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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (6+)
|4 990 ฿
|Детский (до 6 лет)
|3 990 ฿
Что вас ожидает:
- Архипелах Пхи Пхи
- Остров Бамбу
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Снорклинг в бухте Тонсай
- Пляж Майя Бей, где проходили съемки фильма «Пляж с Леонардо Ди Каприо
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Остров Пхи Пхи Дон
- Тайский бокс
- Бар "Слинки"
- Лагуна Ло Муди
Описание
Откройте волшебство Таиланда за два дня! Путешествие начинается с острова Бамбу, где сноркелинг и пляжный отдых ожидают вас. Встреча обезьян на пляже Йонг Касем и исследование бухты Тонсай придают экскурсии загадочность. Обед на Пхи-Пхи Дон, пляж Майя и купание в Лагуне Пиле дополняют удивительный опыт. Вечером — ужин, пляжные вечеринки с огненными шоу и боксом, завершающиеся в ночном баре. Второй день начинается спокойно, даря время для отдыха после вечеринки. Плавание у острова Пхи-Пхи Дон
По понедельникам отправление в 8:00По средам отправление в 8:00По пятницам отправление в 8:00По субботам отправление в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия включает: 2 обеда
- 1 завтрак
- Транспорт (автобус и лодка)
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски и трубки
- Страховка
- Вход в национальный парк парк
- Русскоговорящий и англоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Размещение в отеле
- Что не входит
- Сувениры и личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи ваш отель, наше авто довезет до пирсЗавершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
- Когда и как рано покупать?
- Когда: По понедельникам отправление в 8:00По средам отправление в 8:00По пятницам отправление в 8:00По субботам отправление в 8:00Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Экскурсия включает: 2 обеда, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, маски и трубки, страховка, вход в национальный парк парк, русскоговорящий и англоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, спасательные жилеты, размещение в отеле.
- Что взять с собой: Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, деньги на сувениры и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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