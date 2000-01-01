в 4. 00-4. 30 утра я забираю вас из отеля на своем авто
мы отправляемся встречать потрясающий рассвет на секретную смотровую площадку с видом на острова Джеймса Бонда (здесь на рассвете можно сделать отличные фотографии), выпиваем по кружке кофе и отправляемся дальше.
небольшая остановка на обзорной площадке с видом на огромную пальмовую плантацию
пещерный комплекс Luk Suea рядом Пханг-нга-тауном, тут живут дикие обезьяны, совершенно не избалованные вниманием туристов, а потому вовсе не опасные. По желанию их можно покормить банами и орешками.
водопад Manora, затерянный в джунглях
самое священное для всех буддистов – храм Махабодхи в Индии, а у нас его точная копия – храм Wat Bang Thong, построенный в честь нового короля Таиланда Рамы Х. Построен храм в 2019 году, тут не то что туристы, тут не все тайцы еще были.
обед и небольшое ознакомление с улочками Краби-тауна
после чего нас ждет несколько часов SPA в изумрудном озере Emerald Pool и прогулка 👣 по живописному лесу
закат мы проводим в пещерном храме Тигра и смотровой площадке, к которой придется подняться по 1283 ступенькам.
ночевка в отеле в Краби-тауне, на пляже Рейли или Ао Нанге, который я помогу вам забронировать.
День второй:
утром, после завтрака, мы отправимся на лодочке на знаменитый пляж 🏖️ Рейли, который входит в 10ку лучших и красивых 🤩 пляжей всего мира. (По желанию всей группы можно арендовать лодку для 4-часовой прогулки по островам и диким пляжам). Купаемся, загораем, фотографируемся.
покормим гигантских сомов – арапайм, тайцы верят, что таким образом очищается их карма и если повезет – увидим живого крокодила.
по желанию купаемся в кристально чистых источниках Klong Song Nam и гуляем по манговым зарослям
по возвращению на Пхукет останавливаемся в ресторане с обзорным видом на пирс и дорогие яхты, выпиваем по стакану капучино, детокс-смузи или по бокалу красного, и отправляемся в отель 🏨
Что входит
услуги русского гида
авто
бензин
парковки
Что не входит
билет на лодку до пляжа Рэйли – 200 бат на человека (аренда лодки на 4 часа – 1700 бат на группу)
обеды, ужины и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
отель (от 500 до 4000 бат за 1 ночь на 2-х чел)
входные билеты в нац. парки (30-200 бат с человека).
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.