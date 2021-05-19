Полезная информация о Рои Эт
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Местное время в Рои Эт
04:5545
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Рои Эт
|По-английски
|Roi Et
|Столица региона
|Рои Эт является столицей региона
|Население города
|39 328 чел.
|Аэропорт
|Ройет ROI
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|148 м. от уровня моря
Где находится Рои Эт на карте
Рои Эт