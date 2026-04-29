4-дневное путешествие к водопадам Ban Gioc в провинции Cao Bang — это редкий маршрут по северному Вьетнаму с вылетом из Бангкока или Пхукета и полной организацией.
В программе — крупнейшие водопады страны, лодка у их подножия, пещера Nguom Ngao, горные перевалы и атмосферный Ханой без массового туризма. Тур подойдёт тем, кто ищет нестандартные направления, природу и комфортный формат с сопровождением.
В программе — крупнейшие водопады страны, лодка у их подножия, пещера Nguom Ngao, горные перевалы и атмосферный Ханой без массового туризма. Тур подойдёт тем, кто ищет нестандартные направления, природу и комфортный формат с сопровождением.
Ban Gioc — водопады на границе Вьетнама | 4 дня / 3 ночи
Вылет из Бангкока и Пхукета. Это маршрут для тех, кто хочет увидеть Северный Вьетнам вне стандартных туристических программ. Провинция Cao Bang — горный регион у границы, где масштабная природа, тишина и водные каскады формируют совсем другой ритм путешествия. Ban Gioc — самые крупные водопады страны и одни из наиболее впечатляющих в Юго-Восточной Азии. Здесь нет массового потока туристов — только простор, горные ландшафты и виды, ради которых выбирают нестандартные направления. Особенности маршрута• Локация вне популярных туристических треков • Полный пакет:
перелёты, трансферы, проживание, входные билеты • Формат на выбор — стандартный комфорт или премиальный уровень • Лодочная прогулка у подножия водопадов • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Удобное продолжение отдыха для тех, кто находится в Таиланде В программе• Многоуровневые каскады Ban Gioc — обзорные точки и вид с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Аутентичная провинция Cao Bang без массового туризма • Карстовая пещера Nguom Ngao • Ханой — контрастный, живой и атмосферный Формат поездки
Небольшие группы или индивидуальный формат, размеренный темп, время для фото и личного опыта. Гид сопровождает на всех этапах, логистика продумана — участники сосредоточены на впечатлениях. Для кого этот тур• Путешественники, выбирающие редкие направления • Любители природы, горных пейзажей и нетипичных маршрутов • Туристы из Бангкока и Пхукета • Пары и мини-группы, предпочитающие комфорт и приватность Это путешествие открывает Вьетнам с другой стороны — через природу, масштаб и ощущение открытия. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. На связи • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ханой
- Старый квартал - сердце города с узкими улочками, рынками и уличной едой
- Озеро Возвращённого меча (Hoan Kiem) - символ Ханоя
- Атмосфера вечернего города и колониальная архитектура
- Горная провинция Cao Bang
- Живописные горные дороги и перевалы Северного Вьетнама
- Рисовые долины, деревни национальных меньшинств
- Нетуристический регион с первозданной природой
- Водопады Ban Gioc
- Самые большие и впечатляющие водопады Вьетнама
- Каскады на границе Вьетнама и Китая
- Смотровые площадки с панорамными видами
- Лодочная прогулка у подножья водопадов
- Пагода Truc Lam Ban Gioc
- Буддийский храм с видом на водопады и долину
- Одна из лучших обзорных точек региона
- Пещера Nguom Ngao
- Карстовая пещера с подсветкой
- Сталактиты и сталагмиты необычных форм
- Одна из самых красивых пещер Северного Вьетнама
Что включено
- Авиаперелёт Бангкок / Пхукет ↔ Ханой
- Все трансферы по маршруту
- Проживание 3 ночи
- Услуги гида (английский / русский по запросу)
- Входные билеты и лодка у водопадов
- Питание по программе
- Вода, парковки, сборы
Что не входит в цену
- Виза во Вьетнам (если требуется)
- Личные расходы, чаевые, напитки
- Доп. питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- Что взять с собой
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Купальник, полотенце, сменную одежду
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
- Репеллент от комаров (желательно)
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- На связи
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
