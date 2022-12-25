во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Одного дня мало, чтобы познакомиться с андаманскими островами. Никаких компромиссов! Мы подготовили двухдневную групповую поездку, чтобы вы увидели всё и сразу, перезагрузились и насладились тропической природой. Острова Джеймса Бонда и Леонардо ДиКаприо, рынок морских цыган, прогулки на каноэ и многое другое — в нашем путешествии.

Описание

Что вас ожидает

За 2 дня вы исследуете живописные уголки Андаманского моря, полюбуетесь природой одного из крупнейших нацпарков Таиланда, познакомитесь с подводными обитателями, побываете на райских пляжах, узнаете больше о местной культуре, буддизме и традициях морских цыган, окунетесь при желании в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. Передвигаться между островами мы будем на скоростных лодках.

День 1

06:00 Выезд из отеля.

07:30 Прибытие к причалу: знакомство с гидом и перерыв на чай-кофе.

08:00 Отправление к островам.

08:40 Остров Панак в заливе Пханг Нга: подплывем к настоящему геологическому чуду — пещерам над водой.

09:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу. Заглянем на рынок морских цыган, где можно купить изделия из жемчуга и другие сувениры.

10:10 Катание на каноэ у острова Талу: идеальное место для любителей каноинга, ведь остров окутан тропическими зарослями и славится своими пещерами.

11:00 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Здесь же пообедаем в местном ресторане.

12:40 Обзор резиденции короля Таиланда в провинции Краби.

13:00 Остановка на пляже Прананг. Побываем в необычной Пещере плодородия, после чего у вас будет время на пляжный отдых на мысе Райлей.

15:15 Осмотр островов Близнецы и Курица.

15:30 Плавание с масками в заливе Тонсай возле острова Пхи-Пхи Дон: здесь вы полюбуетесь коралловыми рифами.

16:00 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для шоппинга и прогулок по узким улочкам острова.

16:30 Посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров.

19:00 Ужин в отеле и свободное время после него.

19:40 Огненное шоу от чемпионов Таиланда (по желанию).

22:00 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в тайском боксе (по желанию).

22:30 Ночная жизнь острова. При желании вы заглянете на пляжные вечеринки и побываете в баре «Слинки» с самым большим пляжным танцполом.

День 2

07:00 Завтрак и выселение из отеля.

07:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей.

08:00 Осмотр бухты Майя (без высадки на пляж), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.

10:00 Плавание в лагуне Пиле. Также вы увидите Пещеру викингов и узнаете, почему она так называется.

11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем с лодки.

11:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.

12:20 Плавание с масками в лагуне Ло Муди, где вы насладитесь богатым подводным миром.

13:50 Свободное время на райском острове Бамбу с белоснежным песком.

15:40 Отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Он покрыт тропической растительностью и славится своим километровым пляжем с идеальным заходом в море (посещение острова зависит от погодных условий).

16:30 Возвращение на причал, отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.

Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид

На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до 2 лет

Обратите внимание: локация для снорклинга может измениться в зависимости от погодных условий

В стоимость включено