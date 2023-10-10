Вы увидите живописную бухту Пханг Нга с вырастающими из моря горами, пещеры, реки, джунгли и водопады. Услышите о природе Таиланда и духовности местного населения. Поймёте, чем отличается провинция Пханг Нга от Пхукета. По желанию побываете в пещере Желудок слона с причудливыми сталактитами, покормите диких обезьян и искупаетесь в водопаде.

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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Самет Нангше — кофе и панорама залива

На внедорожнике мы заедем на самую вершину площадки, где в уютном кафе выпьем чашечку кофе и взбодримся. Вам откроется потрясающий вид на залив Пханг Нга, чудесные горы, голубое небо и бирюзовое море.

Храм Обезьян — покормить макак (по желанию) и погулять у пруда

Другое название — Ват Суван Куха. Вы увидите статую лежащего Будды, высокие пещеры и длиннохвостых макак. Обезьян можно покормить, а в одной из пещер — полюбоваться сталактитами и сталагмитами. Также вы прогуляетесь возле пруда с лотосами.

Желудок слона — изучить пещеру (по желанию)

Именно так ещё называют пещеру Пхунг Чанг. С фонариками в руках и в сопровождении сертифицированного проводника вы отправитесь исследовать её. Сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья вы проберётесь внутрь горы. Сталактиты удивительной формы отражаются в воде и создают красивую картину.

Если вы не захотите идти в пещеру, можно погулять по парку. Рядом с расположена фигура Чёрного монаха — вы услышите его историю. А после заедем в буддийский храм Ада и Рая.

Храм Ват Банг Рианг — узнать историю буддизма

На самом севере провинции в храмовом комплексе Ват Банг Рианг вы спуститесь к статуе Гуаньинь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Познакомитесь с легендой Мяо Шань, основами учения Будды и историей буддизма в Таиланде.

Прогулка, спуск по реке или купание в водопаде (по желанию)

Финалом путешествия станет прогулка вдоль горной реки. Также по желанию вы спуститесь по бурлящей воде на специальной лодке-рафте или искупаетесь в водопаде Phu Pha Sawan — на выбор.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В зависимости от количества путешественников поездка проходит на Toyota Yaris ATIV или 10-местном басе

Дополнительные расходы