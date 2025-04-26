Трехдневный тур из Пхукета включает посещение Бангкока и Камбоджи.
В Бангкоке вы исследуете исторический парк Аюттайя, посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), насладитесь видом с Байок Скай и совершите круиз по реке Чаопрайя.
В Камбодже вас ждет экскурсия по храмам Ангкор-Ват, Байон Ват, Такео и Та Пром, а также посещение озера Тонлесап и вечернее шоу «Апсара». Тур завершается возвращением на Пхукет.
В Бангкоке вы исследуете исторический парк Аюттайя, посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), насладитесь видом с Байок Скай и совершите круиз по реке Чаопрайя.
В Камбодже вас ждет экскурсия по храмам Ангкор-Ват, Байон Ват, Такео и Та Пром, а также посещение озера Тонлесап и вечернее шоу «Апсара». Тур завершается возвращением на Пхукет.
Описание тура
Знакомьтесь с программой тура ниже, под расписанием экскурсии. Важная информация: Необходимо иметь при себе:
- Паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию;
- Деньги на личные расходы;
- Фото / видеоаппаратура;
- Разрешение на повторный въезд в Таиланд, если была оформлена виза в Таиланд (можно открыть в иммиграционном офисе в международном аэропорту Пхукета до прохождения паспортного контроля. Стоимость разрешения 1300 бат).
Ежедневно в 6:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бангкок:
- Исторический парк Аюттайя
- Байок Скай
- Река Чаопрайя
- Храм Ват Арун и др
- Камбоджа:
- Озеро Тонлесап
- Храм Пре Руп
- Храмовый комплекс Ангкор-Ват
- Горный храм Байон Ват
- Провинция Такео
- Храм Та Пром
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Авиабилеты
- Групповой трансфер на территории Пхукета, Бангкока и Камбоджи
- Обзорная экскурсия в Бангкоке и Камбодже
- Визы в Камбодже
- Питание по программе (обед, завтрак).
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Одноместное размещение в отелях.
Место начала и завершения?
Аэропорт/отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Ожидайте звонка от нашего специалиста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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