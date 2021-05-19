Полезная информация о Сукхотае
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Местное время в Сукхотае
04:5552
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Сукхотай
|По-английски
|Sukhothai
|Столица региона
|Сукхотай является столицей региона
|Население города
|37 000 чел.
|Аэропорт
|Сукхотхай THS
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Сукхотай на карте
Сукхотай