Входной билет на шоу-кабаре Афина

Билет для посещения на Пхукете
Насладитесь плавными движениями и дразнящими взглядами танцоров кабаре, вечером блеска и гламура с роскошными декорациями и впечатляющей хореографией. Погрузитесь в безостановочную феерию ослепительных танцевальных представлений. Влюбитесь в движения талантливых местных артистов в экстравагантных костюмах.
Входной билет на шоу-кабаре Афина
Входной билет на шоу-кабаре Афина
Входной билет на шоу-кабаре Афина
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый 11+ (обычное место)800 ฿
Детский 4-10 лет (обычное место)600 ฿
Детский (до 3 лет)0 ฿
Взрослый 11+ (VIP-место)1 000 ฿
Детский 4-10 лет (VIP-место)800 ฿

Описание

Что вас ждет

Проведите роскошный вечер с входными билетами на шоу-кабаре Athena на Пхукете. Приготовьтесь к ночи чудес и волнений с экстравагантными темами и артистами, одетыми в роскошные костюмы, украшенные гигантскими перьями боа и мерцающими украшениями. С трепетом наблюдайте, как талантливые артисты очаровывают вас своими плавными движениями и дразнящими взглядами на большой сцене кабаре-шоу «Афина». Посмотрите, как яркие костюмы меняются с каждой сценой, добавляя зрелищности. Когда музыка станет громче, приготовьтесь к серии впечатляющих танцевальных и песенных номеров, которые не оставят вас равнодушными. Веселитесь, смейтесь и удивляйтесь великолепию шоу кабаре. Важно знать• Детям ростом до 90 см. вход бесплатный.
  • Запрещены домашние животные, курение и алкоголь.
  • Пожалуйста, приходите на шоу кабаре «Афина» за 30 минут до начала.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 52/11 ม. 6 Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket
Завершение: 52/11 ม. 6 Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Детям ростом до 90 см вход бесплатный.
  • Запрещены домашние животные, курение и алкоголь.
  • Пожалуйста, приходите на шоу кабаре «Афина» за 30 минут до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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