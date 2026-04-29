Затерянный Вьетнам: водопады Ban Gioc и горная провинция Cao Bang

4-дневное путешествие к водопадам Ban Gioc в провинции Cao Bang — это редкий маршрут по северному Вьетнаму с вылетом из Бангкока или Пхукета и полной организацией.

В программе — крупнейшие водопады страны, лодка у их подножия, пещера Nguom Ngao, горные перевалы и атмосферный Ханой без массового туризма. Тур подойдёт тем, кто ищет нестандартные направления, природу и комфортный формат с сопровождением.
Ban Gioc — водопады на границе Вьетнама | 4 дня / 3 ночи
Вылет из Бангкока и Пхукета. Это маршрут для тех, кто хочет увидеть Северный Вьетнам вне стандартных туристических программ. Провинция Cao Bang — горный регион у границы, где масштабная природа, тишина и водные каскады формируют совсем другой ритм путешествия. Ban Gioc — самые крупные водопады страны и одни из наиболее впечатляющих в Юго-Восточной Азии. Здесь нет массового потока туристов — только простор, горные ландшафты и виды, ради которых выбирают нестандартные направления. Особенности маршрута• Локация вне популярных туристических треков • Полный пакет:
перелёты, трансферы, проживание, входные билеты • Формат на выбор — стандартный комфорт или премиальный уровень • Лодочная прогулка у подножия водопадов • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Удобное продолжение отдыха для тех, кто находится в Таиланде В программе• Многоуровневые каскады Ban Gioc — обзорные точки и вид с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Аутентичная провинция Cao Bang без массового туризма • Карстовая пещера Nguom Ngao • Ханой — контрастный, живой и атмосферный Формат поездки
Небольшие группы или индивидуальный формат, размеренный темп, время для фото и личного опыта. Гид сопровождает на всех этапах, логистика продумана — участники сосредоточены на впечатлениях. Для кого этот тур• Путешественники, выбирающие редкие направления • Любители природы, горных пейзажей и нетипичных маршрутов • Туристы из Бангкока и Пхукета • Пары и мини-группы, предпочитающие комфорт и приватность Это путешествие открывает Вьетнам с другой стороны — через природу, масштаб и ощущение открытия. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ханой
  • Старый квартал - сердце города с узкими улочками, рынками и уличной едой
  • Озеро Возвращённого меча (Hoan Kiem) - символ Ханоя
  • Атмосфера вечернего города и колониальная архитектура
  • Горная провинция Cao Bang
  • Живописные горные дороги и перевалы Северного Вьетнама
  • Рисовые долины, деревни национальных меньшинств
  • Нетуристический регион с первозданной природой
  • Водопады Ban Gioc
  • Самые большие и впечатляющие водопады Вьетнама
  • Каскады на границе Вьетнама и Китая
  • Смотровые площадки с панорамными видами
  • Лодочная прогулка у подножья водопадов
  • Пагода Truc Lam Ban Gioc
  • Буддийский храм с видом на водопады и долину
  • Одна из лучших обзорных точек региона
  • Пещера Nguom Ngao
  • Карстовая пещера с подсветкой
  • Сталактиты и сталагмиты необычных форм
  • Одна из самых красивых пещер Северного Вьетнама
Что включено
  • Авиаперелёт Бангкок / Пхукет ↔ Ханой
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание 3 ночи
  • Услуги гида (английский / русский по запросу)
  • Входные билеты и лодка у водопадов
  • Питание по программе
  • Вода, парковки, сборы
Что не входит в цену
  • Виза во Вьетнам (если требуется)
  • Личные расходы, чаевые, напитки
  • Доп. питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$850 за человека