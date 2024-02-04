Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в необыкновенное место, где всегда царит атмосфера радости и ощущение праздника! Вас ждут музыкальные представления в крытом театре, прогулка по стилизованному парку с ярмаркой, буфет с интернациональной кухней, а также световые инсталляции из миллионов ярких фонариков. 5 2 оценки

TicketsS Ваш гид на Пхукете Задать вопрос Групповая экскурсия $93.53 за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-25 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Погружение в тайскую атмосферу Парк развлечений под открытым небом в тайском стиле — это лучший способ познакомиться с местной культурой. Carnival Magic встречает гостей яркими представлениями, семейными аттракционами и атмосферой праздника, которая захватывает с первых минут. С нашим билетом вы проходите без очередей и сразу отправляетесь исследовать территорию. Четыре тематические зоны В парке вас ждут четыре разные зоны, каждая — со своей атмосферой и развлечениями. На ярмарке «Carnival Fun Fair» вы прогуляетесь по стилизованным улочкам, заглянете в лавки и увидите выступления уличных артистов. В зоне River Palace расположен крытый театр с музыкальными шоу, а в Kingdom of Lights вас ждут фантастические световые инсталляции, созданные из 40 миллионов лампочек и фонариков. Отдых и впечатления После активных прогулок можно заглянуть в просторный ресторан на 3000 мест, где подают блюда со всего мира. Carnival Magic — это место, где тайская культура, яркие шоу и волшебные огни соединяются в одно большое праздничное приключение.

Согласно расписанию в календаре Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Встреча в отеле и высадка

Входной билет без очереди

Ужин «шведский стол» (если выбран вариант) Что не входит в цену Гид Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.