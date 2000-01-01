Артем – Гид из Пхукета

Эта экскурсия ⛳ отлично подойдет тем, кто устал от туристического Таиланда, “жадных до денег тайцев”, толп шумных китайцев и забитых пляжей.



Тем, кто хочет увидеть настоящий аутентичный Таиланд, инопланетные пейзажи гор ⛰️ торчащих из моря 🌊, живописные дороги вдоль пальмовых плантаций, изумрудные озера, секретные обзорные площадки и конечно же буддийские храмы.