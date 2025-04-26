Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Трехдневный тур из Пхукета включает посещение Бангкока и Камбоджи.



В Бангкоке вы исследуете исторический парк Аюттайя, посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), насладитесь видом с Байок Скай и совершите круиз по реке Чаопрайя.



В Камбодже вас ждет экскурсия по храмам Ангкор-Ват, Байон Ват, Такео и Та Пром, а также посещение озера Тонлесап и вечернее шоу «Апсара». Тур завершается возвращением на Пхукет.