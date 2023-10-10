Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга

Полюбоваться заливом и горами и прикоснуться к культуре провинции в мини-группе

5
1 отзыв
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Вы увидите живописную бухту Пханг Нга с вырастающими из моря горами, пещеры, реки, джунгли и водопады. Услышите о природе Таиланда и духовности местного населения. Поймёте, чем отличается провинция Пханг Нга от Пхукета.

По желанию побываете в пещере Желудок слона с причудливыми сталактитами, покормите диких обезьян и искупаетесь в водопаде.
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг Нга
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Самет Нангше — кофе и панорама залива

На внедорожнике мы заедем на самую вершину площадки, где в уютном кафе выпьем чашечку кофе и взбодримся. Вам откроется потрясающий вид на залив Пханг Нга, чудесные горы, голубое небо и бирюзовое море.

Храм Обезьян — покормить макак (по желанию) и погулять у пруда

Другое название — Ват Суван Куха. Вы увидите статую лежащего Будды, высокие пещеры и длиннохвостых макак. Обезьян можно покормить, а в одной из пещер — полюбоваться сталактитами и сталагмитами. Также вы прогуляетесь возле пруда с лотосами.

Желудок слона — изучить пещеру (по желанию)

Именно так ещё называют пещеру Пхунг Чанг. С фонариками в руках и в сопровождении сертифицированного проводника вы отправитесь исследовать её. Сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья вы проберётесь внутрь горы. Сталактиты удивительной формы отражаются в воде и создают красивую картину.

Если вы не захотите идти в пещеру, можно погулять по парку. Рядом с расположена фигура Чёрного монаха — вы услышите его историю. А после заедем в буддийский храм Ада и Рая.

Храм Ват Банг Рианг — узнать историю буддизма

На самом севере провинции в храмовом комплексе Ват Банг Рианг вы спуститесь к статуе Гуаньинь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Познакомитесь с легендой Мяо Шань, основами учения Будды и историей буддизма в Таиланде.

Прогулка, спуск по реке или купание в водопаде (по желанию)

Финалом путешествия станет прогулка вдоль горной реки. Также по желанию вы спуститесь по бурлящей воде на специальной лодке-рафте или искупаетесь в водопаде Phu Pha Sawan — на выбор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от количества путешественников поездка проходит на Toyota Yaris ATIV или 10-местном басе

Дополнительные расходы

  • Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше (по желанию — можно подняться и пешком) — 50–90 бат
  • Посещение пещеры Желудок слона (по желанию) — 500 бат/чел.
  • Рафтинг по горной реке (по желанию) — 500 бат/чел.
  • Если ваш отель находится на юге, за трансфер нужно будет доплатить от 100 до 300 бат с человека
  • Питание, кофе — по желанию
  • Корм для обезьян — по желанию

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
10 окт 2023
Благодарю за экскурсию, очень понравилось, рекомендую. Отдельное спасибо Андрею за шикарные фотки❤️

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Пханг Нга
Популярные места
Пещеры
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Буддистские храмы
Смотровые площадки
Горы

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