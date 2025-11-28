Погрузитесь в атмосферу Пханг Нги: стеклянный мост с панорамой залива, пещера с обезьянами, прогулка на лодке среди мангровых зарослей, обед в деревне морских цыган, спа-процедуры со слонами и фотосессия на пляже, где над головой пролетают самолёты.
Описание экскурсии
Удивительная Пханг Нга
Отправляйтесь в насыщенное приключение по одному из самых живописных регионов Таиланда — провинции Пханг Нга, где дикая природа, древние традиции и необычные впечатления переплетаются в один незабываемый день. Эта экскурсия создана для тех, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать Таиланд: от головокружительных панорам до встреч с обезьянами, от мангровых лабиринтов до купания со слонами.
Взгляд с высоты и тайны пещер
Начните день с подъёма на стеклянный мост Samet Nangshe Skywalk Bridge, откуда открываются виды на изумрудные карстовые горы и лазурные воды Андаманского моря. Затем — погружение в загадочный мир пещер: в храме Суван Куха вы пройдёте среди сталактитов и сталагмитов, наблюдая за жизнью местных обезьян. Рядом вас ждёт статуя Чёрного Монаха — символ мудрости и защиты, окутанный местными преданиями.
В сердце мангров и культуры морских цыган
Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке унесёт вас вглубь мангровых лесов, где каждый изгиб реки раскрывает новые пейзажи и звуки дикой природы. Вы посетите плавучую деревню морских цыган — уникальное сообщество, веками живущее на воде. Здесь вас ждёт обед из свежих морепродуктов, приготовленных по местным рецептам, в атмосфере подлинной тайской гостеприимности.
Слоны, водопады и пляж с самолётами
После обеда — особая часть программы: отдых в слоновьем СПА. Вы сможете искупаться вместе со слонами, пройти грязевые процедуры, посмотреть шоу слонёнка и совершить короткую прогулку верхом. Затем — освежающая остановка у живописного водопада, а завершит день фотосессия на знаменитом пляже с самолётами, где авиалайнеры пролетают буквально над головой во время захода на посадку. Этот кадр станет ярким финалом насыщенного дня. Важная информация:
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стеклянный мост Samet Nangshe Skywalk Bridge
- Храм Суван Куха (пещера с обезьянами)
- Статуя Чёрного монаха
- Мангровые леса
- Плавучая деревня морских цыган
- Слоновий лагерь
- Водопад
- Пляж с самолётами
Что включено
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в национальные парки
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Одежда для храмов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
