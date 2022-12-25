во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

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Описание
Что вас ожидает
За 2 дня вы исследуете живописные уголки Андаманского моря, полюбуетесь природой одного из крупнейших нацпарков Таиланда, познакомитесь с подводными обитателями, побываете на райских пляжах, узнаете больше о местной культуре, буддизме и традициях морских цыган, окунетесь при желании в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. Передвигаться между островами мы будем на скоростных лодках.
День 1
06:00 Выезд из отеля. 07:30 Прибытие к причалу: знакомство с гидом и перерыв на чай-кофе. 08:00 Отправление к островам. 08:40 Остров Панак в заливе Пханг Нга: подплывем к настоящему геологическому чуду — пещерам над водой. 09:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу. Заглянем на рынок морских цыган, где можно купить изделия из жемчуга и другие сувениры. 10:10 Катание на каноэ у острова Талу: идеальное место для любителей каноинга, ведь остров окутан тропическими зарослями и славится своими пещерами. 11:00 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Здесь же пообедаем в местном ресторане. 12:40 Обзор резиденции короля Таиланда в провинции Краби. 13:00 Остановка на пляже Прананг. Побываем в необычной Пещере плодородия, после чего у вас будет время на пляжный отдых на мысе Райлей. 15:15 Осмотр островов Близнецы и Курица. 15:30 Плавание с масками в заливе Тонсай возле острова Пхи-Пхи Дон: здесь вы полюбуетесь коралловыми рифами. 16:00 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для шоппинга и прогулок по узким улочкам острова. 16:30 Посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров. 19:00 Ужин в отеле и свободное время после него. 19:40 Огненное шоу от чемпионов Таиланда (по желанию). 22:00 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в тайском боксе (по желанию). 22:30 Ночная жизнь острова. При желании вы заглянете на пляжные вечеринки и побываете в баре «Слинки» с самым большим пляжным танцполом.
День 2
07:00 Завтрак и выселение из отеля. 07:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей. 08:00 Осмотр бухты Майя (без высадки на пляж), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. 10:00 Плавание в лагуне Пиле. Также вы увидите Пещеру викингов и узнаете, почему она так называется. 11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем с лодки. 11:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон. 12:20 Плавание с масками в лагуне Ло Муди, где вы насладитесь богатым подводным миром. 13:50 Свободное время на райском острове Бамбу с белоснежным песком. 15:40 Отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Он покрыт тропической растительностью и славится своим километровым пляжем с идеальным заходом в море (посещение острова зависит от погодных условий). 16:30 Возвращение на причал, отправление в отель.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.
Как проходит экскурсия
Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до 2 лет
Обратите внимание: локация для снорклинга может измениться в зависимости от погодных условий
В стоимость включено
Размещение в отеле (двухместные номера)
Обед, ужин, завтрак, обед по системе шведского стола
Транспорт — автобус и лодка
Вход в национальные парки
Плавание на каноэ
Прохладительные напитки, чай и кофе
Страховка, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор на Пхукете
Мы занимаемся организацией морских программ в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!