Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон

Билет для посещения на Пхукете
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Двухдневное путешествие на острова Пхи Пхи с ночной шоу программой + файер шоу в самом лучшем beach club острова Пхи Пхи Дон
Ближайшие даты:
29
ноя
1
дек
2
дек
4
дек
6
дек
8
дек
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дек
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (6+)4 990 ฿
Детский (до 6 лет)3 990 ฿

Что вас ожидает:

  • Архипелах Пхи Пхи
  • Остров Бамбу
  • Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
  • Снорклинг в бухте Тонсай
  • Пляж Майя Бей, где проходили съемки фильма «Пляж с Леонардо Ди Каприо
  • Лагуна Пиле
  • Пещера Викингов
  • Остров Пхи Пхи Дон
  • Тайский бокс
  • Бар "Слинки"
  • Лагуна Ло Муди

Описание

Откройте волшебство Таиланда за два дня! Путешествие начинается с острова Бамбу, где сноркелинг и пляжный отдых ожидают вас. Встреча обезьян на пляже Йонг Касем и исследование бухты Тонсай придают экскурсии загадочность. Обед на Пхи-Пхи Дон, пляж Майя и купание в Лагуне Пиле дополняют удивительный опыт. Вечером — ужин, пляжные вечеринки с огненными шоу и боксом, завершающиеся в ночном баре. Второй день начинается спокойно, даря время для отдыха после вечеринки. Плавание у острова Пхи-Пхи Дон

По понедельникам отправление в 8:00По средам отправление в 8:00По пятницам отправление в 8:00По субботам отправление в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия включает: 2 обеда
  • 1 завтрак
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски и трубки
  • Страховка
  • Вход в национальный парк парк
  • Русскоговорящий и англоговорящий гид
  • Опытные капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
  • Размещение в отеле
Что не входит
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель, наше авто довезет до пирс
Завершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: По понедельникам отправление в 8:00По средам отправление в 8:00По пятницам отправление в 8:00По субботам отправление в 8:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Экскурсия включает: 2 обеда, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, маски и трубки, страховка, вход в национальный парк парк, русскоговорящий и англоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, спасательные жилеты, размещение в отеле.
  • Что взять с собой: Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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