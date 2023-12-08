Насладитесь плавными движениями и дразнящими взглядами танцоров кабаре, вечером блеска и гламура с роскошными декорациями и впечатляющей хореографией. Погрузитесь в безостановочную феерию ослепительных танцевальных представлений. Влюбитесь в движения талантливых местных артистов в экстравагантных костюмах.
Ближайшие даты:
8
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 11+ (обычное место)
|800 ฿
|Детский 4-10 лет (обычное место)
|600 ฿
|Детский (до 3 лет)
|0 ฿
|Взрослый 11+ (VIP-место)
|1 000 ฿
|Детский 4-10 лет (VIP-место)
|800 ฿
Описание
Что вас ждетПроведите роскошный вечер с входными билетами на шоу-кабаре Athena на Пхукете. Приготовьтесь к ночи чудес и волнений с экстравагантными темами и артистами, одетыми в роскошные костюмы, украшенные гигантскими перьями боа и мерцающими украшениями. С трепетом наблюдайте, как талантливые артисты очаровывают вас своими плавными движениями и дразнящими взглядами на большой сцене кабаре-шоу «Афина». Посмотрите, как яркие костюмы меняются с каждой сценой, добавляя зрелищности. Когда музыка станет громче, приготовьтесь к серии впечатляющих танцевальных и песенных номеров, которые не оставят вас равнодушными. Веселитесь, смейтесь и удивляйтесь великолепию шоу кабаре. Важно знать• Детям ростом до 90 см. вход бесплатный.
- Запрещены домашние животные, курение и алкоголь.
- Пожалуйста, приходите на шоу кабаре «Афина» за 30 минут до начала.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 52/11 ม. 6 Tambon Ratsada, Amphoe Mueang PhuketЗавершение: 52/11 ม. 6 Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Согласно расписанию в календареБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Детям ростом до 90 см вход бесплатный.
- Запрещены домашние животные, курение и алкоголь.
- Пожалуйста, приходите на шоу кабаре «Афина» за 30 минут до начала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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