Что вас ждет

Запрещены домашние животные, курение и алкоголь.

Пожалуйста, приходите на шоу кабаре «Афина» за 30 минут до начала.

Проведите роскошный вечер с входными билетами на шоу-кабаре Athena на Пхукете. Приготовьтесь к ночи чудес и волнений с экстравагантными темами и артистами, одетыми в роскошные костюмы, украшенные гигантскими перьями боа и мерцающими украшениями. С трепетом наблюдайте, как талантливые артисты очаровывают вас своими плавными движениями и дразнящими взглядами на большой сцене кабаре-шоу «Афина». Посмотрите, как яркие костюмы меняются с каждой сценой, добавляя зрелищности. Когда музыка станет громче, приготовьтесь к серии впечатляющих танцевальных и песенных номеров, которые не оставят вас равнодушными. Веселитесь, смейтесь и удивляйтесь великолепию шоу кабаре. Важно знать• Детям ростом до 90 см. вход бесплатный.