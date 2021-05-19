Всё о Сукхотае

Полезная информация о Сукхотае

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Местное время в Сукхотае
04:5552
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСукхотай
По-английскиSukhothai
Столица регионаСукхотай является столицей региона
Население города37 000 чел.
АэропортСукхотхай THS
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Сукхотай на карте

Сукхотай фото города
Сукхотай

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