Это утренний тур по самым живописным уголкам архипелага Пхи-Пхи.
Вас ждёт восход солнца в бухте Майя Бей без толп туристов, купание на уединённых пляжах, снорклинг в прозрачных водах и отдых на белоснежном острове Бамбу.
Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Пхи-Пхи в их первозданной красоте и насладиться атмосферой спокойствия.
Описание водной прогулкиЭто незабываемое раннее путешествие по живописным островам Пхи-Пхи, когда пляжи ещё пусты, а природа только просыпается. Вас ждёт встреча рассвета в легендарной бухте Майя Бей, купание в уединённых лагунах, снорклинг в прозрачных водах, прогулка по острову Пхи-Пхи Дон и знакомство с обитателями Пляжа обезьян. Завершится день отдыхом на сказочном острове Бамбу с его белоснежным песком и лазурным морем. Этот тур — идеальный способ увидеть Пхи-Пхи в их естественной красоте и насладиться утренним сп
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваше местоположение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
