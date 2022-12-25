во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам

Устроить насыщенные выходные среди красот Андаманского моря

Одного дня мало, чтобы познакомиться с андаманскими островами.

Никаких компромиссов! Мы подготовили двухдневную групповую поездку, чтобы вы увидели всё и сразу, перезагрузились и насладились тропической природой.

Острова Джеймса Бонда и Леонардо ДиКаприо, рынок морских цыган, прогулки на каноэ и многое другое — в нашем путешествии.
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Ближайшие даты:
24
дек
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дек
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дек
31
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Описание

Что вас ожидает

За 2 дня вы исследуете живописные уголки Андаманского моря, полюбуетесь природой одного из крупнейших нацпарков Таиланда, познакомитесь с подводными обитателями, побываете на райских пляжах, узнаете больше о местной культуре, буддизме и традициях морских цыган, окунетесь при желании в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. Передвигаться между островами мы будем на скоростных лодках.

День 1

06:00 Выезд из отеля.
07:30 Прибытие к причалу: знакомство с гидом и перерыв на чай-кофе.
08:00 Отправление к островам.
08:40 Остров Панак в заливе Пханг Нга: подплывем к настоящему геологическому чуду — пещерам над водой.
09:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу. Заглянем на рынок морских цыган, где можно купить изделия из жемчуга и другие сувениры.
10:10 Катание на каноэ у острова Талу: идеальное место для любителей каноинга, ведь остров окутан тропическими зарослями и славится своими пещерами.
11:00 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Здесь же пообедаем в местном ресторане.
12:40 Обзор резиденции короля Таиланда в провинции Краби.
13:00 Остановка на пляже Прананг. Побываем в необычной Пещере плодородия, после чего у вас будет время на пляжный отдых на мысе Райлей.
15:15 Осмотр островов Близнецы и Курица.
15:30 Плавание с масками в заливе Тонсай возле острова Пхи-Пхи Дон: здесь вы полюбуетесь коралловыми рифами.
16:00 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для шоппинга и прогулок по узким улочкам острова.
16:30 Посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров.
19:00 Ужин в отеле и свободное время после него.
19:40 Огненное шоу от чемпионов Таиланда (по желанию).
22:00 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в тайском боксе (по желанию).
22:30 Ночная жизнь острова. При желании вы заглянете на пляжные вечеринки и побываете в баре «Слинки» с самым большим пляжным танцполом.

День 2

07:00 Завтрак и выселение из отеля.
07:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей.
08:00 Осмотр бухты Майя (без высадки на пляж), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.
10:00 Плавание в лагуне Пиле. Также вы увидите Пещеру викингов и узнаете, почему она так называется.
11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем с лодки.
11:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.
12:20 Плавание с масками в лагуне Ло Муди, где вы насладитесь богатым подводным миром.
13:50 Свободное время на райском острове Бамбу с белоснежным песком.
15:40 Отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Он покрыт тропической растительностью и славится своим километровым пляжем с идеальным заходом в море (посещение острова зависит от погодных условий).
16:30 Возвращение на причал, отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
  • Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до 2 лет
  • Обратите внимание: локация для снорклинга может измениться в зависимости от погодных условий

В стоимость включено

  • Размещение в отеле (двухместные номера)
  • Обед, ужин, завтрак, обед по системе шведского стола
  • Транспорт — автобус и лодка
  • Вход в национальные парки
  • Плавание на каноэ
  • Прохладительные напитки, чай и кофе
  • Страховка, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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