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Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Эта экскурсия ⛳ отлично подойдет тем, кто устал от туристического Таиланда, “жадных до денег тайцев”, толп шумных китайцев и забитых пляжей.

Тем, кто хочет увидеть настоящий аутентичный Таиланд, инопланетные пейзажи гор ⛰️ торчащих из моря 🌊, живописные дороги вдоль пальмовых плантаций, изумрудные озера, секретные обзорные площадки и конечно же буддийские храмы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $450 за экскурсию

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Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.

Что вы увидите

  • пляж Рейли
  • остров Джеймса Бонда
  • пещерный комплекс Luk Suea
  • водопад Manora
  • храм Махабодхи
  • Краби-таун
  • изумрудное озеро Emerald Pool
  • пещерный храм Тигра

День первый:

  • в 4. 00-4. 30 утра я забираю вас из отеля на своем авто
  • мы отправляемся встречать потрясающий рассвет на секретную смотровую площадку с видом на острова Джеймса Бонда (здесь на рассвете можно сделать отличные фотографии), выпиваем по кружке кофе и отправляемся дальше.
  • небольшая остановка на обзорной площадке с видом на огромную пальмовую плантацию
  • пещерный комплекс Luk Suea рядом Пханг-нга-тауном, тут живут дикие обезьяны, совершенно не избалованные вниманием туристов, а потому вовсе не опасные. По желанию их можно покормить банами и орешками.
  • водопад Manora, затерянный в джунглях
  • самое священное для всех буддистов – храм Махабодхи в Индии, а у нас его точная копия – храм Wat Bang Thong, построенный в честь нового короля Таиланда Рамы Х. Построен храм в 2019 году, тут не то что туристы, тут не все тайцы еще были.
  • обед и небольшое ознакомление с улочками Краби-тауна
  • после чего нас ждет несколько часов SPA в изумрудном озере Emerald Pool и прогулка 👣 по живописному лесу
  • закат мы проводим в пещерном храме Тигра и смотровой площадке, к которой придется подняться по 1283 ступенькам.
  • ночевка в отеле в Краби-тауне, на пляже Рейли или Ао Нанге, который я помогу вам забронировать.

День второй:

  • утром, после завтрака, мы отправимся на лодочке на знаменитый пляж 🏖️ Рейли, который входит в 10ку лучших и красивых 🤩 пляжей всего мира. (По желанию всей группы можно арендовать лодку для 4-часовой прогулки по островам и диким пляжам). Купаемся, загораем, фотографируемся.
  • покормим гигантских сомов – арапайм, тайцы верят, что таким образом очищается их карма и если повезет – увидим живого крокодила.
  • по желанию купаемся в кристально чистых источниках Klong Song Nam и гуляем по манговым зарослям
  • по возвращению на Пхукет останавливаемся в ресторане с обзорным видом на пирс и дорогие яхты, выпиваем по стакану капучино, детокс-смузи или по бокалу красного, и отправляемся в отель 🏨
Что входит
  • услуги русского гида
  • авто
  • бензин
  • парковки
Что не входит
  • билет на лодку до пляжа Рэйли – 200 бат на человека (аренда лодки на 4 часа – 1700 бат на группу)
  • обеды, ужины и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
  • отель (от 500 до 4000 бат за 1 ночь на 2-х чел)
  • входные билеты в нац. парки (30-200 бат с человека).
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.
Путешествие к пейзажам Аватара - двухдневный тур в Краби и Пханг-Нга на комфортабельном автомобиле.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артем
Артем
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