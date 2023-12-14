Побывать в местах съёмок голливудского кино и искупаться в бирюзовых лагунах на групповой экскурсии
Особые достопримечательности Таиланда — его великолепные острова.
Необитаемые, с бирюзовыми лагунами, дикой природой и отличными локациями для снорклинга — они полюбились не только путешественникам, но и кинорежиссёрам.
Вы посетите 2 острова из архипелага Пхи-Пхи, побываете на прекрасном острове Яо-Яй и узнаете, какие голливудские фильмы там снимались.
Необитаемые, с бирюзовыми лагунами, дикой природой и отличными локациями для снорклинга — они полюбились не только путешественникам, но и кинорежиссёрам.
Вы посетите 2 острова из архипелага Пхи-Пхи, побываете на прекрасном острове Яо-Яй и узнаете, какие голливудские фильмы там снимались.
Ближайшие даты:
14
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15
дек
дек
16
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$81
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Архипелаг Пхи-Пхи
Архипелаг насчитывает 6 островов, но мы посмотрим 2 — самых интересных. Вы посетите Пхи-Пхи-Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Здесь можно будет искупаться в чистейшей воде без волн. Также вы увидите необитаемый остров Пхи-Пхи-Дон с потрясающими лагунами. Вы поснорклите, заглянете в пещеру Викингов и узнаете историю криминальных семей, которые тут жили.
Остров Яо Яй
Жемчужина нашей экскурсии — посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором снимали фильм «Механик» с актёром Джейсоном Стетхемом, а сейчас регулярно проводятся свадебные церемонии. В зависимости от погодных условий возможна замена на остров Бамбу или Кхай.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля и на комфортабельном минивене с кондиционером Toyota Hies доставим в порт, где вас уже будет ждать спидбот. В порту есть кофе, чай, тосты, масло, варенье и прочая еда для завтрака.
- Обед включён в стоимость
- Желательно взять с собой солнцезащитный крем, аквашузы (коралки), полотенце и деньги на личные расходы — сувениры или дополнительные развлечения на островах
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля на Пхукете
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Omar — Организатор на Пхукете
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Омар, я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем уже более 7 лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
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