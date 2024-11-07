«Солнечное пробуждение Пхи-Пхи: Утро уединения» — это уникальное раннее путешествие на острова Пхи-Пхи, где вы сможете насладиться красотой природы без толп туристов.
Тур включает встречу рассвета в знаменитой бухте Майя Бей,
Тур включает встречу рассвета в знаменитой бухте Майя Бей,
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Этот тур на Пхи-Пхи предлагает уникальный опыт посещения островов ранним утром, когда знаменитые туристические места, такие как бухта Майя Бей, еще пусты, что позволяет наслаждаться природой в спокойной атмосфере. Программа начинается с трансфера из отелей около 4 утра и включает разнообразные активности, такие как встреча рассвета на Майя Бей, купание на уединенных пляжах, снорклинг и знакомство с подводным миром островов. Ключевые моменты тура:
- Раннее посещение бухты Майя Бей, где можно встретить восход солнца без толп туристов.
- Купание и снорклинг на лучших пляжах и в лагунах островов.
- Возможность увидеть обезьян в их естественной среде на Пляже обезьян.
- Снорклинг на Шарк Пойнте, где можно встретить рифовых акул.
- Обед и отдых на Пхи-Пхи Дон, с выбором между подъемом на смотровую площадку или прогулкой по деревне.
- Посещение острова Бамбу, известного своей красивой природой и белоснежным пляжем. Этот тур сочетает в себе активный отдых с возможностью расслабления на пляжах и знакомства с природными красотами архипелага Пхи-Пхи. Важная информация: ПРИМЕЧАНИЕ: Появление акул зависит от природных условий и не может быть гарантировано организатором. Трансфер включен, не со всех районов Пхукета.
Каждый день с 3:30 до 4:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$119
|Детский
|$99
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую площадку Пхи-Пхи Дон, примерная стоимость 30 Бат
- Трансфер из некоторых районов Пхукета
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 3:30 до 4:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Важная информация
- ПРИМЕЧАНИЕ: Появление акул зависит от природных условий и не может быть гарантировано организатором
- В тур не включено: входные билеты на смотровую площадку Пхи-Пхи Дон, Стоимость ~30 Бат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дамир
7 ноя 2024
Очень крутая экскурсия с очаровательной Ольгой в роли гида. Везде хватило времени, везде всё успели. Думали будет тяжело из-за раннего выезда, но всё прошло отлично и было не очень людно на начальных точках.
А
Алексей
3 ноя 2024
Прекрасная экскурсия, как и организация. Всем советую, привлекает ранний выезд и пляжи без людей)
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