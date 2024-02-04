Приглашаем вас в необыкновенное место, где всегда царит атмосфера радости и ощущение праздника! Вас ждут музыкальные представления в крытом театре, прогулка по стилизованному парку с ярмаркой, буфет с интернациональной кухней, а также световые инсталляции из миллионов ярких фонариков.
Описание экскурсииПогружение в тайскую атмосферу Парк развлечений под открытым небом в тайском стиле — это лучший способ познакомиться с местной культурой. Carnival Magic встречает гостей яркими представлениями, семейными аттракционами и атмосферой праздника, которая захватывает с первых минут. С нашим билетом вы проходите без очередей и сразу отправляетесь исследовать территорию. Четыре тематические зоны В парке вас ждут четыре разные зоны, каждая — со своей атмосферой и развлечениями. На ярмарке «Carnival Fun Fair» вы прогуляетесь по стилизованным улочкам, заглянете в лавки и увидите выступления уличных артистов. В зоне River Palace расположен крытый театр с музыкальными шоу, а в Kingdom of Lights вас ждут фантастические световые инсталляции, созданные из 40 миллионов лампочек и фонариков. Отдых и впечатления После активных прогулок можно заглянуть в просторный ресторан на 3000 мест, где подают блюда со всего мира. Carnival Magic — это место, где тайская культура, яркие шоу и волшебные огни соединяются в одно большое праздничное приключение.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Входной билет без очереди
- Ужин «шведский стол» (если выбран вариант)
Что не входит в цену
- Гид
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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