Особые достопримечательности Таиланда — его великолепные острова.
Необитаемые, с бирюзовыми лагунами, дикой природой и отличными локациями для снорклинга — они полюбились не только путешественникам, но и кинорежиссёрам.
Вы посетите 2 острова из архипелага Пхи-Пхи, побываете на прекрасном острове Яо-Яй и узнаете, какие голливудские фильмы там снимались.
Необитаемые, с бирюзовыми лагунами, дикой природой и отличными локациями для снорклинга — они полюбились не только путешественникам, но и кинорежиссёрам.
Вы посетите 2 острова из архипелага Пхи-Пхи, побываете на прекрасном острове Яо-Яй и узнаете, какие голливудские фильмы там снимались.
Описание экскурсии
Архипелаг Пхи-Пхи
Архипелаг насчитывает 6 островов, но мы посмотрим 2 — самых интересных. Вы посетите Пхи-Пхи-Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Здесь можно будет искупаться в чистейшей воде без волн. Также вы увидите необитаемый остров Пхи-Пхи-Дон с потрясающими лагунами. Вы поснорклите, заглянете в пещеру Викингов и узнаете историю криминальных семей, которые тут жили.
Остров Яо Яй
Жемчужина нашей экскурсии — посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором снимали фильм «Механик» с актёром Джейсоном Стетхемом, а сейчас регулярно проводятся свадебные церемонии. В зависимости от погодных условий возможна замена на остров Бамбу или Кхай.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля и на комфортабельном минивене с кондиционером Toyota Hies доставим в порт, где вас уже будет ждать спидбот. В порту есть кофе, чай, тосты, масло, варенье и прочая еда для завтрака
- С вами будет англоговорящий гид
- Обед включён в стоимость
- Желательно взять с собой солнцезащитный крем, аквашузы (коралки), полотенце и деньги на личные расходы — сувениры или дополнительные развлечения на островах
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$155
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1238 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень красивые бухты и лагуны, водичка бирюзовая, прозрачная. Подходит экскурсия для любителей понырять, т. к. купание только на глубине. Но оно того стоит) единственный минус - это большой поток туристов в любой сезон…
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