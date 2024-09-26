Сиам Нирамит — грандиозный парк развлечений, исторический музей и театр в одном месте.
Вы увидите уникальное шоу с фантастическими декорациями, прогуляетесь по тайской деревушке и прочувствуете культуру местных жителей.
Вы увидите уникальное шоу с фантастическими декорациями, прогуляетесь по тайской деревушке и прочувствуете культуру местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание билета
Днём на территории парка открыта декоративная тайская деревня, построенная в традиционном стиле. Каждый домик здесь — музей, где представлены национальные наряды, мебель, посуда. Также есть пруд с рыбками, по которому местные жители с удовольствием прокатят вас на лодке.
Ближе к вечеру место преображается: загораются огни, начинают свой танец музыкальные фонтаны, открывается ринг, где с наступлением темноты можно посмотреть тайские бои.
Изюминка программы — грандиозное шоу. Вас ждут номера от более 100 актёров, 500 красочных нарядов и невероятные спецэффекты. Сцена, на которой выступают артисты, внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая постановочная площадка в мире!
Организационные детали
- Обратите внимание: сопровождение гида в этой программе не предусмотрено. По территории парка вы гуляете самостоятельно
- В стоимость включено: входной билет, посещение этнической деревни, выступление под открытым небом, шоу в концертном зале (серебряные места в зале)
- Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк за 24 часа до начала программы
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер в обе стороны — 250 батов с человека
- Ужин — 200 батов с человека
- Доплата за золотые места в зале — 100 батов с человека
- Доплата за платиновые места в зале — 200 батов с человека
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$53
|Дети до 10 лет
|$51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Сиам Нирамит
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 486 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимоеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
26 сен 2024
Павел, благодарю за оперативную информацию до самого мероприятия! Это было важно для меня, узнать все детали. Вы предоставили сверх)
Сама организация: все было во время, без накладок. (Есть с чем сравнить:
Сама организация: все было во время, без накладок. (Есть с чем сравнить:
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