Особые достопримечательности Таиланда — его великолепные острова. Необитаемые, с бирюзовыми лагунами, дикой природой и отличными локациями для снорклинга — они полюбились не только путешественникам, но и кинорежиссёрам. Вы посетите 2 острова из архипелага Пхи-Пхи, побываете на прекрасном острове Яо-Яй и узнаете, какие голливудские фильмы там снимались.

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Описание экскурсии

Архипелаг Пхи-Пхи

Архипелаг насчитывает 6 островов, но мы посмотрим 2 — самых интересных. Вы посетите Пхи-Пхи-Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Здесь можно будет искупаться в чистейшей воде без волн. Также вы увидите необитаемый остров Пхи-Пхи-Дон с потрясающими лагунами. Вы поснорклите, заглянете в пещеру Викингов и узнаете историю криминальных семей, которые тут жили.

Остров Яо Яй

Жемчужина нашей экскурсии — посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором снимали фильм «Механик» с актёром Джейсоном Стетхемом, а сейчас регулярно проводятся свадебные церемонии. В зависимости от погодных условий возможна замена на остров Бамбу или Кхай.

Организационные детали