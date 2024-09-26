Сиам Нирамит — грандиозный парк развлечений, исторический музей и театр в одном месте. Вы увидите уникальное шоу с фантастическими декорациями, прогуляетесь по тайской деревушке и прочувствуете культуру местных жителей.

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Описание билета

Днём на территории парка открыта декоративная тайская деревня, построенная в традиционном стиле. Каждый домик здесь — музей, где представлены национальные наряды, мебель, посуда. Также есть пруд с рыбками, по которому местные жители с удовольствием прокатят вас на лодке.

Ближе к вечеру место преображается: загораются огни, начинают свой танец музыкальные фонтаны, открывается ринг, где с наступлением темноты можно посмотреть тайские бои.

Изюминка программы — грандиозное шоу. Вас ждут номера от более 100 актёров, 500 красочных нарядов и невероятные спецэффекты. Сцена, на которой выступают артисты, внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая постановочная площадка в мире!

Организационные детали

Обратите внимание: сопровождение гида в этой программе не предусмотрено. По территории парка вы гуляете самостоятельно

В стоимость включено: входной билет, посещение этнической деревни, выступление под открытым небом, шоу в концертном зале (серебряные места в зале)

Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк за 24 часа до начала программы

Дополнительные расходы (по желанию)