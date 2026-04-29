Ban Gioc — водопады на границе Вьетнама | 4 дня / 3 ночи

Вылет из Бангкока и Пхукета. Это маршрут для тех, кто хочет увидеть Северный Вьетнам вне стандартных туристических программ. Провинция Cao Bang — горный регион у границы, где масштабная природа, тишина и водные каскады формируют совсем другой ритм путешествия. Ban Gioc — самые крупные водопады страны и одни из наиболее впечатляющих в Юго-Восточной Азии. Здесь нет массового потока туристов — только простор, горные ландшафты и виды, ради которых выбирают нестандартные направления. Особенности маршрута• Локация вне популярных туристических треков • Полный пакет:

перелёты, трансферы, проживание, входные билеты • Формат на выбор — стандартный комфорт или премиальный уровень • Лодочная прогулка у подножия водопадов • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Удобное продолжение отдыха для тех, кто находится в Таиланде В программе• Многоуровневые каскады Ban Gioc — обзорные точки и вид с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Аутентичная провинция Cao Bang без массового туризма • Карстовая пещера Nguom Ngao • Ханой — контрастный, живой и атмосферный Формат поездки

Небольшие группы или индивидуальный формат, размеренный темп, время для фото и личного опыта. Гид сопровождает на всех этапах, логистика продумана — участники сосредоточены на впечатлениях. Для кого этот тур• Путешественники, выбирающие редкие направления • Любители природы, горных пейзажей и нетипичных маршрутов • Туристы из Бангкока и Пхукета • Пары и мини-группы, предпочитающие комфорт и приватность Это путешествие открывает Вьетнам с другой стороны — через природу, масштаб и ощущение открытия. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);