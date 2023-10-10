Полюбоваться заливом и горами и прикоснуться к культуре провинции в мини-группе
По желанию побываете в пещере Желудок слона с причудливыми сталактитами, покормите диких обезьян и искупаетесь в водопаде.
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Описание
Что вас ожидает
Смотровая площадка Самет Нангше — кофе и панорама залива
На внедорожнике мы заедем на самую вершину площадки, где в уютном кафе выпьем чашечку кофе и взбодримся. Вам откроется потрясающий вид на залив Пханг Нга, чудесные горы, голубое небо и бирюзовое море.
Храм Обезьян — покормить макак (по желанию) и погулять у пруда
Другое название — Ват Суван Куха. Вы увидите статую лежащего Будды, высокие пещеры и длиннохвостых макак. Обезьян можно покормить, а в одной из пещер — полюбоваться сталактитами и сталагмитами. Также вы прогуляетесь возле пруда с лотосами.
Желудок слона — изучить пещеру (по желанию)
Именно так ещё называют пещеру Пхунг Чанг. С фонариками в руках и в сопровождении сертифицированного проводника вы отправитесь исследовать её. Сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья вы проберётесь внутрь горы. Сталактиты удивительной формы отражаются в воде и создают красивую картину.
Если вы не захотите идти в пещеру, можно погулять по парку. Рядом с расположена фигура Чёрного монаха — вы услышите его историю. А после заедем в буддийский храм Ада и Рая.
Храм Ват Банг Рианг — узнать историю буддизма
На самом севере провинции в храмовом комплексе Ват Банг Рианг вы спуститесь к статуе Гуаньинь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Познакомитесь с легендой Мяо Шань, основами учения Будды и историей буддизма в Таиланде.
Прогулка, спуск по реке или купание в водопаде (по желанию)
Финалом путешествия станет прогулка вдоль горной реки. Также по желанию вы спуститесь по бурлящей воде на специальной лодке-рафте или искупаетесь в водопаде Phu Pha Sawan — на выбор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В зависимости от количества путешественников поездка проходит на Toyota Yaris ATIV или 10-местном басе
Дополнительные расходы
- Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше (по желанию — можно подняться и пешком) — 50–90 бат
- Посещение пещеры Желудок слона (по желанию) — 500 бат/чел.
- Рафтинг по горной реке (по желанию) — 500 бат/чел.
- Если ваш отель находится на юге, за трансфер нужно будет доплатить от 100 до 300 бат с человека
- Питание, кофе — по желанию
- Корм для обезьян — по желанию
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.