддийских храмов. В Пещере тигра мы поднимемся на смотровую площадку, преодолевая тысячу ступеней, а в пещерном храме Ват Суван Куха сможем покормить обитающих там обезьянок! Царства водной стихииОтдохнуть после тяжелого пути нам удастся в горячих источниках Клонг Том. При желании вы также сможете искупаться в Изумрудном озере или постоять под прохладными струями водопада Хуай То. А вечером мы доберемся к пляжу Рейли, который входит в десятку красивейших пляжей мира. Здесь, в тишине, мы полюбуемся невероятным закатом, посетим расположившиеся неподалеку бары и кафе, где можно отведать фалафель и попробовать шейк из авокадо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 бат на человека
- Обед и ужин
- Входные билеты в парки — 150 бат с человека
- Место начала и завершения?
- Заберем вас из отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Деньги на входные билеты и на еду. Оплата гиду за вход на объекты на месте
- В батах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Пляжи
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