Мои заказы

Три столицы Азии: Гонконг, Макао и Бангкок

Этот тур предлагает уникальное путешествие по трём вселенным Азии: ультрасовременному Гонконгу, колониальному Макао и яркому Бангкоку.

Вы насладитесь панорамными видами Гонконга, атмосферой европейского наследия в Макао и величием храмов Бангкока, что создаст незабываемые впечатления о настоящей Азии.

Путешествие организовано с комфортом, позволяя вам полностью погрузиться в культуру и атмосферу каждого города.
Описание трансфер

Три вселенные Азии: Гонконг, Макао и Бангкок Этот тур — не просто смена стран и перелёты. Это погружение в три разные вселенные Азии, где каждый город живёт по своим правилам, удивляет архитектурой, ритмом и настроением. Вы увидите ультрасовременный Гонконг, почувствуете европейское наследие колониального Макао и завершите путешествие в ярком, королевском Бангкоке. Всё продумано так, чтобы вы путешествовали с комфортом, без спешки и суеты. Гонконг — город будущего у моря Гонконг поражает с первых минут: стеклянные небоскрёбы, бухта Виктория, динамика большого города и удивительное сочетание традиций и технологий. Вы живёте в одном из лучших районов города — Коулун, где в шаговой доступности находятся лучшие магазины, рестораны и набережная. Обзорная экскурсия покажет Гонконг с разных сторон — от панорамных видов до аутентичных кварталов, куда редко доходят туристы. Макао — где Европа встречает Азию Макао — это город контрастов и неожиданных открытий. Узкие улочки с португальским характером соседствуют с роскошными казино мирового уровня. Вы проведёте ночь в легендарном отеле Lisboa 5★, символе города и его истории. Прогулка по историческому центру, старинный форт Монте, католические храмы и площади создают атмосферу европейского путешествия в самом сердце Азии. А вечером вас ждут огни казино, шоу и особая энергия ночного Макао. Бангкок — финал, который запоминается Финальной точкой маршрута становится Бангкок — город храмов, королевских дворцов и современной жизни. Большая обзорная программа позволяет увидеть его с разных сторон: от духовных святынь до шумных улиц мегаполиса. Это идеальное завершение путешествия, после которого остаётся ощущение, что вы действительно побывали в Азии, а не просто увидели её из окна автобуса. Важная информация: Важно! Как происходит, бронирование: Создается ваучер, турист оплачивает сумму, указанную в ваучере. Далее, ваучер отправляется на терминал бронирования, как оплаченный. После этого, приходит подтверждение, время выезда и за туристом закрепляется место в автобусе.
    .

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Виктория Харбор
  • Небоскрёбы центрального района
  • Деловой центр города
  • Смотровые площадки
  • Коулун
  • Центр Макао
  • Форт Монте
  • Католические храмы
  • Колониальные площади
  • Отель и казино «Lisboa»
  • Венецианское казино с каналами и гондолами
  • Королевские храмы Бангкока
  • Дворцовые комплексы Бангкока
  • Исторический центр Бангкока
  • Современные кварталы столицы
Что включено
  • Международные и внутренние авиаперелёты
  • Проживание в отелях 4★ и 5★
  • Завтраки
  • Трансферы
  • Экскурсионная программа (при желании)
  • Сопровождение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
  • Посещение шоу, казино и развлекательных программ
  • Доплата за одноместное размещение: $100 / ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

$3300 за человека