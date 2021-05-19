Полезная информация о Рои Эт

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Местное время в Рои Эт
04:5545
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаРои Эт
По-английскиRoi Et
Столица регионаРои Эт является столицей региона
Население города39 328 чел.
АэропортРойет ROI
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота148 м. от уровня моря

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