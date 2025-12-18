Вас ждёт насыщенное путешествие, начинающееся на смотровой площадке «Аватар» с захватывающим видом на мангровые леса и скалы Пханг Нга.
После обеда вы отправитесь на традиционной тайской лодке к острову Джеймса Бонда
Описание фото-прогулкиЗа один день вы посетите самые живописные места провинции Пханг Нга: насладитесь панорамами с легендарной смотровой площадки, прогуляетесь по заливу на лодке, увидите остров Джеймса Бонда, побываете на водопаде и в горячих источниках. Профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты вашего путешествия, чтобы вы увезли с собой не только впечатления, но и атмосферные фотографии. Всё это — без спешки, в индивидуальном ритме, с заботой о вашем комфорте. В начале путешествия мы отправимся на живописную смотровую "Аватар" с потрясающим панорамным видом на мангровый лес и скалы залива Пханг Нга. Далее вас ждет вкусный обед в уютном кафе. Затем исследуем залив на традиционной тайской лодке, чтобы увидеть его жемчужину — знаменитый остров Джеймса Бонда. По пути высадимся на одном из необитаемых островов с большой карстовой пещерой внутри скалы. Посетим 70-метровый водопад в джунглях, в котором можно искупаться и освежиться, а также сделать потрясающие атмосферные фото! В конце расслабимся в природных горячих источниках — это станет идеальным завершением насыщенного дня. Мы не будем спешить и в полной мере насладимся каждой локацией. Через неделю после поездки вы получите 30+ профессиональных фото в авторской обработке. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (Mazda CX5 или минивэне — в зависимости от состава группы). С собой возьмите купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и, по желанию, несколько образов для фотосессии. Все расходы (кроме питания) включены в стоимость. Важная информация: Яркие впечатления, открыточные виды и профессиональные фото без толп и спешки
Ежедневно, с 10 утра. При отправлении с южных районов острова начало экскурсии в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая «Аватар»
- Остров Джеймса Бонда
- 70-метровый водопад
- Природные горячие источники
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Прогулка на лодке
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10 утра. При отправлении с южных районов острова начало экскурсии в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Яркие впечатления
- Открыточные виды и профессиональные фото без толп и спешки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
