Всё о Сонгкхле

Полезная информация о Сонгкхле

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Местное время в Сонгкхле
01:5938
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСонгкхла
По-английскиSongkhla
Столица регионаСонгкхла является столицей региона
Население города84 264 чел.
АэропортСонгкхла SGZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Сонгкхла на карте

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