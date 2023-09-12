Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Я заберу вас из гостиницы, расскажу интересные факты и истории Таиланда, познакомлю с обитателями озера и открою красоту чистейшего водоёма в самом сердце Малаккского полуострова.
Заедем в пещерный храм, где пообщаемся с монахами и увидим статуи Будды, покормим обезьян и отправимся на сафари.
Остановимся в отеле в плавучей деревне, расслабимся в горячих источниках и отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.
Поездка на озеро будет удачной в любой сезон, и оказаться под дождём вовсе не страшно: лес начнёт совершенно иначе «дышать», а облака укутают нас уютным одеялом. Рекомендуем проверить прогноз погоды за сутки до путешествия и не забыть дождевики, если ожидается дождь.
Программа тура по дням
Пещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафари
Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале. Рассмотрим сталактиты и сталагмиты, получим благословение от монахов и покормим обезьян. Следующая локация — дамба Ратчапрафа, откуда открываются живописные виды с высоты.
К обеду заселимся в отель в плавучей деревне на озере. Расслабимся в горячих источниках. Вечером отправимся на сафари в поисках диких животных.
На протяжении всего путешествия передвигаемся на комфортабельном 5-местном автомобиле «Тойота Виос».
Прогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в Пхукет
Сегодня вдоволь насладимся днём на живописнейшем озере Чео Лан в национальном парке «Као Сок». Водоём является рукотворным и находится в самом сердце Малаккского полуострова. Мы отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке, полюбуемся панорамой со смотровой площадки и познакомимся с обитателями острова. Рассмотрим известняковые скалы и местные достопримечательности, попробуем на обед морепродукты и прогуляемся по плавучей деревне. Остановимся на смотровой площадке и увидим мост Сарасин.
К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00Завершение: Пхукет, проводим вас в отель, 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.