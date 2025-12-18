Описание Фото Ответы на вопросы



После обеда вы отправитесь на традиционной тайской лодке к острову Джеймса Бонда читать дальше и посетите необитаемый остров с впечатляющей карстовой пещерой. Затем окунётесь в атмосферу джунглей у 70-метрового водопада и сможете сделать яркие фото. Завершат день расслабление в природных горячих источниках и комфортная дорога обратно. После поездки вам подарят более 30 профессиональных фотографий, чтобы сохранить лучшие моменты! Вас ждёт насыщенное путешествие, начинающееся на смотровой площадке «Аватар» с захватывающим видом на мангровые леса и скалы Пханг Нга.После обеда вы отправитесь на традиционной тайской лодке к острову Джеймса Бонда

София Ваш гид на Пхукете Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-9 человек Когда Ежедневно, с 10 утра. При отправлении с южных районов острова начало экскурсии в 09:00 $600 за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание фото-прогулки За один день вы посетите самые живописные места провинции Пханг Нга: насладитесь панорамами с легендарной смотровой площадки, прогуляетесь по заливу на лодке, увидите остров Джеймса Бонда, побываете на водопаде и в горячих источниках. Профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты вашего путешествия, чтобы вы увезли с собой не только впечатления, но и атмосферные фотографии. Всё это — без спешки, в индивидуальном ритме, с заботой о вашем комфорте. В начале путешествия мы отправимся на живописную смотровую "Аватар" с потрясающим панорамным видом на мангровый лес и скалы залива Пханг Нга. Далее вас ждет вкусный обед в уютном кафе. Затем исследуем залив на традиционной тайской лодке, чтобы увидеть его жемчужину — знаменитый остров Джеймса Бонда. По пути высадимся на одном из необитаемых островов с большой карстовой пещерой внутри скалы. Посетим 70-метровый водопад в джунглях, в котором можно искупаться и освежиться, а также сделать потрясающие атмосферные фото! В конце расслабимся в природных горячих источниках — это станет идеальным завершением насыщенного дня. Мы не будем спешить и в полной мере насладимся каждой локацией. Через неделю после поездки вы получите 30+ профессиональных фото в авторской обработке. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (Mazda CX5 или минивэне — в зависимости от состава группы). С собой возьмите купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и, по желанию, несколько образов для фотосессии. Все расходы (кроме питания) включены в стоимость. Важная информация: Яркие впечатления, открыточные виды и профессиональные фото без толп и спешки

Ежедневно, с 10 утра. При отправлении с южных районов острова начало экскурсии в 09:00 Выбрать дату