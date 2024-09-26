Сиам Нирамит: вечернее шоу на Пхукете

Окунуться в мир великолепных костюмов, потрясающих танцев и масштабных декораций
Сиам Нирамит — грандиозный парк развлечений, исторический музей и театр в одном месте.

Вы увидите уникальное шоу с фантастическими декорациями, прогуляетесь по тайской деревушке и прочувствуете культуру местных жителей.
5
1 отзыв
Сиам Нирамит: вечернее шоу на Пхукете
Сиам Нирамит: вечернее шоу на Пхукете
Сиам Нирамит: вечернее шоу на Пхукете
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание билета

Днём на территории парка открыта декоративная тайская деревня, построенная в традиционном стиле. Каждый домик здесь — музей, где представлены национальные наряды, мебель, посуда. Также есть пруд с рыбками, по которому местные жители с удовольствием прокатят вас на лодке.

Ближе к вечеру место преображается: загораются огни, начинают свой танец музыкальные фонтаны, открывается ринг, где с наступлением темноты можно посмотреть тайские бои.

Изюминка программы — грандиозное шоу. Вас ждут номера от более 100 актёров, 500 красочных нарядов и невероятные спецэффекты. Сцена, на которой выступают артисты, внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая постановочная площадка в мире!

Организационные детали

  • Обратите внимание: сопровождение гида в этой программе не предусмотрено. По территории парка вы гуляете самостоятельно
  • В стоимость включено: входной билет, посещение этнической деревни, выступление под открытым небом, шоу в концертном зале (серебряные места в зале)
  • Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк за 24 часа до начала программы

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер в обе стороны — 250 батов с человека
  • Ужин — 200 батов с человека
  • Доплата за золотые места в зале — 100 батов с человека
  • Доплата за платиновые места в зале — 200 батов с человека

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$53
Дети до 10 лет$51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Сиам Нирамит
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
26 сен 2024
Павел, благодарю за оперативную информацию до самого мероприятия! Это было важно для меня, узнать все детали. Вы предоставили сверх)
Сама организация: все было во время, без накладок. (Есть с чем сравнить:
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до этого брали экскурсию у других и остались крайне разочарованы)
Здесь же и водитель аккуратный и машина очень комфортная. На месте все было четко, понятно, именно так, как предупреждал Павел! Ужин вкусный, представление интересное! 🎭Благодарю🙏 в след свой приезд обратимся за другими экскурсиями только к Вам и буду вас рекомендовать 👍👍🙏

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