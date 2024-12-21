Предлагаем провести два дня на чудесных островах архипелага Phi Phi. Вас ожидает индивидуальное сопровождение в увлекательной программе — мы посетим лагуны, пещеры и малолюдные пляжи с белоснежным песком.
Займемся сноркелингом, чтобы насладиться красотой подводного мира, ощутить уникальность подводной вселенной. Исследуем лучшие пляжи и сделаем фото на лучших видовых площадках.
Займемся сноркелингом, чтобы насладиться красотой подводного мира, ощутить уникальность подводной вселенной. Исследуем лучшие пляжи и сделаем фото на лучших видовых площадках.
Описание билетаЗа два дня мы исследуем архипелаг Phi Phi. Зайдем в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». Займемся сноркелингом, все необходимое предоставляется — посмотрим черноперых рифовых акул и черепах, уникальный коралловый мир, мурен. Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! Обратите внимание, сопровождающий вас гид, - сертифицированный инструктор по дайвингу. И это означает, что сноркелинг с ним станет самым незабываемым, - с акулами, черепахами, скатами, морскими звездами, муренами, неповторимым миром кораллов. Гид удивит вас "особенной" пещерой на малолюдном пляже и небольшим гротом, из которого вид на небо и скалу-верблюда вызывает улыбки. В программе первого дня будет:
- посещение лагун/пещер;
- посещение скалы — кинематографически восхитительного места, которое в реальной жизни не должно существовать;
- посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay и одной из самых глубоких лагун в Таиланде, Pileh, образовавшейся в результате выброса газа. Здесь всегда ошеломляющий цвет воды всегда и можно поверить в невозможное. Вечером вас ждет встреча заката на шикарной видовой площадке, а также ночная программа со вкусными коктейлями, известнейшим на островах Таиланда фаер-шоу и дискотекой. Этот день обычно завершается глубокой ночью. Утром второго дня, после неспешного завтрака, мы устроим фотосессию с видом, а после отправимся по пляжам острова пешим маршрутом — купаться, сноркелить, наслаждаться смузи и любоваться красотой Phi Phi Don. Важно знать• Сопровождать вас будет русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио — работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 12 лет.
• Остановки по желанию приветствуются. Важная информация:
- Для бронирования даты необходимо внести предоплату на сайте. Остаток вы передаете в батах при встрече гиду.
- Обратите внимание, - Пхи Пхи Дон является единственным обитаемым островом архипелага. Отельный фонд острова ограничен. Желательно планировать это путешествие с запасом во времени, чтобы была возможность забронировать отель. в том случае, если указанный нами в программе отель при бронировании будет на стопе, мы предложим другой, в той же ценовой категории.
- Обратите внимание, - качество отельного фонда на острове Пхи Пхи Дон отличается от того, к чему вы привыкли на Пхукете. Стоимость проживания в отелях так же.
- Обратите внимание, это путешествие для вас проведу я, или другой профессиональный гид нашей компании.
- В том случае, если вы арендуете авто на Пхукете, возможен самостоятельный трансфер из отеля до пирса отправления на Пхукете. Стоянка на пирсе есть. Пожалуйста, сообщите нам о том, что вы самостоятельно доберетесь до пирса с отеля и обратно, и мы пересчитаем стоимость путешествия, вернув вам стоимость трансфера.
- Обратите внимание, - предлагаемое путешествие построено таким образом, что основная его часть пройдет на воде, предполагая сноркелинг на открытой воде с маской, трубкой, со спуском и подъемом на лодку по лестнице на воду. Выбирайте это путешествие в том случае, если вы мечтали увидеть подводный мир архипелага Пхи Пхи и для вас комфортен такой формат путешествия.
- Мы можем скорректировать содержательность путешествия, исключив сноркелинг и оставив только релакс и созерцательность красот, пожалуйста, сообщите нам об этом перед бронированием путешествия.
- В том случае, если вариант на два дня для вас некомфортен, в предлагаемых нами экскурсиях есть вариант на один день, - пожалуйста, просмотрите и программу и отзывы на нее. Она является одной из самых любимых у наших гостей.
Ежедневно с 08.00 (отправление с пирса острова Пхукета до островов архипелага Пи Пи)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лагуны/пещеры/грот
- Скала Kamel
- Пляж Nui Beach
- Лагуна Maya Bay (любование с воды, купание)
- Лагуна Pileh (отдыхаем и прыгаем с лодки в лагуне)
- Остров Phi Phi Don и его знаменитые пляжи для купания и сноркелинга
Что включено
- Снаряжение для сноркелинга: маска, трубка, ласты
- Аренда индивидуальной лодки на весь день (первый день путешествия) для экспедиции по авторскому маршруту по необитаемым островам архипелага, с лодочником нашей компании
- Прохладительные напитки и фрукты на персональной лодке
- Индивидуальное сопровождение гостей в ночное время (ночное шоу)
- Взносы в национальный парк - от 400 бат с человека
- Индивидуальное сопровождение вас во время сноркелинга сертифицированным инструктором
- Возможность самостоятельно решать в какой из локаций предлагаемого маршрута вы хотели бы задержаться подольше
- Сопровождение вас в пешем маршруте по острову Пхи Пхи Дон до знаменитых пляжей
- Ночное файер шоу
Что не входит в цену
- Фото - и видеосессия сухопутной части экскурсии, подводной части, с локаций под водой, которые сможет обеспечить профессиональный инструктор-дайвер-гид
- Личные расходы на сувениры
- Оплата активностей, например, шоу / «Оседлай быка/»
- Алкогольные напитки, коктейли и т.д.
- Проживание в отеле. Одна ночь в отеле 2* (в описании программы указали какой отель выбрать, если он на стопе, дадим иные рекомендации)
- Питание
- Трансфер с отеля до пирса Рассада и с пирса до отеля
- Трансфер с острова Пхукет до островов архипелага Phi Phi и обратно с Phi Phi до Пхукета на скоростном спитбоуте (50 минут) - 1600 бат с человека
Место начала и завершения?
Пирс Рассада
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 08.00 (отправление с пирса острова Пхукета до островов архипелага Пи Пи)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Сопровождающий гид - инструктор встретит вас на пирсе отправления в 07.40-07.50
- Желательно с собой иметь одежду (белая рубашка и штаны (лосины, иное)), в которой возможно будет, в том числе, плавать и сноркелить
- Желательно иметь коралки (будут полезны при посещении пещеры и высадке с лодки на пляж с коралловым песком)
- На пирсе при отправлении возможно будет купить кофе, или смузи
- Для бронирования даты необходимо внести предоплату на сайте, остаток необходимо оплатить в тайских батах гидам в день встречи
- Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием. В профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете. Показывает Таиланд 11 лет и много рассказывает об этой стране. Остановки по желанию приветствуются
- Стоимость данной индивидуальной экскурсии указана на группу друзей (семью) от 1 до 5 человек
- ВАЖНО: основная часть экскурсии проходит на воде. Если вы любите, готовы, желаете плавать с маской и трубкой, в ластах, быть в сопровождении гида практически за руку и увидеть акул, черепах, кораллы, - это путешествие именно для вас
- ВАЖНО: если вы активны и мечтаете петь, танцевать, плавать, купаться, загорать, много и вкусно есть и дегустировать коктейли - это путешествие для вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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