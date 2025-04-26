Однодневный тур из Пхукета в Бангкок включает перелет и насыщенную экскурсию по главным достопримечательностям столицы Таиланда.
Вы посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), совершите прогулку по каналам реки Чаопрайя, осмотрите Храм
Вы посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), совершите прогулку по каналам реки Чаопрайя, осмотрите Храм
Описание тура
Что вас ожидает:
- Встреча в отеле и отправление в аэропорт Пхукета;
- Вылет из Пхукета в Бангкок (время отправления может быть изменено в зависимости от условий авиакомпании);
- Прибытие в аэропорт Бангкока;
- Встреча с гидом в аэропорту. Начало обзорной экскурсии по Бангкоку, который принято считать воротами в Юго-Восточную Азию. Круглосуточный рев моторов, безумный трафик, гигантские надземные переходы, восхитительные дворцы и храмы;
- Храм Лежащего Будды — «Ват Пхо». Этот храм существовал еще до основания нынешней столицы и именно в нем был коронован король Рама I — основатель города Бангкок (Крунгте́п) и родоначальник ныне правящей династии Чакри. В нем до сих пор хранятся древние знания искусства Тайского массажа;
- Вояж в прохладе каналов главной водной артерии Таиланда — реки Чаопрайя. Взглянув на Бангкок с этой стороны, легко понять, почему его называют Восточной Венецией;
- Посещение храма Ват Арун — мекки буддистов. В переводе с тайского языка «Храм Рассвета» или «Храм Утренней Зари», в честь индусского Бога рассвета – Аруна, изображения которого, украшают почти все туристические брошюры страны;
- После прогулки по основным достопримечательностям столицы у вас появится возможность оценить её размеры с высоты птичьего полета, увидеть город в дневном свете с обзорной площадки самого высокого здания в Таиланде — отеля Байок Скай. Так же здесь вас ожидает обед из разнообразных кухонь Европы, Азии ну и, конечно, Таиланда;
- Аюттхая — бывшая столица Таиланда, а сегодня популярный туристический город. Находится в 70 километрах от Бангкока, в долине реки Чаупхраи;
- Трансфер в аэропорт Бангкока;
- Отправление из Бангкока на Пхукет;
- Прибытие в аэропорт Пхукета и отправление в отель. Важная информация: Не забудьте взять: Паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию; деньги на личные расходы; фотокамеру.
Ежедневно в 6:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лежащего Будды - «Ват Пхо»
- Река Чаопрайя
- Храм Ват Арун или «Храм Утренней Зари»
- Самое высокое здание в Таиланде - отель Байок Скай
- Аюттхая - бывшая столица Таиланда
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Авиабилет
- Групповой трансфер на территории Пхукета и Бангкока
- Страхование от несчастных случаев на время проведения тура
- Питание по программе (обед).
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и т. д.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Не забудьте взять: Паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию деньги на личные расходы фотокамеру
- Ожидайте звонка от нашего специалиста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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