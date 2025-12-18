Описание Фото Ответы на вопросы Это утренний тур по самым живописным уголкам архипелага Пхи-Пхи.



Вас ждёт восход солнца в бухте Майя Бей без толп туристов, купание на уединённых пляжах, снорклинг в прозрачных водах и отдых на белоснежном острове Бамбу.



Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Пхи-Пхи в их первозданной красоте и насладиться атмосферой спокойствия.

Описание водной прогулки Это незабываемое раннее путешествие по живописным островам Пхи-Пхи, когда пляжи ещё пусты, а природа только просыпается. Вас ждёт встреча рассвета в легендарной бухте Майя Бей, купание в уединённых лагунах, снорклинг в прозрачных водах, прогулка по острову Пхи-Пхи Дон и знакомство с обитателями Пляжа обезьян. Завершится день отдыхом на сказочном острове Бамбу с его белоснежным песком и лазурным морем. Этот тур — идеальный способ увидеть Пхи-Пхи в их естественной красоте и насладиться утренним сп

