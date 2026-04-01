Этот тур предлагает уникальное путешествие по трём вселенным Азии: ультрасовременному Гонконгу, колониальному Макао и яркому Бангкоку.
Вы насладитесь панорамными видами Гонконга, атмосферой европейского наследия в Макао и величием храмов Бангкока, что создаст незабываемые впечатления о настоящей Азии.
Путешествие организовано с комфортом, позволяя вам полностью погрузиться в культуру и атмосферу каждого города.
Описание трансферТри вселенные Азии: Гонконг, Макао и Бангкок Этот тур — не просто смена стран и перелёты. Это погружение в три разные вселенные Азии, где каждый город живёт по своим правилам, удивляет архитектурой, ритмом и настроением. Вы увидите ультрасовременный Гонконг, почувствуете европейское наследие колониального Макао и завершите путешествие в ярком, королевском Бангкоке. Всё продумано так, чтобы вы путешествовали с комфортом, без спешки и суеты. Гонконг — город будущего у моря Гонконг поражает с первых минут: стеклянные небоскрёбы, бухта Виктория, динамика большого города и удивительное сочетание традиций и технологий. Вы живёте в одном из лучших районов города — Коулун, где в шаговой доступности находятся лучшие магазины, рестораны и набережная. Обзорная экскурсия покажет Гонконг с разных сторон — от панорамных видов до аутентичных кварталов, куда редко доходят туристы. Макао — где Европа встречает Азию Макао — это город контрастов и неожиданных открытий. Узкие улочки с португальским характером соседствуют с роскошными казино мирового уровня. Вы проведёте ночь в легендарном отеле Lisboa 5★, символе города и его истории. Прогулка по историческому центру, старинный форт Монте, католические храмы и площади создают атмосферу европейского путешествия в самом сердце Азии. А вечером вас ждут огни казино, шоу и особая энергия ночного Макао. Бангкок — финал, который запоминается Финальной точкой маршрута становится Бангкок — город храмов, королевских дворцов и современной жизни. Большая обзорная программа позволяет увидеть его с разных сторон: от духовных святынь до шумных улиц мегаполиса. Это идеальное завершение путешествия, после которого остаётся ощущение, что вы действительно побывали в Азии, а не просто увидели её из окна автобуса. Важная информация: Важно! Как происходит, бронирование: Создается ваучер, турист оплачивает сумму, указанную в ваучере. Далее, ваучер отправляется на терминал бронирования, как оплаченный. После этого, приходит подтверждение, время выезда и за туристом закрепляется место в автобусе.
- Что взять с собой:
- паспорт;
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виктория Харбор
- Небоскрёбы центрального района
- Деловой центр города
- Смотровые площадки
- Коулун
- Центр Макао
- Форт Монте
- Католические храмы
- Колониальные площади
- Отель и казино «Lisboa»
- Венецианское казино с каналами и гондолами
- Королевские храмы Бангкока
- Дворцовые комплексы Бангкока
- Исторический центр Бангкока
- Современные кварталы столицы
Что включено
- Международные и внутренние авиаперелёты
- Проживание в отелях 4★ и 5★
- Завтраки
- Трансферы
- Экскурсионная программа (при желании)
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Посещение шоу, казино и развлекательных программ
- Доплата за одноместное размещение: $100 / ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно! Как происходит, бронирование:
- Создается ваучер, турист оплачивает сумму, указанную в ваучере
- Далее, ваучер отправляется на терминал бронирования, как оплаченный
- После этого, приходит подтверждение, время выезда и за туристом закрепляется место в автобусе.
- Паспорт
- Купальник, полотенце, сменную одежду
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
- Репеллент от комаров (желательно)
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
