Однодневный тур из Пхукета в Бангкок

Однодневный тур из Пхукета в Бангкок включает перелет и насыщенную экскурсию по главным достопримечательностям столицы Таиланда.

Вы посетите Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), совершите прогулку по каналам реки Чаопрайя, осмотрите Храм
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Рассвета (Ват Арун) и насладитесь панорамным видом города с высоты Байок Скай. Обед будет организован в ресторане с разнообразной кухней. Завершает тур экскурсия в древний город Аюттхая, бывшую столицу Таиланда. После этого – обратный перелет на Пхукет и трансфер в отель.

Однодневный тур из Пхукета в Бангкок
Однодневный тур из Пхукета в Бангкок
Однодневный тур из Пхукета в Бангкок
Ближайшие даты:
26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая
Время начала: 06:00

Описание тура

Что вас ожидает:

  • Встреча в отеле и отправление в аэропорт Пхукета;
  • Вылет из Пхукета в Бангкок (время отправления может быть изменено в зависимости от условий авиакомпании);
  • Прибытие в аэропорт Бангкока;
  • Встреча с гидом в аэропорту. Начало обзорной экскурсии по Бангкоку, который принято считать воротами в Юго-Восточную Азию. Круглосуточный рев моторов, безумный трафик, гигантские надземные переходы, восхитительные дворцы и храмы;
  • Храм Лежащего Будды — «Ват Пхо». Этот храм существовал еще до основания нынешней столицы и именно в нем был коронован король Рама I — основатель города Бангкок (Крунгте́п) и родоначальник ныне правящей династии Чакри. В нем до сих пор хранятся древние знания искусства Тайского массажа;
  • Вояж в прохладе каналов главной водной артерии Таиланда — реки Чаопрайя. Взглянув на Бангкок с этой стороны, легко понять, почему его называют Восточной Венецией;
  • Посещение храма Ват Арун — мекки буддистов. В переводе с тайского языка «Храм Рассвета» или «Храм Утренней Зари», в честь индусского Бога рассвета – Аруна, изображения которого, украшают почти все туристические брошюры страны;
  • После прогулки по основным достопримечательностям столицы у вас появится возможность оценить её размеры с высоты птичьего полета, увидеть город в дневном свете с обзорной площадки самого высокого здания в Таиланде — отеля Байок Скай. Так же здесь вас ожидает обед из разнообразных кухонь Европы, Азии ну и, конечно, Таиланда;
  • Аюттхая — бывшая столица Таиланда, а сегодня популярный туристический город. Находится в 70 километрах от Бангкока, в долине реки Чаупхраи;
  • Трансфер в аэропорт Бангкока;
  • Отправление из Бангкока на Пхукет;
  • Прибытие в аэропорт Пхукета и отправление в отель. Важная информация: Не забудьте взять: Паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию; деньги на личные расходы; фотокамеру.

Ежедневно в 6:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Лежащего Будды - «Ват Пхо»
  • Река Чаопрайя
  • Храм Ват Арун или «Храм Утренней Зари»
  • Самое высокое здание в Таиланде - отель Байок Скай
  • Аюттхая - бывшая столица Таиланда
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Авиабилет
  • Групповой трансфер на территории Пхукета и Бангкока
  • Страхование от несчастных случаев на время проведения тура
  • Питание по программе (обед).
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры и т. д.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Не забудьте взять: Паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию деньги на личные расходы фотокамеру
  • Ожидайте звонка от нашего специалиста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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